Moncler SpA đạt doanh thu vượt mốc 1 tỷ Euro nhờ hợp tác với Mercedes-Benz?

Theo tờ Financial Times, trong quý 2, doanh thu của tập đoàn là 410,2 triệu Euro, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2022, trong khi các thương hiệu Moncler và Stone Island ghi nhận doanh thu lần lượt là 330,2 triệu Euro và 80 triệu Euro. Trong sáu tháng đầu năm, lợi nhuận gộp là 851 triệu Euro, với tỷ lệ 74,9% so với 73,8% trong cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước lãi vay và thuế của tập đoàn là 217,8 triệu Euro với tỷ suất lợi nhuận 19,2% so với 180,2 triệu Euro trong 6 tháng đầu tiên nửa năm 2022.

Nhận xét về kết quả của công ty, Remo Ruffini, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Moncler SpA, cho biết: "Lần đầu tiên trong lịch sử của chúng tôi, doanh thu của tập đoàn đã vượt mốc 1 tỷ Euro trong nửa đầu năm. Tôi tự hào về điều này cột mốc quan trọng, một minh chứng cho tinh thần đồng đội tuyệt vời, tư duy đổi mới và cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm mà chúng tôi lựa chọn”.

Trong quý thứ hai, doanh thu của riêng thương hiệu Moncler lên tới 330,2 triệu Euro, tăng 32%. Do sự cải thiện ở thị trường châu Á bao gồm châu Á – Thái Bình Dương, Nhật Bản và Hàn Quốc, doanh thu nửa đầu năm của thương hiệu tăng 39%. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận sự cải thiện đều đặn và mạnh mẽ, nhất là khi so sánh với thị trường Trung Quốc đại lục, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng hai con số vững chắc trong quý hai.

Trong nửa đầu năm, kênh bản lẻ trực tiếp ghi nhận doanh thu 757,5 triệu Euro, tăng 37% và doanh thu trong quý hai tăng 45% trong khi mức tăng trưởng doanh số bán hàng tại cửa hàng bách hóa là 34%. Kể từ ngày 30/6/2023, mạng lưới các cửa hàng đơn thương hiệu Moncler bao gồm 257 cửa hàng được điều hành trực tiếp, đã tăng thêm hai đơn vị, bao gồm một chuyển đổi ở Châu Mỹ (Nordstrom) và một cửa hàng mở ở Hàn Quốc. Thương hiệu Moncler cũng điều hành 59 cửa hàng bán lẻ với hệ thống SiS.

CEO Remo Ruffini trước tấm biển quảng cáo dự án Mondogenius tại Milan.

Moncler được biết đến là một trong những thương hiệu sản xuất thời trang đi tuyết và mặc ngoài mùa lạnh xa xỉ nhất thế giới, được thành lập năm 1952 có trụ sở tại Milan. Tuy vậy, sự gắn kết của Moncler với phân khúc thời trang cao cấp mới chỉ bắt đầu vào năm 2003, khi doanh nhân Remo Ruffini mua lại thương hiệu trên bờ vực phá sản.

Remo Ruffini là một doanh nhân mát tay. Từ khi tiếp quản Moncler, vị CEO tỉ phú đã tiến hành cải tổ “từ đầu đến chân” mô hình kinh doanh và chuỗi cung ứng của thương hiệu, để từ đó đưa ra sáng kiến mới: Moncler Genius. Lần đầu tiên được giới thiệu trên sân nhà tuần lễ thời trang Milan năm 2018, Genius là một dự án đúng như tên gọi: tập hợp các nhân tài.

Qua đó, Moncler gạt bỏ ý tưởng chỉ một Giám đốc sáng tạo điều hành thương hiệu, mà thay vào đó, nhãn hàng ủng hộ đường lối tiếp cận thời trang mới lạ khi mời nhiều tên tuổi tài năng khách nhau làm việc cho mình, tạo ra những BST mang đậm màu sắc cá nhân của mỗi người dựa trên “DNA” Moncler đã dựng nên trước đó.

