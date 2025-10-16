IMF: Mỹ thâm hụt ngân sách nặng nhất trong số các nước giàu

Điều đáng lo ngại là không giống như hầu hết các quốc gia giàu có khác, Mỹ không có kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách từ mức hiện tại...

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố một báo cáo mới cho thấy thâm hụt ngân sách của Mỹ có thể tiếp tục duy trì ở mức cao nhất trong hàng ngũ các quốc gia giàu có dù thu ngân sách từ thuế quan tăng mạnh. IMF nhấn mạnh nền kinh tế lớn nhất thế giới cần phải sớm lập lại trật tự trong nền tài chính công để tránh những hậu quả nghiêm trọng trong tương lai.

Theo Báo cáo Theo dõi tài khóa (Fiscal Monitor) của IMF công bố ngày 15/10, thâm hụt cán cân tổng thể của chính phủ Mỹ, bao gồm cả các khoản thanh toán tiền lãi nợ công, sẽ mức là cao nhất trong số các nước giàu mà định chế này theo dõi, không chỉ trong năm nay mà trong cả thập kỷ tới. Điều đáng lo ngại là không giống như hầu hết các quốc gia giàu có khác, Mỹ không có kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách từ mức hiện tại - IMF nhấn mạnh.

Tỷ lệ nợ công so với tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ, dự kiến lên tới con số 125% trong năm nay, được IMF dự báo sẽ vượt qua mức cao kỷ lục để lên tới 143% vào cuối thập kỷ này.

Trong bối cảnh giới chức tài chính từ khắp nơi trên thế giới hội tụ tại Washington để tham dự chuỗi sự kiện thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB), ông Vitor Gaspar - người đứng đầu bộ phận tài khóa của IMF - kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ nên "điều chỉnh sớm thay vì muộn".

Việc kiểm soát thâm hụt ngân sách và nợ công sẽ giúp "giảm áp lực đối với lãi suất", góp phần vào sự ổn định của thị trường tài chính toàn cầu và tạo thêm dư địa cho chi tiêu công nghệ của khu vực tư nhân, hỗ trợ cho "làn sóng đầu tư đang diễn ra tại Mỹ" - ông Gaspar nói.

Mỹ từ lâu đã có khả năng vay tiền với lãi suất ưu đãi hơn so với các quốc gia giàu có khác nhờ vào vai trò đồng tiền dự trữ toàn cầu của đồng USD, cũng như quy mô khổng lồ và tính thanh khoản của thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, khoảng cách ngày càng lớn giữa lãi suất vay ngắn hạn và dài hạn của chính phủ - cả ở Mỹ và các nơi khác - cho thấy các nhà đầu tư đang ngày càng lo ngại về khả năng thị trường tiếp tục cho các chính phủ vay thêm tiền.

Tỷ lệ thâm hụt ngân sách chính phủ hàng năm của Mỹ, khu vực đồng euro, và nhóm G7 từ năm 2019 đến năm 2024 và dự báo đến năm 2030 - Nguồn: FT.

IMF dự báo nợ công toàn cầu sẽ vượt quá 100% GDP vào năm 2029. Mặc dù các khoản thu ngân sách từ thuế quan của Tổng thống Donald Trump không đủ để thu hẹp đáng kể thâm hụt ngân sách của Mỹ, nhưng nếu không có nguồn thu này, thâm hụt tài khóa của Mỹ sẽ càng lớn hơn.

Đạo luật thuế và chi tiêu của chính quyền hiện tại, với tên gọi đạo luật “lớn lao, đẹp đẽ” (OBBBA), đã gia hạn chương trình cắt giảm thuế được ban hành trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) dự báo đạo luật này sẽ làm tăng thâm hụt của Mỹ thêm 4,1 nghìn tỷ USD trong thập kỷ tới, trong khi tiền thu từ thuế quan sẽ làm giảm thâm hụt một khoản 4 nghìn tỷ USD.

Ông Gaspar cho rằng các nhà lập pháp Mỹ có "một loạt các lựa chọn chính sách rộng rãi... để kiểm soát nợ công".