Dòng tiền lại giảm tụt áp, SAB, HVN vẫn bay cao

Nhóm blue-chips sáng nay tiếp tục thể hiện sự yếu ớt và đang gây áp lực lên VN-Index rõ ràng. SAB, MSN, HVN “bất đắc dĩ” trở thành các trụ dù vốn hóa chưa phải là lớn nhất. Đáng chú ý là thanh khoản sụt giảm mạnh.

Dòng tiền giảm đáng kể nhất là trong nhóm VN30. Tổng giá trị khớp sáng nay của rổ này chỉ đạt 3.589,9 tỷ đồng, giảm 15% so với sáng hôm qua. Toàn sàn HoSE cũng giảm giao dịch khoảng 14%.

Ngoại trừ VHM, HPG còn duy trì được giao dịch khá tốt, toàn bộ nhóm VN30 đều giảm thanh khoản chóng mặt. Nếu cùng trừ đi giao dịch của VHM và HPG thì sáng nay 28 mã còn lại của VN30 giảm giao dịch tới gần 20%.

Do thanh khoản quá yếu nên khá nhiều cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ “vượt mặt” các blue-chips về thanh khoản. FIT, HSG, KBC, DIG, CRE, NKG chiếm hết các vị trí còn lại trong Top 10 giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay. Các blue-chips ngân hàng như TCB, MBB thậm chí cả VNM, NVL, CTG còn không lọt được vào Top 20 thanh khoản thị trường.

Do sức cầu suy giảm, hầu hết các blue-chips đều tụt giá theo thời gian. SAB, MSN đang là hai mã mạnh nhất của VN-Index và cũng mạnh nhất của rổ VN30, tăng tương ứng 4,52% và 3,37%. Tuy nhiên ngay cả hai mã này cũng đang chịu áp lực nhất định và tụt xuống 1-2 bước giá so với đỉnh. Rổ VN30 có 13 cổ phiếu bị đánh tụt ít nhất 1% so với đỉnh đầu phiên. VN30 từ chỗ tăng 0,26% đến cuối phiên đã đỏ 0,03%. Độ rộng của rổ từ chỗ chỉ có 3 mã giảm, hiện đã là 19 mã và chỉ còn 8 mã tăng.

Không có gì bất ngờ, nhóm cổ phiếu ngân hàng nằm trong nhóm biến động xấu nhất của rổ VN30. Ban đầu cũng khá nhiều mã ngân hàng tăng, nhưng càng về sau càng trượt nhanh. VPB đang giảm 1,39% so với tham chiếu, TPB tuy mới giảm 0,79% nhưng trượt từ đỉnh đã là 1,56%, CTG giảm nhẹ 0,63% nhưng là bốc hơi 1,25% từ đỉnh...

Vn30-Index đã trượt xuống dưới tham chiếu.

Nhìn chung với mức thanh khoản khá kém sáng nay, áp lực bán thực ra cũng không mạnh, nhưng khả năng mua quá hạn chế. Thị trường vẫn có một nhịp tăng kéo khá dài, VN-Index đạt đỉnh khoảng 10h25 tăng 0,57% sau đó trượt dần đến cuối phiên chỉ còn tăng 0,19%. Tại đỉnh, độ rộng của HoSE là 205 mã tăng/163 mã giảm. Cuối phiên số giảm tăng mạnh khiến tình thế đảo ngược với 168 mã tăng/220 mã giảm.

Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ vẫn đang duy trì giá khá tốt và tiếp tục tăng. Chỉ số VNSmallcap đang tăng 0,88% dù vẫn phải chịu áp lực trượt giá nhất định từ đỉnh tăng 1,45%. 14 mã trong rổ smallcap vẫn kịch trần và 26 mã khác tăng trên 2%. APG, GIL, AMD, TDH thu hút thanh khoản tốt. Tuy vậy trong Top 10 thanh khoản của rổ này đã xuất hiện những mã tăng rất ít hoặc giảm như NKG, LCG, PET, IJC, BCG. Các mã này đều đã trải qua đợt tăng tốt nên đây có thể là tín hiệu chốt lời.

Với độ rộng khá hẹp, thị trường không có sóng nhóm ngành nào rõ ràng. SAB và BHN tăng mạnh có thể là ngoại lệ. HVN kịch trần sang phiên thứ hai liên tục nhưng VJC lại bốc hơi tới 1,56%. Nhóm chứng khoán, ngân hàng vẫn có cổ phiếu tăng, nhưng phân hóa là chính.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay đã bán ròng 212,3 tỷ đồng, tập trung vào HPG với trên 105 tỷ đồng. SSI, VHM, VRE, VPB, NVL, MSN là các mã bị bán ròng đáng chú ý nhất. Phía mua có VND, VIC, CMG, DGC trên dưới 20 tỷ đồng ròng.