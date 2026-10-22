Theo quy định mới, mỗi vụ tai nạn lao động được cấp một mã định danh duy nhất và cố định trong toàn bộ vòng đời xử lý để phục vụ quản lý, liên kết và chống trùng lặp dữ liệu trên cơ sở dữ liệu tai nạn lao động...

Ảnh minh họa: VGP.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quy trình tạo lập, quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu cơ sở dữ liệu tai nạn lao động. Quy trình này nhằm chuẩn hóa các bước tác nghiệp, phương thức tạo lập, cập nhật, quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu tai nạn lao động trên môi trường điện tử; bảo đảm kế thừa, liên thông dữ liệu, hạn chế nhập liệu trùng lặp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Quy trình áp dụng đối với các hoạt động tạo lập, cập nhật, điều chỉnh, tổng hợp, khai thác và chia sẻ dữ liệu tai nạn lao động hình thành từ các nghiệp vụ: khai báo ban đầu, báo cáo nhanh, điều tra tai nạn lao động, cập nhật/bổ sung thông tin vụ tai nạn, thống kê tại cơ sở/Ủy ban nhân dân cấp xã, lập báo cáo định kỳ và tích hợp liên thông với cơ sở dữ liệu người lao động và VNeID.

Cơ sở dữ liệu tai nạn lao động gồm các nhóm: Nhóm A (khu vực có quan hệ lao động): Người sử dụng lao động, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; nhóm B (khu vực không có quan hệ lao động): Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm quản lý tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn.

Nhóm C (cơ quan quản lý cấp tỉnh): Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhóm D (cơ quan quản lý cấp Trung ương): Bộ Nội vụ (Cục Việc làm, đơn vị chuyên môn và đơn vị quản trị vận hành hệ thống).

Nhóm E (cơ quan điều tra chuyên ngành đặc thù): Các cơ quan điều tra tai nạn lao động trong lĩnh vực đặc thù theo quy định tại Điều 35 Luật An toàn, vệ sinh lao động (Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương,...).

Theo quy trình, vụ tai nạn chỉ tạo lập một lần tại nơi phát sinh. Toàn bộ dữ liệu ban đầu được kế thừa tự động sang phân hệ báo cáo nhanh, quản lý điều tra, sổ thống kê, hồ sơ nạn nhân và báo cáo định kỳ; bảo đảm không phải nhập lại các thông tin đã có trên hệ thống, trừ trường hợp cần cập nhật, bổ sung, điều chỉnh hoặc xác thực dữ liệu theo yêu cầu nghiệp vụ.

Mỗi vụ tai nạn lao động được cấp một mã định danh duy nhất và cố định trong toàn bộ vòng đời xử lý để phục vụ quản lý, liên kết và chống trùng lặp dữ liệu trên cơ sở dữ liệu tai nạn lao động; không thay thế mã định danh của cá nhân, tổ chức hoặc mã định danh khác theo quy định của pháp luật.

Mỗi kết quả điều tra được quản lý theo phiên bản. Hệ thống xác định kết quả điều tra hiện hành để phục vụ cập nhật hồ sơ. Các phiên bản trước được lưu giữ để phục vụ tra cứu, đối chiếu và không tự động bị ghi đè hoặc xóa bỏ.

Tài khoản doanh nghiệp cũng được xác thực qua VNeID để bảo đảm tư cách pháp nhân chủ thể tạo lập, cập nhật dữ liệu. Thông tin nạn nhân được liên thông truy vấn từ cơ sở dữ liệu tai nạn lao động qua số căn cước công dân.

Báo cáo định kỳ gửi lên cấp trên được ký số ngoài hệ thống. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ trước khi cho phép gửi chính thức.

Dữ liệu được kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, nhất quán và trùng lặp trong quá trình tạo lập, cập nhật và tổng hợp. Việc kiểm tra thực hiện theo các trường thông tin bắt buộc, định dạng dữ liệu, danh mục dùng chung, quan hệ giữa các trường và biểu mẫu theo quy định.

Quy trình cũng nhấn mạnh, việc điều chỉnh dữ liệu phải được thực hiện bởi đơn vị có thẩm quyền, có lý do. Hệ thống lưu lịch sử thay đổi bao gồm người thực hiện, thời điểm và tài liệu căn cứ. Dữ liệu tai nạn lao động được tạo lập, cập nhật thường xuyên theo quá trình phát sinh, xử lý vụ việc.

Để bảo đảm thông tin doanh nghiệp là chuẩn xác, doanh nghiệp khi tạo lập tài khoản trên hệ thống sẽ xác thực định danh tổ chức qua nền tảng VNeID.

Hiện quy trình tác nghiệp trên hệ thống cơ sở dữ liệu tai nạn lao động gồm 8 bước nghiệp vụ về tạo lập, điều tra, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo và tổng hợp số liệu. Tùy theo tính chất của từng vụ việc, các bước có thể được thực hiện song song hoặc không áp dụng.

Việc cập nhật dữ liệu cũng được thực hiện thường xuyên, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về thẩm quyền, thời hạn và chế độ khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo.