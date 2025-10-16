Thứ Năm, 16/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

IMF: Mỹ thâm hụt ngân sách nặng nhất trong số các nước giàu

An Huy

16/10/2025, 09:56

Điều đáng lo ngại là không giống như hầu hết các quốc gia giàu có khác, Mỹ không có kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách từ mức hiện tại...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố một báo cáo mới cho thấy thâm hụt ngân sách của Mỹ có thể tiếp tục duy trì ở mức cao nhất trong hàng ngũ các quốc gia giàu có dù thu ngân sách từ thuế quan tăng mạnh. IMF nhấn mạnh nền kinh tế lớn nhất thế giới cần phải sớm lập lại trật tự trong nền tài chính công để tránh những hậu quả nghiêm trọng trong tương lai.

Theo Báo cáo Theo dõi tài khóa (Fiscal Monitor) của IMF công bố ngày 15/10, thâm hụt cán cân tổng thể của chính phủ Mỹ, bao gồm cả các khoản thanh toán tiền lãi nợ công, sẽ mức là cao nhất trong số các nước giàu mà định chế này theo dõi, không chỉ trong năm nay mà trong cả thập kỷ tới. Điều đáng lo ngại là không giống như hầu hết các quốc gia giàu có khác, Mỹ không có kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách từ mức hiện tại - IMF nhấn mạnh.

Tỷ lệ nợ công so với tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ, dự kiến lên tới con số 125% trong năm nay, được IMF dự báo sẽ vượt qua mức cao kỷ lục để lên tới 143% vào cuối thập kỷ này.

Trong bối cảnh giới chức tài chính từ khắp nơi trên thế giới hội tụ tại Washington để tham dự chuỗi sự kiện thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB), ông Vitor Gaspar - người đứng đầu bộ phận tài khóa của IMF - kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ nên "điều chỉnh sớm thay vì muộn".

Việc kiểm soát thâm hụt ngân sách và nợ công sẽ giúp "giảm áp lực đối với lãi suất", góp phần vào sự ổn định của thị trường tài chính toàn cầu và tạo thêm dư địa cho chi tiêu công nghệ của khu vực tư nhân, hỗ trợ cho "làn sóng đầu tư đang diễn ra tại Mỹ" - ông Gaspar nói.

Mỹ từ lâu đã có khả năng vay tiền với lãi suất ưu đãi hơn so với các quốc gia giàu có khác nhờ vào vai trò đồng tiền dự trữ toàn cầu của đồng USD, cũng như quy mô khổng lồ và tính thanh khoản của thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, khoảng cách ngày càng lớn giữa lãi suất vay ngắn hạn và dài hạn của chính phủ - cả ở Mỹ và các nơi khác - cho thấy các nhà đầu tư đang ngày càng lo ngại về khả năng thị trường tiếp tục cho các chính phủ vay thêm tiền.

Tỷ lệ thâm hụt ngân sách chính phủ hàng năm của Mỹ, khu vực đồng euro, và nhóm G7 từ năm 2019 đến năm 2024 và dự báo đến năm 2030 - Nguồn: FT.
Tỷ lệ thâm hụt ngân sách chính phủ hàng năm của Mỹ, khu vực đồng euro, và nhóm G7 từ năm 2019 đến năm 2024 và dự báo đến năm 2030 - Nguồn: FT.

IMF dự báo nợ công toàn cầu sẽ vượt quá 100% GDP vào năm 2029. Mặc dù các khoản thu ngân sách từ thuế quan của Tổng thống Donald Trump không đủ để thu hẹp đáng kể thâm hụt ngân sách của Mỹ, nhưng nếu không có nguồn thu này, thâm hụt tài khóa của Mỹ sẽ càng lớn hơn.

