Mua bán đều chán nản, thị trường lình xình biên độ nhỏ

Không bên nào chịu “xuống tay” dứt khoát trong phiên sáng nay, khiến cung cầu không gặp nhau. Khoảng 64% thanh khoản sàn HoSE và 70% số cổ phiếu có giao dịch tập trung ở nhóm dao động rất nhỏ.

Trong những cổ phiếu thanh khoản cao nhất sáng nay, trừ FPT, còn lại đều dao động rất nhỏ.

VN-Index giảm sâu nhất mất hơn 7 điểm và tăng cao nhất chưa tới 4 điểm. Chốt phiên sáng chỉ số tăng nhẹ 0,44 điểm (+0,02%). VN30-Index giảm nhẹ 0,05% (-0,93 điểm).

Biến động của hai chỉ số này phản ánh khá sát trạng thái giằng co ở cổ phiếu. Trong nhóm trụ duy nhất VCB tăng 1,78% là mạnh, đủ bù điểm cho VIC giảm 0,08% và VHM giảm 0,79%. Rổ VN30 cũng cân bằng với 10 mã xanh và 13 mã đỏ. Hai cổ phiếu giảm sâu duy nhất là VRE giảm 2,25% và FPT giảm 1,26%. Phía tăng ngoài VCB cũng chỉ có STB tăng 1,48%, MWG tăng 1,32% và VPL giảm 1,15%. Tất cả các cổ phiếu này đều có vốn hóa không lớn.

Thống kê với rổ VN30 cũng có 65% thanh khoản và 83% số cổ phiếu tập trung ở nhóm dao động dưới 1% theo cả hai chiều. Tổng giá trị khớp lệnh rổ này đạt 2.609,6 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, giảm khoảng 17% so với mức trung bình của các phiên sáng tuần trước. Điều này cho thấy các nhà đầu tư lớn cũng đang giảm mạnh cường độ giao dịch.

Với phần còn lại của thị trường, trạng thái dao động nhỏ cũng là phổ biến. Độ rộng sàn HoSE đang nghiêng về phía giảm nhưng không quá áp đảo, với 118 mã xanh/155 mã đỏ. Trong số đỏ, 57 mã đang giảm quá 1%, giao dịch tổng hợp còn chưa tới 600 tỷ đồng, chiếm khoảng 12% thanh khoản sàn. Ở phía tăng cũng chỉ có 47 mã tăng quá 1%, trong đó 14 mã xuất hiện thanh khoản trên 10 tỷ đồng.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Với dòng tiền yếu như vậy, rất khó để bên mua có thể đẩy giá rõ rệt, những cổ phiếu tăng mạnh với thanh khoản cao rất hiếm. Dẫn đầu đang là TPB khớp 279,1 tỷ đồng, giá tăng 1,18%; MWG khớp 215,9 tỷ, giá tăng 1,32% và VCB khớp 182,1 tỷ, giá tăng 1,78%. Nhóm khớp loanh quanh trên 50 tỷ chỉ có STB tăng 1,48%, VPL tăng 1,15%, VSC tăng 2,45%, GMD tăng 2,62%.

Ở phía giảm áp lực bán còn kém hơn khiến thanh khoản của các cổ phiếu giảm sâu nhất chủ yếu do vài lệnh bán xuống. Chỉ có 11/57 mã yếu nhất đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng và duy nhất FPT khớp trên trăm tỷ. LPS giảm 4,44%, PDR giảm 1,29%, PET giảm 4,14%, GEE giảm 1,43%, DCL giảm 2,17% là các mã giao dịch nhiều nhất.

Ở giai đoạn thị trường lùi lại điều chỉnh sau nhịp nảy ngắn hạn nhanh và khá mạnh, trạng thái giằng co này cũng không phải là tiêu cực. Đây là kết quả của tình trạng thiếu ý chí giao dịch của cả bên mua lẫn bên bán. Bên mua chờ đợi một nhịp giảm sâu để có thể chọn giá tốt hơn. Ngược lại, bên cầm cổ không muốn chốt lời nhiều, giữ hàng lại để kỳ vọng giá sau nhịp chững lại này sẽ tiếp tục tăng. Thanh khoản thấp, giá dao động nhỏ là do các quan điểm không gặp nhau.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay có tín hiệu tăng giải ngân, giá trị mua trên HoSE đạt 682,8 tỷ đồng, tăng 63% so với sáng hôm qua và đạt mức cao nhất 4 phiên sáng. Dù vậy con số tuyệt đối này vẫn là nhỏ và vị thế ròng là -261,4 tỷ đồng. Khối này đang là bên tạo áp lực chính ở FPT khi lượng bán chiếm hơn 45% tổng thanh khoản, giá trị bán ròng đạt 125,7 tỷ đồng, cao nhất thị trường. VPL -64,5 tỷ, GMD -21,9 tỷ là hai cổ phiếu duy nhất còn lại bị bán nhỉnh hơn mặt bằng chung. Phía mua ròng có TCB +65,8 tỷ, VCB +35,9 tỷ, VIC +31,5 tỷ, MSN +31,4 tỷ.