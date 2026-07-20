Khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn lao động làm 5 công nhân tử vong ở Thanh Hóa

Bộ Nội vụ đề nghị khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định. Nhấn mạnh việc tập trung cứu chữa, chăm sóc tốt nhất đối với người bị thương, cũng như hỗ trợ kịp thời gia đình, thân nhân người tử vong...

Trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TTXVN.

Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra tại Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa khiến 5 công nhân tử vong, sáng 20/7, Bộ Nội vụ đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc tai nạn lao động và tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Theo báo cáo nhanh từ Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/7/2026, đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thuộc thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa).

Đến nay, vụ tai nạn đã khiến 5 người tử vong và 2 người bị thương. Nguyên nhân cụ thể đang được các cơ quan chức năng điều tra, xác minh.

Để kịp thời, khẩn trương khắc phục hậu quả, tổ chức điều tra, xử lý vụ việc tai nạn lao động theo quy định và chủ động phòng ngừa các vụ việc tương tự, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương tập trung cứu chữa, chăm sóc tốt nhất đối với người bị thương.

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời gia đình, thân nhân người tử vong; phối hợp giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người bị tai nạn lao động và thân nhân theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cần chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất. Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Công tác thanh tra, kiểm tra cũng cần được tăng cường, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Tỉnh cũng cần yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động rà soát, nhận diện, đánh giá đầy đủ các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện các biện pháp loại trừ, kiểm soát nguy cơ tại nơi làm việc.

Tổ chức thông tin, cảnh báo, rút kinh nghiệm từ vụ tai nạn; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động thực hiện nghiêm các quy định, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, góp phần phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn.

Báo cáo Bộ Nội vụ về tình hình người bị nạn, việc khắc phục hậu quả, kết quả điều tra, xử lý vụ tai nạn và các biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa đã triển khai theo quy định.

Đối với Tập đoàn Dabaco Việt Nam, cần chỉ đạo Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc điều tra, khắc phục hậu quả vụ tai nạn, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người bị nạn và thân nhân theo quy định.

Cùng với đó, tổ chức rà soát, kiểm tra toàn diện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tập đoàn; tập trung vào các cơ sở sản xuất, trang trại chăn nuôi, hệ thống xử lý chất thải, công việc sửa chữa, bảo trì, hệ thống điện, không gian hạn chế và các công việc có nguy cơ cao.

Chấn chỉnh ngay những tồn tại, hạn chế trong tổ chức quản lý an toàn, vệ sinh lao động; rà soát trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý trực tiếp và bộ phận phụ trách an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm bảo đảm các quy trình, biện pháp an toàn được thực hiện thực chất tại nơi làm việc.

Bộ Nội vụ đề nghị Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người bị thương và gia đình, thân nhân nạn nhân tử vong; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, quyền lợi đối với người bị tai nạn lao động và thân nhân.

Công ty cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xác minh vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc để xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trên.

Kết quả rà soát, khắc phục các tồn tại về an toàn, vệ sinh lao động báo cáo về Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Dabaco Việt Nam để theo dõi.