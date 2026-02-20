Mỹ thâm hụt thương mại 901 tỷ USD trong năm 2025 dù thuế quan tăng mạnh

Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng mạnh trong tháng 12/2025, đưa mức thâm hụt của cả năm gần như không suy suyển so với năm trước, bất chấp nỗ lực của Tổng thống Donald Trump dùng thuế quan để thu hẹp mất cân đối giữa xuất khẩu và nhập khẩu.

Số liệu thống kê mới nhất từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy thâm hụt hàng hóa và dịch vụ của nước này trong tháng 12 là 70,3 tỷ USD, tăng 17,3 tỷ USD so với tháng 11 và vượt xa dự báo của các chuyên gia kinh tế là thâm hụt 55,5 tỷ USD.

Cả năm 2025, Mỹ đã ghi nhận mức thâm hụt 901,5 tỷ USD, giảm 2,1 tỷ USD so với năm 2024, tương đương mức giảm 0,2%. Con số này thấp hơn một chút so với mức thâm hụt thương mại kỷ lục của Mỹ là 923,7 tỷ USD của năm 2022, nhưng vẫn cho thấy những thách thức mà Washington phải đương đầu trong việc điều chỉnh cán cân thương mại.

Trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai này, ông Trump đã tung ra một loạt biện pháp thuế quan mạnh mẽ nhằm tạo ra một sân chơi thương mại công bằng hơn trên thị trường toàn cầu. Vào tháng 4/2025, ông đã công bố mức thuế cơ sở 10% đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu, cộng thêm thuế quan đối ứng áp lên các quốc gia có thặng dư thương mại lớn với Mỹ.

Nhưng sau đó, ông Trump đã dần nới lỏng nhiều biện pháp thuế quan, và các cuộc đàm phán với các đối tác thương mại lớn vẫn đang tiếp diễn.

Để tránh thuế quan cao hơn, nhiều công ty Mỹ đã tăng cường nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm, nhưng xu hướng này đã giảm dần sau đó. Do vậy, tháng 10/2025 ghi nhận mức thâm hụt thương mại hàng tháng thấp nhất của Mỹ kể từ năm 2009.

Trong năm 2025, Mỹ đã có mức thâm hụt hàng hóa lớn nhất với Liên minh châu Âu (EU), ở mức 218,8 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc với 202,1 tỷ USD và Mexico với 196,9 tỷ USD.

Xuất khẩu của Mỹ trong năm 2025 đạt tổng cộng 3,43 nghìn tỷ USD, tăng 199,8 tỷ USD so với năm 2024. Nhập khẩu cũng tăng, đạt 4,33 nghìn tỷ USD, tăng 197,8 tỷ USD so với năm trước.