Đạo luật thuế và chi tiêu của chính quyền hiện tại, với tên gọi đạo luật “lớn lao, đẹp đẽ” (OBBBA), đã gia hạn chương trình cắt giảm thuế được ban hành trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) dự báo đạo luật này sẽ làm tăng thâm hụt của Mỹ thêm 4,1 nghìn tỷ USD trong thập kỷ tới, trong khi tiền thu từ thuế quan sẽ làm giảm thâm hụt một khoản 4 nghìn tỷ USD.

Ông Gaspar cho rằng các nhà lập pháp Mỹ có "một loạt các lựa chọn chính sách rộng rãi... để kiểm soát nợ công".

Những dấu hiệu cho thấy tình trạng ngân sách đáng lo ngại của Mỹ

06:00, 14/10/2025

Những dấu hiệu cho thấy tình trạng ngân sách đáng lo ngại của Mỹ

Liên hiệp quốc khủng hoảng ngân sách vì Trung Quốc và Mỹ chậm đóng quỹ

11:46, 18/09/2025

Liên hiệp quốc khủng hoảng ngân sách vì Trung Quốc và Mỹ chậm đóng quỹ

Thu thuế quan có thể giúp Mỹ giảm 4 nghìn tỷ USD thâm hụt ngân sách

19:01, 25/08/2025

Thu thuế quan có thể giúp Mỹ giảm 4 nghìn tỷ USD thâm hụt ngân sách

Từ khóa:

IMF Mỹ nợ công thâm hụt ngân sách thế giới

Đọc thêm

Mỹ có thể đặt giá sàn với đất hiếm và nhiều mặt hàng chiến lược để ứng phó với Trung Quốc

Mỹ có thể đặt giá sàn với đất hiếm và nhiều mặt hàng chiến lược để ứng phó với Trung Quốc

Bên cạnh chính sách công nghiệp mới, Washington cũng sẽ xây dựng một kho dự trữ khoáng sản chiến lược...

Ấn Độ sẵn sàng chi 15 tỷ USD để mua dầu Mỹ

Ấn Độ sẵn sàng chi 15 tỷ USD để mua dầu Mỹ

Phát biểu này được xem là một tín hiệu cho thấy Ấn Độ muốn đẩy nhanh đàm phán thương mại với Mỹ...

Thiếu lao động, Đức ưu đãi thuế cho người làm việc quá tuổi hưu

Thiếu lao động, Đức ưu đãi thuế cho người làm việc quá tuổi hưu

Chính phủ Đức sắp đưa ra một chính sách mới nhằm khuyến khích người lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu bằng cách miễn thuế thu nhập cho những người có thu nhập lên tới 2.000 euro mỗi tháng...

Ông Bessent: Chứng khoán có giảm cũng không ngăn Mỹ cứng rắn với Trung Quốc

Ông Bessent: Chứng khoán có giảm cũng không ngăn Mỹ cứng rắn với Trung Quốc

Phát biểu của ông Bessent được đưa ra trong bối cảnh chứng khoán Mỹ giằng co mạnh trong những phiên giao dịch gần đây, khi cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung có những dấu hiệu của sự đi chệch hướng...

Chứng khoán Mỹ hồi phục dù mối lo thương chiến vẫn phủ bóng, giá dầu thấp nhất 5 tháng

Chứng khoán Mỹ hồi phục dù mối lo thương chiến vẫn phủ bóng, giá dầu thấp nhất 5 tháng

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (15/10), nhờ báo cáo tài chính khả quan của các ngân hàng lớn, trong khi mối lo về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ vẫn phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

IMF: Mỹ thâm hụt ngân sách nặng nhất trong số các nước giàu

Thế giới

2

DIG vẫn chưa giải ngân hết vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Doanh nghiệp niêm yết

3

Hải Phòng điều chuyển 151 trụ sở làm cơ sở giáo dục, y tế

Bất động sản

4

“Lá chắn” công nghệ để kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

Sức khỏe

5

Ấn Độ sẵn sàng chi 15 tỷ USD để mua dầu Mỹ

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy