Mỹ rút lui, WHO mất nhà tài trợ lớn nhất

Các đây hơn 4 năm, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Tổng thống Donald Trump từng cố gắng rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhưng quyết định này không được người kế nhiệm Joe Biden thực hiện. Tuần trước, ngay trong ngày đầu của nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump nhanh chóng triển khai ý định dang dở của mình với việc ký sắc lệnh rút Mỹ - nhà tài trợ lớn nhất của WHO - khỏi tổ chức này.

Trong sắc lệnh, ông Trump nói rằng WHO đã xử lý không tốt đại dịch Covid-19, “không thực hiện những cải cách cần thiết và không chứng minh được sự độc lập trước những ảnh hưởng chính trị bất hợp lý của các nước thành viên”. Tân Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích WHO yêu cầu Mỹ “trả những khoản tiền lớn một cách thiếu công bằng” so với các nước thành viên khác, điển hình là Trung Quốc.

Đồ thị thông tin dưới đây gồm các quốc gia, tổ chức đóng góp về mặt tài chính lớn nhất cho WHO dựa trên số liệu mới nhất.

Theo đó, Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất cho tổ chức này với 1,28 tỷ USD trong hai năm 2022-2023, bao gồm 218 triệu USD đóng góp bắt buộc, 1,02 tỷ USD đóng góp tự nguyện và 47 triệu USD đóng góp vào quỹ dự phòng dùng cho trường hợp khẩn cấp. Trong khi đó, Trung Quốc đóng góp tổng cộng 157 triệu USD trong cùng giai đoạn, gồm 115 triệu USD đóng góp bắt buộc.

Trong giai đoạn 2022-2023, tổng ngân sách được thông qua của WHO là 10,4 tỷ USD. Theo đó, đóng góp của Mỹ chiếm khoảng 12%. Tuy nhiên, vì ngân sách này bao gồm khoản thâm hụt 2 tỷ USD, do đó tỷ lệ đóng góp thực tế của Mỹ trong tổng ngân sách của WHO cao hơn với gần 15%.

Sau quyết định của ông Trump, trong một thông cáo chính thức, WHO bày tỏ sự hối tiếc về tuyên bố rút khỏi của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh vai trò của tổ chức trong việc bảo vệ sức khỏe của người dân trên toàn cầu và vai trò đặc biệt của Mỹ với tư cách là thành viên sáng lập cũng như đối tác trong nhiều thập kỷ.

"Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ xem xét lại và chúng tôi mong muốn đối thoại mang tính xây dựng để duy trì quan hệ đối tác giữa Mỹ và WHO, vì lợi ích sức khỏe và phúc lợi của hàng triệu người dân trên thế giới”, tuyên trên toàn cầu", thông cáo nêu rõ.