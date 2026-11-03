Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ lãi 23 tỷ USD trong một quý

Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ (SNB) cách đây ít ngày công bố đạt lợi nhuận 19,1 tỷ franc Thụy Sỹ, tương đương 23,3 tỷ USD, từ hoạt động đầu tư trong quý 3, chủ yếu nhờ danh mục đầu tư vàng và ngoại tệ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Swiss Info.

Kết quả này nâng tổng lợi nhuận từ đầu năm đến nay của SNB lên 44,2 tỷ franc, tương đương khoảng 53,8 tỷ USD, mở ra khả năng SNB sẽ chi trả lợi nhuận cho chính quyền liên bang và chính quyền các địa phương của Thụy Sỹ vào cuối năm.

Tuy nhiên, tổng lợi nhuận trong quý 3/2026 của SNB đã giảm gần 32% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận và thua lỗ được ghi nhận trong các báo cáo tài chính hàng quý của SNB bao gồm thu nhập từ lãi suất, cổ tức và các điều chỉnh định giá phát sinh từ biến động tỷ giá hối đoái cũng như thay đổi giá thị trường.

Đồng franc Thụy Sỹ đã tăng khoảng 12% so với đồng USD trong năm 2025, do làn sóng nhà đầu tư tìm đến loại tiền tệ được coi là “hầm trú ẩn” này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các chính sách thuế quan gây chấn động. Từ đầu năm 2026 đến nay, đồng franc đã giảm khoảng 3,6% so với USD.

Quý 3 năm nay, SNB lãi ròng 7,6 tỷ franc Thụy Sỹ từ vàng, giảm gần một nửa so với mức lãi 14,3 tỷ franc từ vàng trong cùng kỳ năm 2025.

Giá vàng đã tăng kỷ lục trong năm 2025, với mức tăng đạt khoảng 66% trong cả năm. Nhưng năm nay, giá vàng biến động mạnh hơn nhiều và nghiêng về giảm, với mức giảm khoảng 7% kể từ đầu năm đến nay.

Lợi nhuận từ các vị thế ngoại tệ của SNB - bao gồm cả các khoản đầu tư vào cổ phiếu quốc tế - đạt 11,6 tỷ franc, giảm khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Phần lớn dự trữ ngoại tệ của SNB được nắm giữ dưới dạng các tài sản tài chính định giá bằng ngoại tệ, thay vì nắm giữ trực tiếp bằng tiền mặt ngoại tệ. Ngoài ra, ngân hàng trung ương này còn nắm giữ một danh mục trái phiếu bằng đồng franc Thụy Sỹ với quy mô nhỏ hơn.

Tính đến cuối quý 3, 61% dự trữ ngoại tệ của SNB được phân bổ vào trái phiếu chính phủ, bao gồm cả các khoản tiền gửi tại các ngân hàng trung ương và Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS). 28% được đầu tư vào cổ phiếu và 11% vào các loại trái phiếu khác.

Xét về cơ cấu tiền tệ, 39% danh mục đầu tư của SNB được định giá bằng đồng euro và 37% bằng đồng USD. Tỷ trọng của đồng yên Nhật và bảng Anh lần lượt là 7% và 6%.

Danh mục cổ phiếu quy mô lớn của SNB khiến cơ quan này trở nên khác biệt so với các ngân hàng trung ương lớn khác như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hay Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), những đơn vị thường không trực tiếp đầu tư vào thị trường cổ phiếu.

Tuy nhiên, SNB đóng vai trò là nhà đầu tư thụ động, nghĩa là họ không thực hiện việc lựa chọn từng cổ phiếu cụ thể. Danh mục cổ phiếu của SNB được xây dựng dựa trên một chỉ số tham chiếu bao gồm các chỉ số chứng khoán quốc tế, trong đó phần lớn là cổ phiếu của các công ty có vốn hóa trung bình và lớn tại các thị trường phát triển.

Lợi nhuận mà SNB thu được chủ yếu được phân bổ cho chính quyền liên bang và chính quyền các bang tại Thụy Sỹ. Mỗi cổ đông sẽ nhận được cổ tức từ SNB nếu vốn chủ sở hữu của cổ đông đó tại SNB đạt mức đủ lớn. Trong trường hợp đầu tư thua lỗ, SNB có thể sẽ không thực hiện chi trả cổ tức.

Mặc dù Thụy Sỹ được hưởng lợi từ kết quả đầu tư khả quan của SNB, nhưng mục tiêu của SNB không phải là đạt được lợi nhuận cao nhất có thể. Trên trang web của SNB, cơ quan này nêu rõ: “Đối với một doanh nghiệp thông thường, lợi nhuận là điều kiện tiên quyết để đạt được thành công lâu dài. Ngược lại, mục tiêu của SNB không phải là tạo ra lợi nhuận. SNB có một nhiệm vụ khác là đảm bảo sự ổn định giá cả tại Thụy Sỹ, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng các diễn biến kinh tế”.

“Nhiệm vụ về chính sách tiền tệ luôn được ưu tiên hàng đầu. Do đó, SNB có thể phải đưa ra các quyết định chính sách tiền tệ gây tác động tiêu cực đến kết quả tài chính hàng năm của chính mình”, SNB cho biết.

Khác với nhiều ngân hàng trung ương lớn khác, nhiệm vụ chính sách tiền tệ của SNB cho phép ngân hàng này sử dụng cả lãi suất và tỷ giá hối đoái để duy trì sự ổn định giá cả, nên SNB sẵn sàng áp dụng các biện pháp tác động đến tỷ giá nếu cần thiết. Mục tiêu lạm phát của SNB cũng là một điểm khác biệt so với các ngân hàng trung ương lớn khác, với biên độ mục tiêu lạm phát nằm trong khoảng từ 0-2%.