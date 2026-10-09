Thứ Sáu, 09/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Mỹ siết thị thực lao động nước ngoài với hàng loạt “ông lớn” công nghệ

H Hạ Chi

Một bộ phận người dân Mỹ vốn từ lâu đã cho rằng việc tuyển dụng lao động nước ngoài và tiếp nhận sinh viên quốc tế làm giảm cơ hội việc làm, gây bất lợi cho sinh viên và người lao động nước này...

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đình chỉ Microsoft khỏi chương trình xin thẻ xanh cho nhân viên. Ảnh: Getty Images.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đình chỉ Microsoft khỏi chương trình xin thẻ xanh cho nhân viên. Ảnh: Getty Images.

Bộ Lao động Mỹ thông báo đình chỉ Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, Capgemini, Tata, Wipro và HCL khỏi chương trình Chứng nhận Lao động Thường trú. Chương trình cho phép người lao động nước ngoài đủ điều kiện nộp hồ sơ xin thẻ xanh tại Mỹ. 

“Kể từ năm 2009, chỉ riêng những công ty này đã đề nghị tuyển dụng gần 3 triệu lao động nước ngoài. Họ đã được cấp hơn 230.000 thị thực H-1B và hơn 100.000 giấy chứng nhận lao động thường trú. Điều đó đồng nghĩa với hàng trăm nghìn người lao động Mỹ đã bị lấy đi việc làm”, Bộ trưởng Lao động Mỹ Keith Sonderling nói, theo CNBC. 

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đặc biệt chỉ trích Microsoft vì công ty này đã cắt giảm khoảng 6.000 nhân sự trong năm 2025. Ông cho hay Microsoft đã thay thế những lao động bị sa thải bằng người nước ngoài có thị thực H-1B.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Microsoft và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với công ty. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ từ chối cho phép họ nộp hồ sơ xin cấp chứng nhận lao động thường trú cho đến khi họ chứng minh thực sự đặt người lao động Mỹ lên hàng đầu”, ông Vance nói.

Trước những tuyên bố này, Microsoft đã lên tiếng bảo vệ chính sách tuyển dụng của mình, khẳng định “đại đa số nhân viên Microsoft tại Mỹ là người Mỹ”.

“Trong khoảng 6.000 hồ sơ xin thị thực H-1B mà chúng tôi nộp trong năm tài chính vừa qua, 80% là hồ sơ gia hạn thị thực hoặc thay đổi tình trạng cư trú của những nhân viên hiện đang làm việc tại Microsoft”, công ty cho biết.

Trong nhiều thập kỷ qua, các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Google, Amazon và Apple luôn nằm trong nhóm doanh nghiệp sử dụng thị thực H-1B nhiều nhất tại Mỹ. Đây là loại thị thực dành cho lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn, thường được các doanh nghiệp công nghệ sử dụng để tuyển dụng kỹ sư, chuyên gia và nhân sự trong những lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng cao. Gần ba phần tư số thị thực H-1B được phê duyệt thuộc về lao động đến từ Ấn Độ.

Theo dữ liệu năm 2026 của Levels.fyi, Amazon dẫn đầu về số hồ sơ đề nghị cấp thị thực H-1B, với 35.426 lao động, tiếp theo là Cognizant và EY.

Microsoft đứng thứ tư, với 21.706 hồ sơ đề nghị cấp thị thực H-1B trong năm 2026. Mức lương cơ bản trung bình của nhóm lao động này tại Microsoft là 180.710 USD.

Microsoft khẳng định các hồ sơ xin thị thực chỉ được nộp cho những lao động đáp ứng “các tiêu chuẩn nghiêm ngặt” của chương trình H-1B. Công ty cũng cho biết mức lương dành cho lao động mang thị thực H-1B tại Microsoft thuộc nhóm cao nhất trong số các hồ sơ thuộc chương trình này.

Một bộ phận người dân Mỹ từ lâu đã cho rằng việc tuyển dụng lao động nước ngoài và tiếp nhận sinh viên quốc tế làm giảm cơ hội việc làm, gây bất lợi cho sinh viên và người lao động Mỹ. 

Ông Ron Hira, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Howard và là người lâu năm chỉ trích chương trình H-1B, đánh giá động thái nhằm vào Microsoft là “rất đáng chú ý”.

“Có lẽ cần có một cơ chế bảo vệ người lao động Mỹ, doanh nghiệp khi tuyển dụng một lao động H-1B phải cam kết rằng việc tuyển dụng đó không gây bất lợi cho những người lao động Mỹ có trình độ tương đương. Cam kết như vậy chưa bao giờ được thực thi”, ông Hira nói. 

Ngược lại, những người ủng hộ các chương trình này lập luận rằng đây là công cụ giúp Mỹ thu hút nhân tài từ khắp thế giới, đồng thời bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân lực ở những ngành nghề quan trọng.

Đáng chú ý, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã công bố biện pháp nhắm vào sinh viên quốc tế. 

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đề xuất thu phí 70.000 USD đối với sinh viên quốc tế muốn làm việc tại Mỹ. Theo quy định được đề xuất, các trường đại học sẽ phải trả khoản phí này cho mỗi sinh viên tham gia chương trình Đào tạo Thực hành Tùy chọn (OPT), cho phép sinh viên quốc tế làm những công việc liên quan đến chuyên ngành đã học trong hoặc sau thời gian học tập.

Một số quan chức Mỹ cũng chỉ trích một số trường đại học, cho rằng các cơ sở này lợi dụng chương trình thị thực J-1, cho phép công dân nước ngoài tạm thời đến Mỹ tham gia các chương trình trao đổi về học tập và làm việc, để đưa sinh viên quốc tế đến Mỹ. 

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

AI VnEconomy công nghệ VnEconomy kinh tế số VnEconomy Mỹ VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Hàn Quốc truy tìm tin tặc dùng AI tấn công hàng loạt ngân hàng

Hàn Quốc truy tìm tin tặc dùng AI tấn công hàng loạt ngân hàng

Các vụ tấn công mạng có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm vào nhiều ngân hàng lớn tại Hàn Quốc đang làm dấy lên lo ngại về an ninh tài chính, trong khi cơ quan chức năng đẩy mạnh điều tra và xem xét khả năng nghi phạm có liên quan đến Trung Quốc…

Gỡ điểm nghẽn để miền núi Đà Nẵng phát triển kinh tế vườn, trang trại trong thời kỳ chuyển đổi số

Gỡ điểm nghẽn để miền núi Đà Nẵng phát triển kinh tế vườn, trang trại trong thời kỳ chuyển đổi số

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu, Đà Nẵng nổi lên như một điểm sáng trong việc áp dụng công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc nâng chất lượng của mô hình phát triển kinh tế vườn và trang trại ở các vùng miền núi vẫn còn những khó khăn cần tháo gỡ…

VnEconomy Xem thêm
Sản phẩm - Thị trường Tài sản số Dịch vụ số Start-up Quản trị số

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Thời điểm bản lề của thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam

VnEconomy Thời điểm bản lề của thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam

Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.

AI Điểm tin

VnE TV
Tăng tín dụng lãi suất ưu đãi cho các tế bào tăng trưởng thực, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Duy Linh

VnEconomy Tăng tín dụng lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy