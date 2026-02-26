Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Năm 2025, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ tăng lên mức kỷ lục 1,24 nghìn tỷ USD, khi nhập khẩu tiếp tục cao hơn nhiều so với xuất khẩu.

Đồ họa dưới đây xếp hạng 15 nền kinh tế mà Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa lớn nhất trong năm ngoái, với ba vị trí dẫn đầu thuộc về Trung Quốc, Mexico và Việt Nam.

Từ con chip, ô tô đến hàng điện tử tiêu dùng, các con số này cho thấy nhu cầu của nền kinh tế lớn nhất thế giới gắn chặt với mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Trung Quốc đứng đầu danh sách các đối tác mà Mỹ có thâm hụt thương mại hàng hóa nhiều nhất trong năm 2025, với mức thâm hụt 202,1 tỷ USD. Xếp ngay sau là Mexico với 196,9 tỷ USD và Việt Nam với 178,2 tỷ USD. Chỉ riêng ba nền kinh tế này chiếm 46% tổng thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ năm ngoái.

Một điểm đáng chú ý là nhóm đứng đầu chủ yếu gồm các cường quốc xuất khẩu ở châu Á và châu Âu. Điều này phản ánh mức độ gắn kết sâu sắc của Mỹ với các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dù Washington đã áp thuế quan trong nhiều năm và thúc đẩy nỗ lực phân ly với Trung Quốc, nhưng mức thâm hụt hàng hóa của Mỹ với nền kinh tế tỷ dân này vẫn duy trì trên 200 tỷ USD hàng năm. Nhiều mặt hàng như điện tử tiêu dùng, máy móc và hàng hóa trung gian vẫn được xuất khẩu từ các nhà máy ở Trung Quốc sang thị trường Mỹ.

Các nền kinh tế khác nằm trong nhóm Mỹ có thâm hụt thương mại hàng hóa lớn nhất gồm Đài Loan với 146,8 tỷ USD và Ireland với 114,2 tỷ USD. Đây đều là các trung tâm xuất khẩu những mặt hàng giá trị cao như con chip và dược phẩm. Đáng chú ý, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Đài Loan trong năm 2025 gần như tăng gấp đôi với mức tăng 99% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo các nhà phân tích, bản thân tình trạng thâm hụt thương mại không hoàn toàn mang nghĩa tích cực hay tiêu cực. Trong nhiều trường hợp, tình trạng này phản ánh nhu cầu tiêu dùng và dòng vốn chảy vào nền kinh tế.

Tuy nhiên, với các nhà hoạch định chính sách, thâm hụt lớn và kéo dài thường được xem là tín hiệu cho thấy năng lực sản xuất trong nước suy giảm hoặc có dấu hiệu của hành vi thương mại thiếu công bằng.

Dù thâm hụt thương mại tổng thể của Mỹ trong năm 2025 hầu như không biến động nhiều, mức thâm hụt lớn với một số đối tác vẫn là vấn đề nhạy cảm về chính trị. Vì vậy, Washington sử dụng thuế quan như một công cụ để nâng chi phí hàng nhập khẩu, khuyến khích sản xuất trong nước và gây sức ép buộc các đối tác bước vào bàn đàm phán thỏa thuận thương mại mới.

Tuy nhiên, thuế quan cũng có thể đẩy chi phí lên cao đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ, nhất là khi các chuỗi cung ứng toàn cầu có sự gắn kết sâu sắc và chặt chẽ.

Cần phân biệt rõ giữa thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ. Mỹ thâm hụt lớn ở mảng hàng hóa, nhưng thường ghi nhận thặng dư ở mảng dịch vụ, nhất là các lĩnh vực như tài chính, công nghệ và sở hữu trí tuệ. Vì vậy, nếu chỉ nhìn vào thâm hụt hàng hóa thì bức tranh sẽ chưa đầy đủ. Đặt cạnh cả mảng dịch vụ, vị thế kinh tế toàn cầu của Mỹ mới được phản ánh rõ ràng và toàn diện hơn.