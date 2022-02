Masan chi 110 triệu USD mua 31% cổ phần Phúc Long

Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan (mã MSN-HOSE) vừa công bố thông cáo báo chí kết quả kinh doanh quý 4/2021 và năm tài chính 2021.

Theo đó, năm 2021, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc mở rộng hệ thống, ra mắt các phát kiến mới và chuỗi cung ứng/sản xuất của Masan. Vượt qua các khó khăn đó, Tập đoàn Masan ghi nhận doanh thu thuần đạt 88.629 tỷ đồng, tăng 14,8% so với mức 77.218 tỷ đồng của năm 2020 nhờ doanh thu hầu hết các mảng kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần của quý 4/2021 đạt 23.828 tỷ đồng, tăng 10,3%.

MSN cho biết, doanh thu thuần hợp nhất không tính doanh thu mảng thịt trong tháng 12/2020 theo cơ sở so sánh tương đương, doanh thu thuần trong năm tài chính 2021 và quý 4/2021 tăng trưởng lần lượt là 16,6% và 17%.

The CrownX (TCX), nền tảng tiêu dùng - bán lẻ tích hợp WinCommerce (WCM) và Masan Consumer Holdings (MCH) đạt doanh thu thuần 58.000 tỷ đồng năm 2021, tăng trưởng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần quý 4/2021 tăng 12,6% so với cùng kỳ, cho thấy tín hiệu tích cực cho đà tăng trưởng trong năm tài chính 2022.

Trong đó, mức tăng trưởng doanh thu thuần của Masan Consumer Holdings trong cả năm tài chính 2021 và quý 4/2021 lần lượt là 20% và 32,3%, đưa doanh thu thuần năm 2021 và quý 4/2021 lần lượt đạt 28.764 tỷ đồng và 10.070 tỷ đồng nhờ các phát kiến mới thúc đẩy tăng trưởng và phát huy sức mạnh hiệp lực giữa sản phẩm của MCH và chuỗi bán lẻ WCM.

WinCommerce đạt doanh thu thuần 30.900 tỷ đồng, giảm 0,3% so với năm 2020 dù số lượng điểm bán giảm sau quá trình tinh gọn mạng lưới năm 2020 và số lượng điểm bán từ đầu năm 2021 ít hơn 668 địa điểm so với đầu năm 2020. Dù dịch COVID-19 hạn chế việc mở rộng hệ thống cửa hàng, WCM vẫn mở mới 387 siêu thị mini trong năm 2021.

Mảng thịt (Masan MEATLife) đạt doanh thu thuần 4.500 tỷ đồng trong năm tài chính 2021, tăng 88,6% so với mức 2.400 tỷ đồng trong năm 2020.

Masan High-Tech Materials (MHT) đạt mức doanh thu thuần kỷ lục 13.564 tỷ đồng năm 2021 do nhu cầu vật liệu công nghiệp công nghệ cao và giá các sản phẩm MHT tăng mạnh.

EBITDA hợp nhất năm tài chính 2021 đạt 16.361 tỷ đồng, tăng 58,1% so với cùng kỳ trong khi biên EBITDA đạt mức 18,5% so với 13,4% của năm 2020. Lợi nhuận thuần sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty năm 2021 (NPAT Post MI) tăng 593,9%, đạt 8.563 tỷ đồng so với mức 1.234 tỷ đồng trong năm 2020.

Tỷ lệ Nợ ròng/EBITDA (trong 12 tháng qua) đạt 2,2x vào cuối năm tài chính 2021 so với mức 5,2x vào cuối năm 2020, nhờ mức tăng trưởng EBITDA 58,1% so với cùng kỳ năm trước và số dư tiền và các khoản tương đương tiền là 22.600 tỷ đồng.

Cuối năm 2021, tổng nợ hợp nhất của Masan là 58.178 tỷ đồng, giảm 3.833 tỷ đồng so với cuối năm 2020.

Theo dự báo sơ bộ, có thể thay đổi theo quyết định phê duyệt của Tập đoàn, trong năm tài chính 2022 doanh thu thuần của Masan Group ước tính sẽ từ 90.000 - 110.000 tỷ đồng, tăng trưởng 22 - 36% so với mức 74.200 tỷ đồng (loại trừ doanh thu mảng thức ăn chăn nuôi) trong năm 2021.

Lợi nhuận thuần trong hoạt động kinh doanh chính (loại trừ các khoản lãi/lỗ 1 lần và mảng thức ăn chăn nuôi) ước tính sẽ trong khoảng 5.000 - 7.000 tỷ đồng, tăng trưởng 32 - 84% so với mức 3.800 tỷ đồng trong năm 2021.

Đáng chú ý, trong tháng 1/2022, Masan tiếp tục đầu tư vào chuỗi cửa hàng Phúc Long bằng việc mua thêm 31% cổ phần Phúc Long, nâng tổng tỉ lệ sở hữu của Masan lên 51%. Với giá 110 triệu USD cho 31% cổ phần tương ứng định giá vốn cổ phần của Phúc Long là 355 triệu USD. Kể từ khi nhận được khoản đầu tư ban đầu của Masan, Phúc Long thể hiện sức mạnh cộng hưởng mạnh mẽ với chiến lược POL. Chiến lược này giờ đây sẽ tăng tốc hơn nữa khi Phúc Long trở thành công ty thành viên của Masan.

Được biết, Phúc Long được thành lập năm 1968 tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Vào những năm 80, Phúc Long khai trương ba cửa hàng đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh trên đường Lê Văn Sỹ, Trần Hưng Đạo và Mạc Thị Bưởi nhằm giới thiệu sản phẩm trà và cà phê thuần Việt đến với khách hàng trong nước cũng như quốc tế, nhưng đến 2012 mới chính thức mở rộng hoạt động trong ngành đồ uống thông qua việc khai trương cửa hàng Phúc Long Coffee & Tea tại quận 7.