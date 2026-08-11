Đồng Nai tăng tốc 3 tuyến đường gần 12.000 tỷ đồng kết nối sân bay Long Thành

Ba dự án đường 770B, 769 và 773 với tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng đang được thành phố Đồng Nai đẩy nhanh thi công và giải phóng mặt bằng, nhằm hoàn thiện các tuyến kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Thi công đường cất hạ cánh sân bay Long Thành - Ảnh: ACV.

Sau khi khởi công vào ngày 10/7, trên địa bàn thành phố Đồng Nai, các nhà thầu đã huy động nhân công, máy móc, thiết bị để triển khai thi công các dự án xây dựng đường tỉnh (ĐT) 770B và nâng cấp, mở rộng các tuyến đường 769, 773. Song song đó, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được triển khai nhằm sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ thi công.

Ba dự án có tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng, có vai trò quan trọng trong kết nối các địa phương với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, góp phần hình thành mạng lưới giao thông kết nối với sân bay, đồng thời tăng cường liên kết với các khu công nghiệp, cảng biển và phục vụ phát triển logistics.

Trong đó, dự án xây dựng đường 770B là tuyến đường được đầu tư mới, có chiều dài hơn 42 km, đi qua 9 xã, phường gồm Xuân Bắc, Gia Kiệm, Dầu Giây, Xuân Quế, Xuân Đường, Long Phước, Phước Thái, Bình Lộc và Xuân Lập. Trong giai đoạn 1, tuyến được đầu tư với quy mô 6 làn xe cơ giới, mặt đường rộng 45,5 m.

Khi hoàn thành, đường 770B sẽ kết nối khu vực phía Đông, Đông Bắc của thành phố với sân bay Long Thành, các khu công nghiệp, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Quốc lộ 51 và cảng biển Cái Mép - Thị Vải, qua đó góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường 773 có chiều dài khoảng 39km, được đầu tư theo quy mô hoàn thiện từ 6 - 8 làn xe, đi qua 6 xã, phường gồm Xuân Hòa, Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Đông, Cẩm Mỹ và Xuân Đường. Tuyến giữ vai trò kết nối các địa phương khu vực phía Đông Nam của thành phố Đồng Nai với sân bay Long Thành.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường 769 dài khoảng 30 km, kết nối từ ngã tư Dầu Giây đến Quốc lộ 51, được nâng cấp, mở rộng với quy mô 6 - 8 làn xe. Tuyến đi qua các xã, phường Dầu Giây, Bình An và Long Thành, đóng vai trò tuyến giao thông huyết mạch phục vụ vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên đến khu vực Long Thành, Nhơn Trạch và ngược lại, đồng thời kết nối với cửa ngõ phía Đông Bắc của sân bay Long Thành.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, tính đến cuối tháng 7/2026, dự án xây dựng đường 770B đã được bàn giao hơn 131 ha mặt bằng, đạt khoảng 49% tổng diện tích. Dự án nâng cấp, mở rộng đường 773 đã bàn giao gần 70 ha, đạt hơn 31%; trong khi đường 769 đã bàn giao hơn 56 ha, đạt hơn 41%.

Tuy nhiên, tại các dự án đường 770B và nâng cấp, mở rộng đường 773, một phần diện tích đất cao su vẫn chưa được thanh lý, cưa cắt để bàn giao mặt bằng. Đây là phần diện tích đã được các địa phương ban hành quyết định thu hồi đất và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường theo quy định.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, tại dự án xây dựng đường 770B, tổng diện tích đất trồng cây cao su nằm trong phạm vi thực hiện dự án là hơn 104 ha, chiếm khoảng 40% tổng diện tích đất thu hồi.

Cuối tháng 7/2026, tại hội nghị rà soát tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà yêu cầu các sở, ngành, địa phương phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tăng cường phối hợp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các dự án giao thông trọng điểm được thực hiện đúng tiến độ.

Ngoài 3 tuyến đường trên, thành phố Đồng Nai đang triển khai các dự án giao thông trọng điểm khác kết nối sân bay Long Thành, gồm: Dự án thành phần 1 thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; dự án thành phần 3 thuộc Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh; dự án nâng cấp, mở rộng đường 25B và dự án đầu tư xây dựng đường 25C.

Trong bối cảnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến đưa giai đoạn 1 vào khai thác thương mại vào cuối năm 2026, thành phố Đồng Nai đang yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời tập trung tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, bảo đảm các tuyến giao thông kết nối được triển khai đồng bộ.