Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh hút ròng giữa lúc áp lực tỷ giá tăng mạnh

Trên thị trường mở tuần qua (17 - 21/2), ở kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 51.000 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất giữ ở mức 4%/năm. Có 37.058,8 tỷ trúng thầu và có 69.114,37 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố.

Ngân hàng Nhà nước chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước ở kỳ hạn 7 ngày, đấu thầu lãi suất. Có 21.699,3 tỷ đồng trúng thầu. Lãi suất trúng thầu dao động quanh mức 3,8 - 4%/năm. Có 19.599,6 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn trong tuần qua.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 34.155,27 tỷ đồng khỏi thị trường trong tuần qua bằng kênh thị trường mở. Có 87.480,19 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố, có 21.699,3 tỷ đồng tín phiếu Ngân hàng Nhà nước lưu hành trên thị trường.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 38.104,66 tỷ đồng khỏi thị trường trong tuần từ 10-14/2 bằng kênh thị trường mở.

Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ NHNN.

Động thái hút ròng của nhà điều hành diễn ra trong bối cảnh áp lực tỷ giá tăng cao do tác động từ cuộc chiến thuế quan toàn cầu.

Trong tuần từ 17 - 21/2, tỷ giá liên ngân hàng tiếp tục tăng khá mạnh qua các phiên. Kết thúc phiên 21/2, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 25.525 VND/USD, tăng mạnh 135 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Khối thị trường tài chính của ACB cho biết lực mua USD có xu hướng tăng mạnh khi tỷ giá giảm về dưới vùng 25.500 trong những ngày cuối tuần qua. Dự báo đà phục hồi của đồng USD trong tuần này (24-28/2) sẽ duy trì động lực tăng cho tỷ giá hướng đến vùng 25.600 VND/USD.

Tỷ giá trên thị trường tự do tuần qua ít biến động. Chốt phiên 21/2, tỷ giá tự do tăng 5 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 25.615 VND/USD và 25.715 VND/USD.

Tuần từ 17 - 21/2, lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống tăng – giảm đan xen qua các phiên. Chốt ngày 21/2, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm 4,07% (+0,05 đpt); 1 tuần 4,42% (+0,07 đpt); 2 tuần 4,58% (-0,05 đpt); 1 tháng 4,78% (-0,02 đpt).

Lãi suất USD liên ngân hàng giảm nhẹ ở tất cả các kỳ hạn trong tuần qua. Phiên 21/2, lãi suất USD liên ngân hàng giao dịch tại: qua đêm 4,31% (-0,02 đpt); 1 tuần 4,38% (-0,02 đpt); 2 tuần 4,45% (-0,03 đpt) và 1 tháng 4,51% (-0,02 đpt).

Trên thị trường trái phiếu, ngày 19/2, Kho bạc Nhà nước đấu thầu thành công 10.183 tỷ đồng/13.000 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu đạt 78%). Trong đó, kỳ hạn 10 năm huy động được 10.000 tỷ đồng/11.000 tỷ đồng gọi thầu và kỳ hạn 30 năm huy động được 183 tỷ đồng/500 tỷ đồng gọi thầu. Kỳ hạn 5 năm và 15 năm gọi thầu lần lượt 500 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng nhưng không có khối lượng trúng thầu. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 10 năm là 2,97% (+0,03 đpt so với phiên đấu thầu trước) và 30 năm là 3,28% (+0,03 đpt).

Ngày 26/2, Kho bạc Nhà nước dự kiến chào thầu 13.500 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ, trong đó kỳ hạn 10 năm chào thầu 12.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm chào thầu 1.000 tỷ đồng và 30 năm chào thầu 500 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch Outright và Repos trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình 15.104 tỷ đồng/phiên, tăng mạnh so với mức 8.649 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó.

Lợi suất Trái phiếu Chính phủ trong tuần qua giảm nhẹ ở các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm trong khi tăng nhẹ ở các kỳ hạn còn lại. Chốt phiên 21/2, lợi suất Trái phiếu Chính phủ giao dịch quanh 1 năm 2,09% (+0,01 đpt so với phiên cuối tuần trước Tết); 2 năm 2,12% (+0,01 đpt); 3 năm 2,18% (+0,01 đpt); 5 năm 2,43% (-0,004 đpt); 7 năm 2,86% (+0,05 đpt); 10 năm 3,12% (-0,01 đpt); 15 năm 3,29% (-0,01 đpt); 30 năm 3,45% (+0,004 đpt).