Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày vì xung đột Iran

Theo ước tính của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), xung đột Iran không chỉ gây xáo trộn thị trường năng lượng toàn cầu mà còn khiến ngành du lịch Trung Đông thất thu ít nhất 600 triệu USD mỗi ngày do chi tiêu của du khách quốc tế sụt giảm mạnh.

Các đòn đáp trả của Iran trên khắp Trung Đông đã khiến nhu cầu du lịch tại khu vực này gần như đóng băng, trong khi gián đoạn hàng không ảnh hưởng tới khoảng 526.000 hành khách mỗi ngày. Phần lớn trong số này là những người có kế hoạch trung chuyển qua các đầu mối hàng không lớn của khu vực như Dubai, Abu Dhabi, Doha và Bahrain.

Trước khi xung đột nổ ra, WTTC dự báo chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Trung Đông trong năm 2026 sẽ đạt 207 tỷ USD. Tuy nhiên, giờ đây, con số này khó có thể đạt được, đặc biệt là trong trường hợp chiến sự kéo dài.

Dựa trên số liệu từ WTTC, đồ họa thông tin dưới đây cho thấy Trung Đông giữ vai trò đáng kể trong ngành du lịch và hàng không thế giới khi chiếm khoảng 5% tổng lượng khách quốc tế toàn cầu và 14% tổng lưu lượng hành khách trung chuyển quốc tế toàn cầu. Điều này đồng nghĩa bất kỳ gián đoạn nào trong khu vực cũng có thể gây ra tác động lan tỏa vượt ra ngoài phạm vi Trung Đông.

“Ảnh hưởng đối với chi tiêu của du khách quốc tế trên khắp Trung Đông là rất lớn, với mức bình quân khoảng 600 triệu USD mỗi ngày. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy ngành này có thể phục hồi khá nhanh”, bà Gloria Guevara, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành WTTC, nhận định.

Theo bà Guevara, phân tích các cuộc khủng hoảng trước đây cho thấy những sự cố liên quan tới an ninh thường có thời gian phục hồi du lịch nhanh nhất, trong một số trường hợp chỉ khoảng 2 tháng, nếu chính phủ và doanh nghiệp phối hợp để khôi phục niềm tin của du khách.