Như vậy, Genius có thể coi là nước đi “một công đôi việc”, kết hợp được những hoạt động “collaboration” (hợp tác) và “drop” (thường xuyên ra mắt những phiên bản thiết kế giới hạn nhỏ lẻ, quảng bá trực tuyến và bán cho những khách hàng trung thành nhất). Hiện tại, Moncler có thể ra mắt sản phẩm mới mỗi tháng thay vì chờ đợi một mùa thời trang như trước đây họ vẫn làm.

Đặc biệt, bộ sưu tập Moncler Genius Thu Đông 2023 được cho là đã góp công lớn tạo nên doanh thu vượt mốc 1 tỷ Euro cho Moncler SpA. Mùa này, thương hiệu không chỉ kết hợp với một mà với rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Từ các ngôi sao gồm Alicia Keys, Pharrell Williams, cho đến các thương hiệu thời trang Adidas Originals, Palm Angels, Sahele Pembury, và thậm chí cả “giới ngoại đạo” gồm thương hiệu Mercedes-Benz và hãng thu âm Roc Nation của nghệ sỹ Jay-Z.

Một trong số những dự án thành công nhất trong khuôn khổ Moncler Genius Thu Đông 2023 chính là màn hợp tác với thương hiệu ô tô Đức Mercedes-Benz. Khi sản phẩm được vén màn tại tuần lễ thời trang London, các hình ảnh và thông tin xung quanh dự án đã gây “bão”trên truyền thông. Theo đó, dự án có tên Mondogenius đã cho ra đời một cỗ xe bốn bánh lạ mắt: xe Mercedes G-Class mặc áo phao xa xỉ.

Có thể thấy, hai cửa sổ bên, phần thân sau và lốp của chiếc xe trị giá khoảng 3,7 tỷ đồng này đều được bọc loại vải nylon sáng lấp lánh, chuyên để may những chiếc áo khoác sang trọng của nhãn hiệu thời trang Moncler. Thậm chí, phần nóc xe - cũng được phủ bằng vật liệu này - còn gắn dây khóa kéo chạy từ phần trên của kính chắn gió đến nắp cốp xe.

Sau khi “mặc” thêm áo phao vào lốp, độ cao của xe G-Wagen đã tăng từ 2,2 mét lên 2,8 mét, trong khi trọng lượng vẫn giữ nguyên ở mức 2,5 tấn. Chiều rộng của xe cũng tăng từ 2 mét theo tiêu chuẩn lên 3,4 mét. “Vật liệu áo khoác phao Moncler nhắc nhở tôi về phi thuyền và vệ tinh, vì vậy chúng tôi muốn tìm một thứ gì đó thực sự tương lai với vật liệu phi thuyền và kết hợp nó với phi thuyền cũ của chúng tôi. Toàn bộ chiếc xe là sự tương phản”, Gorden Wagener, Giám đốc Thiết kế của Tập đoàn Mercedes-Benz cho biết.

Năm ngoái, thương hiệu thời trang xa xỉ Moncler vốn nổi tiếng với áo parka cao cấp, đã cùng nhiều hãng thời trang khác nhất trí loại bỏ chất liệu lông thú trên các sản phẩm của họ. Moncler cho biết họ sẽ loại bỏ dần việc sử dụng lông thú và bộ sưu tập cuối cùng họ sử dụng chất liệu này sẽ là bộ sưu tập Thu Đông 2023.

Trong một tuyên bố, thương hiệu lấy tên từ chữ viết tắt một thị trấn thuộc dãy Alps ở Pháp này nhấn mạnh quyết định trên phù hợp với cam kết của Moncler về việc kinh doanh có trách nhiệm và phát triển dựa vào việc xây dựng thương hiệu, cũng như cam kết lâu dài với tổ chức bảo về quyền động vật LAV của Italy. Ngoài thông báo trên, Moncler cũng công bố một bộ sưu tập mới sử dụng các chất liệu tái chế hoặc hữu cơ.