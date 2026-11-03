Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ lãi 23 tỷ USD trong một quý

Kết quả này nâng tổng lợi nhuận từ đầu năm đến nay của SNB lên 44,2 tỷ franc, tương đương khoảng 53,8 tỷ USD, mở ra khả năng SNB sẽ chi trả lợi nhuận cho chính quyền liên bang và chính quyền các địa phương của Thụy Sỹ vào cuối năm.
Tuy nhiên, tổng lợi nhuận trong quý 3/2026 của SNB đã giảm gần 32% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận và thua lỗ được ghi nhận trong các báo cáo tài chính hàng quý của SNB bao gồm thu nhập từ lãi suất, cổ tức và các điều chỉnh định giá phát sinh từ biến động tỷ giá hối đoái cũng như thay đổi giá thị trường.
Đồng franc Thụy Sỹ đã tăng khoảng 12% so với đồng USD trong năm 2025, do làn sóng nhà đầu tư tìm đến loại tiền tệ được coi là “hầm trú ẩn” này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các chính sách thuế quan gây chấn động. Từ đầu năm 2026 đến nay, đồng franc đã giảm khoảng 3,6% so với USD.
Quý 3 năm nay, SNB lãi ròng 7,6 tỷ franc Thụy Sỹ từ vàng, giảm gần một nửa so với mức lãi 14,3 tỷ franc từ vàng trong cùng kỳ năm 2025.
Giá vàng đã tăng kỷ lục trong năm 2025, với mức tăng đạt khoảng 66% trong cả năm. Nhưng năm nay, giá vàng biến động mạnh hơn nhiều và nghiêng về giảm, với mức giảm khoảng 7% kể từ đầu năm đến nay.
Lợi nhuận từ các vị thế ngoại tệ của SNB - bao gồm cả các khoản đầu tư vào cổ phiếu quốc tế - đạt 11,6 tỷ franc, giảm khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước.
Phần lớn dự trữ ngoại tệ của SNB được nắm giữ dưới dạng các tài sản tài chính định giá bằng ngoại tệ, thay vì nắm giữ trực tiếp bằng tiền mặt ngoại tệ. Ngoài ra, ngân hàng trung ương này còn nắm giữ một danh mục trái phiếu bằng đồng franc Thụy Sỹ với quy mô nhỏ hơn.
Tính đến cuối quý 3, 61% dự trữ ngoại tệ của SNB được phân bổ vào trái phiếu chính phủ, bao gồm cả các khoản tiền gửi tại các ngân hàng trung ương và Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS). 28% được đầu tư vào cổ phiếu và 11% vào các loại trái phiếu khác.
Xét về cơ cấu tiền tệ, 39% danh mục đầu tư của SNB được định giá bằng đồng euro và 37% bằng đồng USD. Tỷ trọng của đồng yên Nhật và bảng Anh lần lượt là 7% và 6%.
Danh mục cổ phiếu quy mô lớn của SNB khiến cơ quan này trở nên khác biệt so với các ngân hàng trung ương lớn khác như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hay Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), những đơn vị thường không trực tiếp đầu tư vào thị trường cổ phiếu.
Tuy nhiên, SNB đóng vai trò là nhà đầu tư thụ động, nghĩa là họ không thực hiện việc lựa chọn từng cổ phiếu cụ thể. Danh mục cổ phiếu của SNB được xây dựng dựa trên một chỉ số tham chiếu bao gồm các chỉ số chứng khoán quốc tế, trong đó phần lớn là cổ phiếu của các công ty có vốn hóa trung bình và lớn tại các thị trường phát triển.
Lợi nhuận mà SNB thu được chủ yếu được phân bổ cho chính quyền liên bang và chính quyền các bang tại Thụy Sỹ. Mỗi cổ đông sẽ nhận được cổ tức từ SNB nếu vốn chủ sở hữu của cổ đông đó tại SNB đạt mức đủ lớn. Trong trường hợp đầu tư thua lỗ, SNB có thể sẽ không thực hiện chi trả cổ tức.
Mặc dù Thụy Sỹ được hưởng lợi từ kết quả đầu tư khả quan của SNB, nhưng mục tiêu của SNB không phải là đạt được lợi nhuận cao nhất có thể. Trên trang web của SNB, cơ quan này nêu rõ: “Đối với một doanh nghiệp thông thường, lợi nhuận là điều kiện tiên quyết để đạt được thành công lâu dài. Ngược lại, mục tiêu của SNB không phải là tạo ra lợi nhuận. SNB có một nhiệm vụ khác là đảm bảo sự ổn định giá cả tại Thụy Sỹ, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng các diễn biến kinh tế”.
“Nhiệm vụ về chính sách tiền tệ luôn được ưu tiên hàng đầu. Do đó, SNB có thể phải đưa ra các quyết định chính sách tiền tệ gây tác động tiêu cực đến kết quả tài chính hàng năm của chính mình”, SNB cho biết.
Khác với nhiều ngân hàng trung ương lớn khác, nhiệm vụ chính sách tiền tệ của SNB cho phép ngân hàng này sử dụng cả lãi suất và tỷ giá hối đoái để duy trì sự ổn định giá cả, nên SNB sẵn sàng áp dụng các biện pháp tác động đến tỷ giá nếu cần thiết. Mục tiêu lạm phát của SNB cũng là một điểm khác biệt so với các ngân hàng trung ương lớn khác, với biên độ mục tiêu lạm phát nằm trong khoảng từ 0-2%.
Ngày thứ Hai (2/11), một khảo sát độc lập cho thấy đơn hàng xuất khẩu mới của Trung Quốc tăng chậm nhất trong 3 tháng, nối tiếp tín hiệu kém khả quan từ khảo sát chính thức của chính phủ, trong bối cảnh nhu cầu trong nước vẫn trì trệ...
Ngày thứ Ba (3/11), cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu Quốc hội giữa nhiệm kỳ. Việc đảng nào kiểm soát Hạ viện và Thượng viện có thể quyết định doanh nghiệp nào giữ được lợi thế tại Washington, từ quốc phòng, y tế, ngân hàng đến tiền số và trí tuệ nhân tạo (AI)...
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda gần như đã phát tín hiệu chắc chắn về một đợt tăng lãi suất vào tháng 12...
Việc Trung Quốc chậm mua nông sản Mỹ đang làm dấy lên nghi ngờ về những nội dung thỏa thuận đã được công bố giữa hai nước, đồng thời gây thất vọng cho nông dân Mỹ trong lúc họ phải đương đầu với giá nhiên liệu tăng cao...
Ngày thứ Hai (2/11), Trung Quốc tái khởi động các công cụ bơm thanh khoản từng sử dụng trong đợt bán tháo chứng khoán năm 2024. Tuy nhiên, giới đầu tư cho rằng các biện pháp này có thể giúp chặn đà giảm nhưng khó đưa thị trường trở lại xu hướng tăng...
Từ những công trình kiến trúc cổ kính đến không gian Hoàng cung được tái hiện bằng công nghệ số, di sản Huế đang được kể lại bằng ngôn ngữ mới, đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Ngành dầu khí Việt Nam đang đối mặt với những thách thức mang tính cơ cấu. Nhiều mỏ chủ lực đã bước vào giai đoạn suy giảm sản lượng tự nhiên sau nhiều thập kỷ khai thác. Vậy đâu là hướng đi để ngành dầu khí vừa bảo đảm an ninh năng lượng, vừa tạo động lực tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên xanh?
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...