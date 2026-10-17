Nghệ An đặt mục tiêu thu hút 8 tỷ USD vốn ngoại trong 5 năm

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 941/KH-UBND về thực hiện các chủ trương của Trung ương và của tỉnh trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trọng tâm là đổi mới cách tiếp cận, chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang chiều sâu, chú trọng chất lượng, hiệu quả và khả năng lan tỏa của các dự án đối với nền kinh tế địa phương.
Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2030, Nghệ An phấn đấu thu hút 6 - 8 tỷ USD vốn FDI đăng ký, bình quân 1,2 - 1,6 tỷ USD mỗi năm. Vốn đầu tư thực hiện dự kiến đạt 5 - 6,5 tỷ USD, tương đương 1 - 1,3 tỷ USD mỗi năm.
Đáng chú ý, tỉnh đặt mục tiêu 70% tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới đến từ các nền kinh tế phát triển, có tiềm lực về công nghệ, tài chính và quản trị hiện đại. Cùng với đó, Nghệ An hướng đến thu hút các dự án quy mô lớn, dự án trọng điểm và các tập đoàn đa quốc gia có khả năng hình thành chuỗi sản xuất, cung ứng giá trị gia tăng cao.
Các lĩnh vực được ưu tiên gồm công nghiệp điện tử, chip bán dẫn, thiết bị số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng xanh và logistics hiện đại. Tỉnh cũng khuyến khích các nhà đầu tư thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, qua đó thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất.
Để hiện thực hóa mục tiêu thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, Nghệ An xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số là những nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh hướng đến nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận thông tin và triển khai dự án.
Cùng với đó, địa phương tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông chiến lược, Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Công tác rà soát quỹ đất, chuẩn bị quỹ đất sạch và xây dựng bản đồ số về các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.
Các khu công nghiệp trọng điểm như VSIP, WHA, Hoàng Mai I và Hoàng Mai II được xác định là những địa bàn gắn với định hướng thu hút đầu tư theo ngành, lĩnh vực. Qua đó, Nghệ An kỳ vọng hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, mở rộng mạng lưới cung ứng và tăng khả năng kết nối giữa doanh nghiệp FDI với khu vực kinh tế trong nước.
Bên cạnh hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực cũng là yếu tố được tỉnh quan tâm. Nghệ An đặt mục tiêu nâng tỷ trọng lao động qua đào tạo lên khoảng 80%, đồng thời tăng tỷ lệ lao động trong nước đảm nhiệm các vị trí kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu, thiết kế và vận hành tại các dự án FDI chất lượng cao. Công tác đào tạo sẽ được gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, tự động hóa và logistics.
Tỉnh cũng định hướng thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số, tăng cường chuyển giao công nghệ và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư nước ngoài. Công tác xúc tiến đầu tư sẽ được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường kết nối với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để tiếp cận các tập đoàn đa quốc gia, quỹ đầu tư lớn.
Đến năm 2045, Nghệ An hướng tới phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng hiệu quả, bền vững, gắn kết với kinh tế tư nhân; từng bước trở thành một trong những trung tâm sản xuất, dịch vụ và đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
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