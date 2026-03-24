VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Menu

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

icon-scroll

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin

Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày vì xung đột Iran

Trang Linh

24/03/2026, 16:47

Theo ước tính của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), xung đột Iran không chỉ gây xáo trộn thị trường năng lượng toàn cầu mà còn khiến ngành du lịch Trung Đông thất thu ít nhất 600 triệu USD mỗi ngày do chi tiêu của du khách quốc tế sụt giảm mạnh.

Các đòn đáp trả của Iran trên khắp Trung Đông đã khiến nhu cầu du lịch tại khu vực này gần như đóng băng, trong khi gián đoạn hàng không ảnh hưởng tới khoảng 526.000 hành khách mỗi ngày. Phần lớn trong số này là những người có kế hoạch trung chuyển qua các đầu mối hàng không lớn của khu vực như Dubai, Abu Dhabi, Doha và Bahrain.

Trước khi xung đột nổ ra, WTTC dự báo chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Trung Đông trong năm 2026 sẽ đạt 207 tỷ USD. Tuy nhiên, giờ đây, con số này khó có thể đạt được, đặc biệt là trong trường hợp chiến sự kéo dài.

Dựa trên số liệu từ WTTC, đồ họa thông tin dưới đây cho thấy Trung Đông giữ vai trò đáng kể trong ngành du lịch và hàng không thế giới khi chiếm khoảng 5% tổng lượng khách quốc tế toàn cầu và 14% tổng lưu lượng hành khách trung chuyển quốc tế toàn cầu. Điều này đồng nghĩa bất kỳ gián đoạn nào trong khu vực cũng có thể gây ra tác động lan tỏa vượt ra ngoài phạm vi Trung Đông.

“Ảnh hưởng đối với chi tiêu của du khách quốc tế trên khắp Trung Đông là rất lớn, với mức bình quân khoảng 600 triệu USD mỗi ngày. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy ngành này có thể phục hồi khá nhanh”, bà Gloria Guevara, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành WTTC, nhận định.

Theo bà Guevara, phân tích các cuộc khủng hoảng trước đây cho thấy những sự cố liên quan tới an ninh thường có thời gian phục hồi du lịch nhanh nhất, trong một số trường hợp chỉ khoảng 2 tháng, nếu chính phủ và doanh nghiệp phối hợp để khôi phục niềm tin của du khách.

Từ khóa:

du lịch quốc tế du lịch Trung Đông thế giới Trung Đông xung đột Iran

Chủ đề:

Xung đột ở Iran
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy