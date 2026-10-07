Thị trường lưu trú chuyển động cùng nhu cầu du lịch

Ngành dịch vụ lưu trú toàn cầu đang đứng trước triển vọng tăng trưởng tích cực, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi sự phục hồi và bứt tốc của ngành du lịch. Quy mô thị trường dự kiến sẽ tăng trưởng ổn định từ 5.520 tỷ USD năm 2025 lên 7.470 tỷ USD vào năm 2030.
Nếu như trước đây, động lực tăng trưởng đến từ đô thị hóa và du lịch công vụ, thì giai đoạn tới sẽ chuyển dịch sang xu hướng nghỉ dưỡng cao cấp, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, ứng dụng công nghệ khách sạn thông minh và phát triển dịch vụ ẩm thực, bền vững.
Sự tương quan thuận giữa nhu cầu du lịch và lưu trú được minh chứng rõ nét qua dữ liệu tại Tây Ban Nha, nơi số lượng khách quốc tế và chi tiêu đạt mức kỷ lục, kéo theo sự tăng trưởng mạnh mẽ của phân khúc khách sạn. Để duy trì vị thế, các doanh nghiệp đang tập trung vào cá nhân hóa dịch vụ thông qua AI, điển hình như trợ lý ALL Concierge của Tập đoàn Accor, giúp tối ưu hóa gợi ý điểm đến và ưu đãi dựa trên lịch sử lưu trú của từng khách hàng.
Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thị trường lưu trú đang mở rộng với tốc độ chưa từng có, dự kiến đạt 208 tỷ USD vào năm 2033. Hoạt động xây dựng khách sạn đạt mức cao kỷ lục với hàng nghìn dự án mới, trong đó Việt Nam, Thái Lan và Indonesia là những thị trường sôi động nhất.
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Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 40-2026 phát hành ngày 05/10/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
https://premium.vneconomy.vn/doc-thu-an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-40-2026.html
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