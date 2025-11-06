Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Dựa trên số liệu từ Báo cáo Tài sản Toàn cầu năm 2025 của ngân hàng UBS và Ngân hàng Thế giới (WB), đồ họa thông tin dưới đây thể hiện số triệu phú USD trên mỗi 1.000 người trưởng thành tại 25 nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất.

Triệu phú USD là người sở hữu tài sản có thể đầu tư từ 1 triệu USD trở lên, còn người trưởng thành được tính từ 15 tuổi trở lên.

Thụy Sỹ dẫn đầu danh sách với 145,6 triệu phú trên mỗi 1.000 người trưởng thành, tức khoảng 1/7 người trưởng thành là triệu phú. Theo sau là Hồng Kông (96,1), Australia (85,2) và Mỹ (84,8). Ở cuối bảng, Ấn Độ có tỷ lệ này là 0,8, Brazil 2,5 và Nga 3,6, phản ánh sự chênh lệch lớn về phân bổ tài sản giữa các khu vực.

Ở đây cần phân biệt mật độ và quy mô triệu phú. Chỉ số triệu phú/1.000 người trưởng thành đo mật độ giàu có; còn số triệu phú phản ánh tổng quy mô. Vì vậy, các nước ít dân như Thụy Sỹ có mật độ rất cao nhưng tổng số triệu phú vẫn thấp hơn những nền kinh tế lớn như Mỹ. Ngược lại, Ấn Độ - quốc gia đông dân nhất thế giới - có tổng số triệu phú lớn nhưng mật độ thấp do dân số trưởng thành làm mẫu số quá lớn.