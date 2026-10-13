Ngành hàng xa xỉ tại Trung Quốc tiếp tục đối mặt với thực tế phũ phàng

Trung Quốc sẽ là tâm điểm chú ý trong tuần này, khi LVMH công bố doanh số quý và Tuần lễ thời trang Thượng Hải bước vào giai đoạn sôi động nhất. Trong lúc các lãnh đạo ngành xa xỉ tìm kiếm lý do để lạc quan từ thị trường này, khi ngành vẫn đang chật vật thoát khỏi đợt suy giảm kéo dài ba năm, dữ liệu mới từ Mỹ cho thấy đà tăng trưởng tại thị trường chủ chốt còn lại của ngành có thể đang mất dần động lực.
LVMH vừa mới công bố kết quả kinh doanh vào thứ Hai, sau khi thị trường Paris đóng cửa, mở màn cho mùa báo cáo thu nhập của ngành. Trong quý III, mảng thời trang và đồ da của LVMH chịu nhiều áp lực, với doanh số giảm 5%, tệ hơn dự báo, do nhu cầu yếu kém tại Trung Quốc. Đây là một bước lùi khi "thước đo" của ngành xa xỉ đang tìm cách thoát khỏi đợt suy giảm ba năm.
Doanh số toàn công ty tăng 1% theo cơ sở hữu cơ, nhìn chung phù hợp với mức đồng thuận của giới phân tích do Bloomberg tổng hợp, đạt 18,5 tỷ euro (20,6 tỷ USD). Doanh số tại châu Á, không tính Nhật Bản, giảm 5%, thấp hơn nhiều so với mức giảm 1,3% được dự báo. Điều này cho thấy những thách thức mà các thương hiệu xa xỉ phương Tây đang đối mặt tại Trung Quốc, thị trường mà các lãnh đạo ngành vẫn kỳ vọng sẽ giúp phục hồi tăng trưởng. Công ty cho biết nguyên nhân là "môi trường kém sôi động hơn tại Trung Quốc".
Kết quả này cho thấy sự phục hồi được chờ đợi từ lâu của ngành xa xỉ vẫn chưa đến. Các nhà mốt chật vật giành lại nhóm khách hàng trung lưu vốn đã quay lưng vì các đợt tăng giá trong giai đoạn bùng nổ hậu đại dịch, trong khi những thay đổi lớn về sáng tạo nhằm khơi lại nhu cầu vẫn chưa mang lại sự cải thiện bền vững tại nhiều thương hiệu.
Đà suy thoái của thị trường bất động sản Trung Quốc tiếp tục đè nặng, khi chi tiêu trong nước chậm lại trong mùa hè. Châu Âu thì đình trệ, còn sự bất định gia tăng tại Mỹ, thị trường tăng trưởng chủ chốt của ngành trong năm nay. Các nhà phân tích đã hạ dự báo trong những tuần gần đây, với HSBC kỳ vọng ngành tăng trưởng 5%.
Mức giảm doanh số của mảng thời trang và đồ da, chiếm gần một nửa doanh thu và ba phần tư lợi nhuận, phủ một gam màu ảm đạm lên mùa báo cáo tài chính, sau khi quý trước ghi nhận lần tăng trưởng trở lại đầu tiên sau hai năm đã nhen nhóm hy vọng.
Doanh số của thương hiệu Louis Vuitton bị ảnh hưởng tại Trung Quốc trong mùa hè sau vụ tranh chấp nhãn hiệu với hãng trà nội địa Molly, vốn châm ngòi cho làn sóng phản ứng mang tính dân tộc nhắm vào thương hiệu Pháp. Theo ước tính của công ty nghiên cứu JL Warren Capital, doanh số của Louis Vuitton tại Trung Quốc giảm 30% trong tháng 7 và 20 - 25% trong tháng 8, theo Bloomberg.
Ngoài vụ tranh cãi, tình hình tại Trung Quốc vốn đã phức tạp với các thương hiệu xa xỉ châu Âu. Sau chuyến khảo sát tại đây vào mùa hè, các nhà phân tích của Barclays đã hạ ước tính cho ngành, viện dẫn điều kiện xấu đi sau một quý II đi ngang. Các nhà phân tích cho biết những thương hiệu theo phong cách "xa xỉ thầm lặng" như Loro Piana, Brunello Cucinelli và Zegna đang vượt trội hơn các nhà mốt lớn tại thị trường này.
Các buổi trình diễn tại tuần lễ thời trang Thượng Hải sẽ kiểm chứng sức hút của các thương hiệu xa xỉ Trung Quốc, khi họ tìm cách giành thêm phần chi tiêu trong nước và xây dựng tên tuổi quốc tế. Nhà thiết kế Samuel Gui Yang, người có các bộ sưu tập gần đây gây ấn tượng, sẽ trình diễn theo lịch. Adidas và H&M cũng tổ chức các hoạt động tương tác tại sự kiện này.
Tuần lễ thời trang này sẽ cho thấy các thương hiệu nội địa Trung Quốc đã tiến xa đến đâu và mức độ cộng hưởng của họ với người tiêu dùng, một góc nhìn quan trọng với các đối thủ phương Tây đang tìm cách kết nối lại với khách hàng tại đây.
Các lãnh đạo từ Mỹ và châu Âu đang đặt cược rằng sự phục hồi của thị trường bất động sản Trung Quốc sẽ giúp hồi sinh chi tiêu xa xỉ, nhưng đà hồi phục cho đến nay vẫn chưa xuất hiện, khiến nhiều thương hiệu quốc tế chật vật khai thác nhu cầu mới, trong khi các thương hiệu Trung Quốc tiếp tục tiến bộ.
Trong nỗ lực khơi gợi sự quan tâm tại Trung Quốc, các sự kiện thời trang như này sẽ đóng vai trò then chốt, và Dior vừa công bố kế hoạch tổ chức show Cruise năm sau tại Thượng Hải vào ngày 14/5. Douyin, nền tảng video ngắn và thương mại xã hội của ByteDance, sẽ khép lại các buổi trình diễn trên sàn catwalk của Tuần lễ thời trang Thượng Hải bằng một show diễn giới thiệu tác phẩm của 45 nhà thiết kế nội địa Trung Quốc.
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