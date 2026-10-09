Mỹ siết thị thực lao động nước ngoài với hàng loạt “ông lớn” công nghệ

Một bộ phận người dân Mỹ vốn từ lâu đã cho rằng việc tuyển dụng lao động nước ngoài và tiếp nhận sinh viên quốc tế làm giảm cơ hội việc làm, gây bất lợi cho sinh viên và người lao động nước này...

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đình chỉ Microsoft khỏi chương trình xin thẻ xanh cho nhân viên. Ảnh: Getty Images.

Bộ Lao động Mỹ thông báo đình chỉ Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, Capgemini, Tata, Wipro và HCL khỏi chương trình Chứng nhận Lao động Thường trú. Chương trình cho phép người lao động nước ngoài đủ điều kiện nộp hồ sơ xin thẻ xanh tại Mỹ.

“Kể từ năm 2009, chỉ riêng những công ty này đã đề nghị tuyển dụng gần 3 triệu lao động nước ngoài. Họ đã được cấp hơn 230.000 thị thực H-1B và hơn 100.000 giấy chứng nhận lao động thường trú. Điều đó đồng nghĩa với hàng trăm nghìn người lao động Mỹ đã bị lấy đi việc làm”, Bộ trưởng Lao động Mỹ Keith Sonderling nói, theo CNBC.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đặc biệt chỉ trích Microsoft vì công ty này đã cắt giảm khoảng 6.000 nhân sự trong năm 2025. Ông cho hay Microsoft đã thay thế những lao động bị sa thải bằng người nước ngoài có thị thực H-1B.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Microsoft và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với công ty. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ từ chối cho phép họ nộp hồ sơ xin cấp chứng nhận lao động thường trú cho đến khi họ chứng minh thực sự đặt người lao động Mỹ lên hàng đầu”, ông Vance nói.

Trước những tuyên bố này, Microsoft đã lên tiếng bảo vệ chính sách tuyển dụng của mình, khẳng định “đại đa số nhân viên Microsoft tại Mỹ là người Mỹ”.

“Trong khoảng 6.000 hồ sơ xin thị thực H-1B mà chúng tôi nộp trong năm tài chính vừa qua, 80% là hồ sơ gia hạn thị thực hoặc thay đổi tình trạng cư trú của những nhân viên hiện đang làm việc tại Microsoft”, công ty cho biết.

Trong nhiều thập kỷ qua, các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Google, Amazon và Apple luôn nằm trong nhóm doanh nghiệp sử dụng thị thực H-1B nhiều nhất tại Mỹ. Đây là loại thị thực dành cho lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn, thường được các doanh nghiệp công nghệ sử dụng để tuyển dụng kỹ sư, chuyên gia và nhân sự trong những lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng cao. Gần ba phần tư số thị thực H-1B được phê duyệt thuộc về lao động đến từ Ấn Độ.

Theo dữ liệu năm 2026 của Levels.fyi, Amazon dẫn đầu về số hồ sơ đề nghị cấp thị thực H-1B, với 35.426 lao động, tiếp theo là Cognizant và EY.

Microsoft đứng thứ tư, với 21.706 hồ sơ đề nghị cấp thị thực H-1B trong năm 2026. Mức lương cơ bản trung bình của nhóm lao động này tại Microsoft là 180.710 USD.

Microsoft khẳng định các hồ sơ xin thị thực chỉ được nộp cho những lao động đáp ứng “các tiêu chuẩn nghiêm ngặt” của chương trình H-1B. Công ty cũng cho biết mức lương dành cho lao động mang thị thực H-1B tại Microsoft thuộc nhóm cao nhất trong số các hồ sơ thuộc chương trình này.

Một bộ phận người dân Mỹ từ lâu đã cho rằng việc tuyển dụng lao động nước ngoài và tiếp nhận sinh viên quốc tế làm giảm cơ hội việc làm, gây bất lợi cho sinh viên và người lao động Mỹ.

Ông Ron Hira, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Howard và là người lâu năm chỉ trích chương trình H-1B, đánh giá động thái nhằm vào Microsoft là “rất đáng chú ý”.

“Có lẽ cần có một cơ chế bảo vệ người lao động Mỹ, doanh nghiệp khi tuyển dụng một lao động H-1B phải cam kết rằng việc tuyển dụng đó không gây bất lợi cho những người lao động Mỹ có trình độ tương đương. Cam kết như vậy chưa bao giờ được thực thi”, ông Hira nói.

Ngược lại, những người ủng hộ các chương trình này lập luận rằng đây là công cụ giúp Mỹ thu hút nhân tài từ khắp thế giới, đồng thời bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân lực ở những ngành nghề quan trọng.

Đáng chú ý, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã công bố biện pháp nhắm vào sinh viên quốc tế.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đề xuất thu phí 70.000 USD đối với sinh viên quốc tế muốn làm việc tại Mỹ. Theo quy định được đề xuất, các trường đại học sẽ phải trả khoản phí này cho mỗi sinh viên tham gia chương trình Đào tạo Thực hành Tùy chọn (OPT), cho phép sinh viên quốc tế làm những công việc liên quan đến chuyên ngành đã học trong hoặc sau thời gian học tập.

Một số quan chức Mỹ cũng chỉ trích một số trường đại học, cho rằng các cơ sở này lợi dụng chương trình thị thực J-1, cho phép công dân nước ngoài tạm thời đến Mỹ tham gia các chương trình trao đổi về học tập và làm việc, để đưa sinh viên quốc tế đến Mỹ.