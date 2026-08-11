Đồng Nai tăng tốc 3 tuyến đường gần 12.000 tỷ đồng kết nối sân bay Long Thành
TThanh Thủy
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Ba dự án đường 770B, 769 và 773 với tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng đang được thành phố Đồng Nai đẩy nhanh thi công và giải phóng mặt bằng, nhằm hoàn thiện các tuyến kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành...
Sau khi khởi công
vào ngày 10/7, trên địa bàn thành phố Đồng Nai, các nhà thầu đã huy động nhân
công, máy móc, thiết bị để triển khai thi công các dự án xây dựng đường tỉnh
(ĐT) 770B và nâng cấp, mở rộng các tuyến đường 769, 773. Song song đó, công tác
giải phóng mặt bằng tiếp tục được triển khai nhằm sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng
phục vụ thi công.
Ba dự án có tổng
mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng, có vai trò quan trọng trong kết nối các địa
phương với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, góp phần hình thành mạng lưới
giao thông kết nối với sân bay, đồng thời tăng cường liên kết với các khu công
nghiệp, cảng biển và phục vụ phát triển logistics.
Trong đó, dự án xây dựng đường 770B là tuyến đường được đầu tư mới,
có chiều dài hơn 42 km, đi qua 9 xã, phường gồm Xuân Bắc, Gia Kiệm, Dầu Giây,
Xuân Quế, Xuân Đường, Long Phước, Phước Thái, Bình Lộc và Xuân Lập. Trong giai
đoạn 1, tuyến được đầu tư với quy mô 6 làn xe cơ giới, mặt đường rộng 45,5 m.
Khi hoàn thành, đường 770B sẽ kết nối khu vực phía Đông, Đông
Bắc của thành phố với sân bay Long Thành, các khu công nghiệp, cao tốc Biên Hòa
- Vũng Tàu, Quốc lộ 51 và cảng biển Cái Mép - Thị Vải, qua đó góp phần hoàn
thiện mạng lưới giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Dự án nâng cấp, mở rộng đường 773 có chiều dài khoảng 39km,
được đầu tư theo quy mô hoàn thiện từ 6 - 8 làn xe, đi qua 6 xã, phường gồm Xuân
Hòa, Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Đông, Cẩm Mỹ và Xuân Đường. Tuyến giữ vai trò kết
nối các địa phương khu vực phía Đông Nam của thành phố Đồng Nai với sân bay
Long Thành.
Dự án nâng cấp, mở rộng đường 769 dài khoảng 30 km, kết nối từ ngã tư Dầu Giây đến Quốc lộ
51, được nâng cấp, mở rộng với quy mô 6 - 8 làn xe. Tuyến đi qua các xã, phường
Dầu Giây, Bình An và Long Thành, đóng vai trò tuyến giao thông huyết mạch phục
vụ vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên đến khu vực Long Thành,
Nhơn Trạch và ngược lại, đồng thời kết nối với cửa ngõ phía Đông Bắc của sân
bay Long Thành.
Theo
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, tính đến cuối tháng 7/2026, dự án
xây dựng đường 770B đã được bàn giao hơn 131 ha mặt bằng, đạt khoảng 49% tổng
diện tích. Dự án nâng cấp, mở rộng đường 773 đã bàn giao gần 70 ha, đạt hơn 31%;
trong khi đường 769 đã bàn giao hơn 56 ha, đạt hơn 41%.
Tuy
nhiên, tại các dự án đường 770B và nâng cấp, mở rộng đường 773, một phần diện
tích đất cao su vẫn chưa được thanh lý, cưa cắt để bàn giao mặt bằng. Đây là
phần diện tích đã được các địa phương ban hành quyết định thu hồi đất và Trung
tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường theo quy
định.
Theo Ban Quản lý dự án đầu
tư xây dựng thành phố, tại dự án xây dựng đường 770B, tổng diện tích đất trồng
cây cao su nằm trong phạm vi thực hiện dự án là hơn 104 ha, chiếm khoảng 40% tổng
diện tích đất thu hồi.
Cuối
tháng 7/2026, tại hội nghị rà soát tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các
dự án giao thông trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng
Nai Hồ Văn Hà yêu cầu các sở, ngành, địa phương phát huy tinh thần chủ động,
trách nhiệm, tăng cường phối hợp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt
bằng, tạo điều kiện để các dự án giao thông trọng điểm được thực hiện đúng tiến
độ.
Ngoài
3 tuyến đường trên, thành phố Đồng Nai đang triển khai các dự án giao thông
trọng điểm khác kết nối sân bay Long Thành, gồm: Dự án thành phần 1 thuộc cao
tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; dự án thành phần 3 thuộc Vành đai 3 TP. Hồ Chí
Minh; dự án nâng cấp, mở rộng đường 25B và dự án đầu tư xây dựng đường 25C.
Trong bối cảnh Cảng
hàng không quốc tế Long Thành dự kiến đưa giai đoạn 1 vào khai thác thương mại vào cuối năm 2026, thành phố Đồng Nai đang yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy
nhanh tiến độ thi công, đồng thời tập trung tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng,
bảo đảm các tuyến giao thông kết nối được triển khai đồng bộ.
Thu hồi, giao gần 89 ha đất để đấu giá tại sân bay Long Thành
Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai vừa ban hành quyết định số 2013/QĐ-UBND giao gần 89 ha đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư đối với các công trình Thành phố cảng hàng không và Trung tâm điều hành hãng hàng không thuộc dự án Thành phần 4 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai.
Trước đó, tại quyết định số 2013/QĐ-UBND, ngày 4/8/2026, thành phố Đồng Nai thu hồi 89 ha đất của Cảng vụ hàng không miền Nam đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai giao để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 theo Quyết định số 4948/QÐ-UBND ngày 28/12/2020.
Lý do thu hồi đất để giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư đối với các công trình thuộc dự án Thành phần 4 Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 29/3/2025.
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