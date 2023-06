Năm 2022, HOSE đạt doanh thu hơn 2.500 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố báo cáo thường niên năm 2022.

Theo đó, trong năm 2022, tổng doanh thu của HOSE đạt trên 2.508 tỷ đồng, giảm 728,89 tỷ đồng, tương đương 23% so với năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu do giảm doanh thu từ hoạt động giao dịch chứng khoán (hoạt động nghiệp vụ) mặc dù doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ ghi nhận mức tăng trên 122,87 tỷ đồng, tương đương 10,9% so với năm 2021.

HOSE cho biết, doanh thu của HOSE được hình thành từ 03 hoạt động chính gồm: (1) Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ, (2) Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ, (3) Doanh thu từ hoạt động tài chính.





Tổng chi phí trong năm 2022 của HOSE là 562,3 tỉ đồng, giảm 20% so với năm 2021. Trong đó, chi phí giám sát thị trường vẫn là chi phí chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí của HOSE, chiếm 66,05%, chi phí này giảm đến 25% so với năm trước và biến động tỉ lệ thuận với mức giảm doanh thu hoạt động giao dịch chứng khoán. Chi phí công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định chiếm 10,2% tổng chi phí với mức 57,54 tỉ đồng. Khoản chi phí lương và các khoản phải đóng cho người lao động là 87,27 tỉ đồng, chiếm 15,5% và phần chi phí còn lại chiếm 8,18% trong tổng cơ cấu chi phí của HOSE năm 2022.

Năm 2022, HOSE đã nộp về Ngân sách Nhà nước và cơ quan cấp trên khoảng 1.927,83 tỷ đồng, giảm khoảng 17,14% so với năm 2021. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là 389,65 tỷ đồng và đóng góp từ lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định vào Ngân sách Nhà nước và cơ quan cấp trên khoảng 1.538,17 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản đóng góp cho Ngân sách Nhà nước vẫn đạt mức cao đến 280% so với năm 2020.





Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022, các chỉ số chính trên HOSE đều giảm so với năm 2021, cụ thể: chỉ số VN-Index đạt 1.007,09 điểm (giảm 32,78%), chỉ số VN30 đạt 1.005,19 điểm (giảm 34,55%), chỉ số VNAllshare đạt 970,65 điểm (giảm 37,83%).

Theo HOSE, cùng với sự điều chỉnh của chỉ số chính, một số chỉ số ngành cũng ghi nhận sự sụt giảm so với cuối năm 2021, cụ thể: chỉ số ngành bất động sản (VNREAL) đạt 922,86 điểm (giảm 53,27%), chỉ số ngành công nghiệp (VNIND) đạt 578,88 điểm (giảm 50,35%), chỉ số ngành nguyên vật liệu (VNMAT) đạt 1.339,91 điểm (giảm 50,27%)...

HOSE cho biết năm 2022 là một năm thử thách đối với nền kinh tế Việt Nam khi chịu những tác động kép cả từ bên ngoài và bên trong đến cùng một thời điểm. Trong bối cảnh đó, cùng với sự đồng lòng, quyết tâm, Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt và ban hành những chương trình hành động cụ thể nhằm phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và đạt được những kết quả hết sức ấn tượng với GDP tăng 8,02%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,15% so với năm trước, kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững ổn định và lạm phát vẫn được kiểm soát.

Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, mặc dù trải qua nhiều biến động, thị trường chứng khoán tiếp tục giữ vững sự ổn định nhất định, vận hành an toàn và thông suốt, đa số các doanh nghiệp niêm yết đều hoạt động ổn định và có lãi, sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước ngày càng tăng. Hoạt động huy động vốn trên thị trường vẫn đạt mức cao với hơn 57.127 tỷ đồng, tăng 16,5% so với năm 2021.

Năm 2022, HOSE đã đưa vào giao dịch chính thức 08 mã cổ phiếu, 03 mã chứng chỉ ETF, 01 mã chứng chỉ quỹ, 252 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng đạt 3,58 tỷ chứng khoán.

Đối với cổ phiếu: có 222 đợt thay đổi niêm yết, trong đó có 219 đợt niêm yết bổ sung với khối lượng niêm yết bổ sung là 19,8 tỷ cổ phiếu (tăng 29,97% so với năm 2021). Tổng mức huy động vốn trên thị trường đạt 57.127 tỷ đồng (tăng 15,16% so với năm 2021) với 83 đợt phát hành.

Đối với chứng chỉ ETF: có 568 đợt thay đổi niêm yết, trong đó khối lượng thay đổi tăng đạt 789,2 triệu ETF (tăng 25,49% so với cả năm 2021) và khối lượng thay đổi giảm là 338,6 triệu ETF (tăng 1,14% so với cả năm 2021).

Đối với chứng quyền có bảo đảm: có 15 đợt thay đổi niêm yết, trong đó khối lượng niêm yết bổ sung là 86,7 triệu chứng quyền (giảm 2,03% so với cả năm 2021).

Dấu ấn thị trường 22 năm của HOSE.

Năm 2023, HOSE cho biết sẽ tiếp nhận các doanh nghiệp niêm yết từ HNX theo quy định tại Thông tư 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 về quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác;

Đồng thời, tăng cường và nâng cao năng lực giám sát tổ chức niêm yết, giám sát giao dịch và phối hợp với VNX giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ thành viên đối với thành viên giao dịch của VNX và tổ chức hoạt động giao dịch chứng khoán tại HOSE ổn định, an toàn và triển khai, vận hành hệ thống công nghệ thông tin KRX theo đúng tiến độ.