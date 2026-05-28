Hồng Kông vượt Thụy Sỹ thành trung tâm quản lý tài sản nước ngoài lớn nhất thế giới

Bình Minh

28/05/2026, 14:07

Hồng Kông đã lần đầu tiên chính thức vượt qua Thụy Sỹ để trở thành trung tâm quản lý tài sản nước ngoài lớn nhất thế giới, nhờ vào dòng vốn đầu tư mạnh mẽ từ Trung Quốc đại lục...

Hồng Kông - Ảnh: SCMP.

Theo ước tính từ công ty tư vấn Boston Consulting Group (BCG), các công ty quản lý tài sản tại Hồng Kông đã ghi nhận 2,95 nghìn tỷ USD tài sản quốc tế vào năm 2025, tăng 10,7% so với năm trước. Lượng tài sản nước ngoài được quản lý tại Thụy Sỹ cùng thời điểm là 2,94 nghìn tỷ USD, tăng 7,6%.

Khoảng 60% lượng tài sản quốc tế được quản lý tại Hồng Kông đến từ Trung Quốc đại lục, và BCG dự báo rằng sự gia tăng nhanh chóng của lượng tài sản ở khu vực châu Á sẽ mở rộng khoảng cách giữa Hồng Kông và Thụy Sỹ về lượng tài sản nước ngoài được quản lý lên gần 600 tỷ USD vào cuối thập kỷ này.

Xu hướng tăng trưởng của lượng tài sản mà các cá nhân và tổ chức Trung Quốc đại lục cất giữ ở Hồng Kông được thúc đẩy bởi sự trở lại của các hoạt động thị trường vốn cổ phần tại Hồng Kông, cho phép các công ty huy động vốn ở thị trường ngoài đại lục, cũng như sự thống trị của Trung Quốc trong các lĩnh vực sản xuất như xe điện.

Tuy nhiên, sự nổi lên của Hồng Kông như một trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới cũng phản ánh những thay đổi rộng lớn hơn trong dòng chảy tài sản toàn cầu, khi khách hàng tìm cách phân tán tài sản của họ trên nhiều khu vực pháp lý để phòng ngừa rủi ro địa chính trị, nguy cơ bị trừng phạt và bất ổn chính trị.

Ông Michael Pellman Rowland đến từ Baseline Wealth Management, một công ty quản lý tài sản có trụ sở tại Thụy Sỹ với khách hàng đến từ khắp nơi trên toàn cầu, nhận định sự nổi lên của Hồng Kông ở vị trí số 1 là một hiện tượng hoàn toàn mới.

Trước đây, các khách hàng giàu có chuyển tiền ra nước ngoài thường vì lý do lập kế hoạch thuế hoặc cấu trúc doanh nghiệp, nhưng kể từ đại dịch Covid-19, họ ngày càng tìm cách "đa dạng hóa khu vực pháp lý", tức là phân tán tài sản tại nhiều quốc gia để bảo vệ tài sản trước các rủi ro địa chính trị và chính trị.

Xu hướng đa dạng hóa đó đã giúp củng cố sự thống trị của các trung tâm quản lý tài sản nước ngoài lớn nhất thế giới - theo chuyên gia Michael Kahlich của BCG. Ông nói với tờ báo Financial Times: “Chúng tôi thấy hai cụm trung tâm khác nhau đang nổi lên”, với Hồng Kông và Singapore làm trụ cột cho một mạng lưới ở châu Á, trong khi Thụy Sỹ, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Mỹ tạo thành một trục đối thủ ở phương Tây.

Mặc dù Thụy Sỹ có sự gắn bó chặt chẽ hơn với tài sản của các nước Tây Âu đã chín muồi và ít tiếp xúc với dòng tài sản châu Á đang phát triển nhanh chóng, các ngân hàng cho biết nhiều khách hàng giàu có châu Á vẫn muốn tài sản của họ cuối cùng được đặt tại Thụy Sỹ. Hầu hết các ngân hàng quốc tế lớn, bao gồm các ngân hàng phục vụ tư nhân Thụy Sỹ, hiện đều có các hoạt động quản lý tài sản quy mô lớn tại Hồng Kông và Singapore để phục vụ cho sự gia tăng tài sản tại khu vực châu Á.

Tuy nhiên, các nhà tài chính đặt câu hỏi liệu Thụy Sỹ có hành động tới mức đủ để duy trì tính cạnh tranh của mình hay không. Ngân hàng lớn nhất của nước này là UBS đang đối đầu với các cơ quan quản lý về các quy tắc vốn mới.

Một nhân viên của UBS tại Zurich nói: "Câu hỏi đặt ra là liệu Thụy Sỹ có đang làm đủ để chủ động bảo vệ vị trí của mình trong lĩnh vực quản lý tài sản, hay chỉ dựa vào sự ổn định sẵn có. Tôi nghĩ câu trả lời là vế thứ hai”.

Các trung tâm khác như Dubai cũng đã phát triển nhanh chóng từ sau đại dịch như một cầu nối giữa các nguồn vốn ở phương Đông và phương Tây. Các ngân hàng bao gồm UBS, JPMorgan và Deutsche Bank đã mở rộng mạnh mẽ tại tiểu vương quốc này trong những năm gần đây, bị thu hút bởi thuế thu nhập bằng 0, sự ổn định chính trị tương đối và dòng chảy các cá nhân giàu có, quỹ đầu cơ và văn phòng gia đình từ khắp nơi trên thế giới đổ tới Dubai.

Tuy nhiên, lượng tài sản nước ngoài được quản lý tại UAE vẫn nhỏ hơn nhiều so với Thụy Sỹ hoặc Hồng Kông, chỉ đạt 721 tỷ USD vào năm ngoái, theo BCG, dù đã tăng trưởng 11%.

Singapore, một quốc gia khác hưởng lợi nhiều từ sự chuyển dịch dòng tài sản toàn cầu về phía Đông, cũng đã chứng kiến sự tăng trưởng chậm lại về lượng tài sản được quản lý. Sự giảm tốc này diễn ra sau khi nhà chức trách Singapore phát hiện những vụ rửa tiền quy mô lớn và tăng cường giám sát hơn nữa đối với các khách hàng nước ngoài giàu có.

Nhờ làn sóng AI, kinh tế Hồng Kông tăng trưởng mạnh nhất 5 năm

Giá xăng ở Hồng Kông đắt nhất thế giới

Panama dừng cho phép công ty Hồng Kông điều hành cảng ở hai đầu kênh đào

