Lừa đảo chạy đấu thầu dự án, chiếm đoạt của doanh nghiệp 80 nghìn USD

Trước đó, cuối tháng 10/2018, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội nhận được đơn của bà Ma Thị B. (SN 1985, ở Thái Nguyên) tố giác Vượng có hành vi chiếm đoạt 80.000 USD.

Quá trình điều tra xác định, Vượng là lao động tự do, không có chức năng, nhiệm vụ giải quyết việc trúng thầu, thi công các dự án. Tuy nhiên, từ năm 2018-2019, Vượng đưa ra nhiều thông tin gian dối như giới thiệu bản thân có quen biết lãnh đạo các cơ quan, có khả năng giúp doanh nghiệp trúng thầu dự án của Bộ Quốc phòng, dự án xây dựng bệnh viện. Do tin tưởng, hai người đã đưa tiền cho Vượng và bị chiếm đoạt 5,3 tỷ đồng.

Theo đó, vào đầu năm 2018, bà Ma Thị B. khi đó là Phó tổng giám đốc một công ty ở Hà Nội quen Vượng. Khi nói chuyện, Vượng tự giới thiệu là cán bộ Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính, có nhiều mối quan hệ trong ngành công an, quân đội. Sau một thời gian, qua các phương tiện thông tin đại chúng, bà B. biết thông tin về dự án san lấp khu vực còn lại thuộc khu đất xây dựng Nhà máy đóng tàu Ba Son mới. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng.

Thấy doanh nghiệp có năng lực thi công nên bà B. nhờ Vượng để xin thầu thi công dự án này. Vượng nhận lời, yêu cầu bà B. chuẩn bị trước 2 tỷ đồng. Bà B. báo cáo lại lãnh đạo công ty.

Chiều 29/1/2018, bà B. cùng lãnh đạo công ty đến gặp Vượng. Tại đây, Vượng yêu cầu bà B. chuyển 2 tỷ đồng. Do không có sẵn tài chính nên sếp của bà B. đã hỏi vay doanh nghiệp khác 80.000 USD, tương đương 8 cọc tiền mệnh giá 100 USD.

Đến 16h00 cùng ngày, bà B. cùng sếp của mình đi xe ô tô mang theo túi nilon màu đen đến gặp Vượng. Khi đó, Vượng ngồi trên xe ô tô riêng,nhãn hiệu CRV màu vàng. Hai bên thống nhất gặp nhau để cùng đi xin dự án.

Sau đó, bà B. nhiều lần liên hệ, gọi điện thoại nhưng Vượng lấy lý do đang liên hệ các lãnh đạo, bảo bà B. tiếp tục chờ. Sự việc kéo dài đến cuối tháng 10/2018 thì Vượng nại ra nhiều lý do khác nhau để trì hoãn. Bà B. yêu cầu Vượng trả tiền nhưng bất thành. Do đó, bà B. tố giác hành vi của Vượng đến cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, Vượng thừa nhận quen biết bà B. nhưng không thừa nhận hành vi trên. Vượng khai nhận, chiều 29/1/2018 có gặp bà B. và nhận túi quà, nhưng không phải là 80.000 USD.

Qua xác minh thể hiện, chủ đầu tư dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu nên chưa xác định được đơn vị trúng thầu. Chủ đầu tư cũng không thông qua bất kỳ cá nhân nào để mời thầu, hoặc giới thiệu, quảng cáo về dự án trên. Công tác lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định về quản lý đấu thầu.

Ngoài hành vi trên, Vượng còn chiếm đoạt 80.000 USD và hơn 1,4 tỷ đồng của ông Nguyễn Văn T. (ở Vĩnh Phúc).

Tương tự, khi gặp ông T., Vượng giới thiệu bản thân có khả năng “chạy” các dự án, trong đó có dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Nếu ông T. đồng ý, Vượng sẽ xin cho ông T. được tham gia gói thầu san lấp mặt bằng dự án với điều kiện “lót tay” 80.000 USD.

Tin tưởng Vượng, ông T. đã giao số tiền trên. Ngày 22/1/2019, Vượng yêu cầu ông T. đưa thêm 250 triệu đồng để làm thủ tục nhanh. Gần 1 tháng sau, Vượng tiếp tục gọi điện, nói đã xin được dự án cải tạo, sửa chữa Quốc lộ 2C, yêu cầu ông T. đưa thêm cho Vượng 1,2 tỷ đồng. Việc giao nhận tiền không có giấy tờ biên nhận.

Sau khi đưa tiền, ông T. không thấy được trúng thầu. Khi tìm hiểu, ông T. mới vỡ lẽ là Vượng không phải là cán bộ Bộ Tài chính.Ông T. đòi lại tiền nhưng Vượng đều trì hoãn, khất lần. Sau đó, ông T. ghi âm lại các cuộc điện thoại hứa hẹn trả tiền của Vượng để làm bằng chứng.

Vượng khai sau khi cầm tiền của ông T. có liên hệ các mối quan hệ nhưng không xin dược dự án. Đến năm 2019, Vượng đã trả cho ông T. 1,1 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.