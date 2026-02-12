Thứ Năm, 12/02/2026

Thâm hụt ngân sách chính phủ Mỹ giảm mạnh nhờ thu thuế quan tăng hơn 300%

Bình Minh

12/02/2026, 08:14

Thâm hụt ngân sách của Chính phủ Mỹ trong tháng 1 vừa qua giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ thu thuế quan tiếp tục tăng cao...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Những số liệu mới nhất này cho thấy phán quyết mà Tòa án Tối cao Mỹ sắp đưa ra trong thời gian tới về chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump sẽ có tác động lớn tới vị thế tài khóa của liên bang.

Theo một báo cáo ngày 11/2 từ Bộ Tài chính Mỹ, tổng số tiền thuế quan thu được trong tháng đầu năm 2026 đạt 30 tỷ USD, nâng tổng số tiền thuế quan thu được từ đầu năm tài khóa bắt đầu vào tháng 10/2025 lên 124 tỷ USD. Con số này thể hiện mức tăng 304% so với cùng kỳ của tài khóa trước.

Chính sách thuế quan của Mỹ đã thay đổi mạnh mẽ từ khi ông Trump lên nắm quyền trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Tháng 4/2025, ông công bố kế hoạch thuế quan đối ứng, áp thuế quan đồng loạt lên tất cả hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu vào Mỹ. Cùng với đó, ông còn liên tục đưa ra các biện pháp thuế quan với nhiều quốc gia riêng lẻ.

Các cuộc đàm phán đã dẫn tới việc điều chỉnh mức thuế, và ông Trump cũng rút lại một số tuyên bố thuế quan, nhưng nhìn chung, ông vẫn duy trì lập trường cứng rắn về các vấn đề thương mại.

Tháng 11/2025, Tòa án Tối cao Mỹ đã nghe tranh tụng trong một vụ kiện nhằm vào cơ sở pháp lý mà Tổng thống Trump sử dụng để áp thuế quan đối ứng. Theo dự kiến ban đầu, phán quyết của Tòa án Tối cao trong vụ kiện này sẽ được đưa ra vào tháng 1/2026, nhưng cho đến nay vẫn chưa có phán quyết nào được công bố. Nếu tòa ra phán quyết không thừa nhận cơ sở pháp lý mà Nhà Trắng viện dẫn cho việc áp thuế quan, Chính phủ Mỹ có thể phải hoàn trả các khoản thuế quan đã thu.

Hiện tại, nguồn thu ngân sách từ thuế quan tăng mạnh đã góp phần làm giảm thâm hụt ngân sách khổng lồ của Washington.

Trong tháng thứ tư của năm tài khóa, thâm hụt ngân sách đã giảm xuống còn khoảng 95 tỷ USD, thấp hơn khoảng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm tài khóa, thâm hụt ngân sách liên bang là 697 tỷ USD, giảm 17% so với cùng kỳ của tài khóa trước.

Tuy nhiên, khối nợ công khổng lồ của Mỹ vẫn là một thách thức lớn đối với nền tài chính quốc gia.

Tiền lãi của khối nợ công 38,6 nghìn tỷ USD tiếp tục là một gánh nặng lớn trong ngân sách liên bang hàng năm. Trong tháng 1/2026, số tiền lãi ròng mà Chính phủ Mỹ phải trả đã lên tới 76 tỷ USD, chỉ đứng sau các khoản chi cho Medicare, An sinh xã hội và y tế.

Tính từ đầu năm tài khóa, tổng tiền lãi nợ công phải trả đã lên tới 426,5 tỷ USD, tăng từ 392,2 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

