ACV đề xuất chia 3 giai đoạn khai thác sân bay Long Thành, giảm 50% phí để hút hãng bay

Trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng, ACV đề xuất đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại từ ngày 1/12/2026 theo lộ trình 3 giai đoạn, đồng thời áp dụng gói ưu đãi giảm 20-50% giá dịch vụ hàng không nhằm thu hút các hãng bay chuyển hoạt động từ Tân Sơn Nhất...

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Ảnh minh họa.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có báo cáo về kế hoạch khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó đề xuất phương án phân chia lộ trình khai thác giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất, đồng thời kiến nghị nhiều cơ chế nhằm bảo đảm hai sân bay vận hành hiệu quả, đồng bộ sau khi Long Thành đi vào hoạt động.

Theo ACV, đơn vị đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành phối hợp với các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ các hạng mục xây dựng và lắp đặt thiết bị chậm nhất trong tháng 9/2026. Trên cơ sở đó, ACV dự kiến đưa sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác thương mại từ ngày 1/12/2026.

Kế hoạch khai thác được xây dựng trên cơ sở chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam và ý kiến của các hãng hàng không, bảo đảm phù hợp với báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt, duy trì hoạt động vận tải hàng không liên tục, không gây gián đoạn tại khu vực TP.HCM, đồng thời hạn chế tối đa tác động đến hoạt động của các hãng bay và quyền lợi của hành khách.

Theo đề xuất, giai đoạn đầu từ ngày 1/12/2026 đến hết lịch bay mùa Đông 2026 (27/3/2027), Long Thành sẽ khuyến khích khai thác các chuyến bay quốc tế, bao gồm cả vận tải hàng hóa. Trong thời gian này, Tân Sơn Nhất vẫn tiếp tục khai thác các đường bay quốc tế hiện hữu, ngoại trừ những đường bay đã chuyển sang Long Thành, đồng thời không cấp phép mở thêm đường bay hoặc chuyến bay quốc tế mới tại Tân Sơn Nhất.

Ở giai đoạn này, Vietnam Airlines dự kiến khai thác các đường bay từ Long Thành đến Bắc Kinh, Hong Kong, Quảng Châu (Trung Quốc), Manila (Philippines) và mở đường bay nội địa đến Hà Nội. Vietjet đăng ký khai thác các đường bay từ Long Thành đi Hà Nội, Hải Phòng, Vinh và Thanh Hóa.

Từ lịch bay mùa Hè 2027 (27/3 - 30/10/2027), ACV đề xuất chuyển toàn bộ các đường bay quốc tế đường dài và vận tải hàng hóa sang Long Thành. Các đường bay đến châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương, châu Phi, Trung Đông, Nam Á và Trung Á sẽ được khai thác tại sân bay mới, trong khi Tân Sơn Nhất tiếp tục phục vụ các đường bay quốc tế đi và đến Đông Bắc Á, Đông Nam Á.

Đến lịch bay mùa Đông 2027 (30/10/2027 - 25/3/2028), Long Thành sẽ tiếp nhận gần như toàn bộ các chuyến bay quốc tế. Riêng các chuyến bay quốc tế thường lệ có cự ly dưới 1.000 km do các hãng hàng không Việt Nam khai thác vẫn tiếp tục hoạt động tại Tân Sơn Nhất.

Để tạo sức hút đối với các hãng hàng không trong giai đoạn đầu khai thác, ngoài các chính sách quy định tại Thông tư số 23/2026/TT-BXD, ACV dự kiến triển khai gói ưu đãi "Long Thanh Launch", giảm từ 20-50% giá các dịch vụ hàng không trong giai đoạn 2026-2027.

ACV cũng kiến nghị Cục Hàng không Việt Nam sớm ban hành khung điều phối slot ưu tiên và cơ chế bảo lưu slot lịch sử tại Tân Sơn Nhất cho các hãng hàng không Việt Nam chuyển khai thác sang Long Thành theo đúng lộ trình. Đồng thời, đề nghị cấp slot tại Long Thành cho các đường bay mới hoặc các chuyến bay tăng tần suất khi Tân Sơn Nhất đã hết khả năng tiếp nhận.

Bên cạnh đó, ACV đề nghị Bộ Xây dựng sớm phê duyệt phương án giá dịch vụ phục vụ hành khách và khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không tại Long Thành để các hãng hàng không xây dựng kế hoạch khai thác.

Đơn vị này cũng kiến nghị Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam chủ trì xây dựng kế hoạch khai thác tổng thể đối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và công bố lộ trình triển khai tới người dân, hành khách và các đối tác trong, ngoài nước.

Đồng thời, ACV đề xuất Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng kết nối với sân bay Long Thành, đặc biệt là mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, hoàn thành toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 TP.HCM, nút giao An Phú cùng các dự án cầu Cát Lái và cầu Long Thành 2 nhằm bảo đảm năng lực kết nối khi sân bay đi vào khai thác.