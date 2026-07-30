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Huế khơi mở lợi thế hạ tầng, logistics và công nghệ đón nhà đầu tư Trung Quốc

N Nguyễn Thuấn

Với mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư chất lượng cao, thành phố Huế tiếp tục giới thiệu những lợi thế về hạ tầng, logistics, công nghệ và môi trường đầu tư minh bạch tới cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc, qua đó thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực tiềm năng.

Quang cảnh Tọa đàm xúc tiến đầu tư giữa thành phố Huế và doanh nghiệp Trung Quốc. Ảnh: UBND TP Huế
Quang cảnh Tọa đàm xúc tiến đầu tư giữa thành phố Huế và doanh nghiệp Trung Quốc. Ảnh: UBND TP Huế

Chiều 29/7, UBND thành phố Huế phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm xúc tiến đầu tư giữa thành phố Huế và doanh nghiệp Trung Quốc. Sự kiện nhằm tăng cường kết nối, tìm kiếm cơ hội đầu tư và hướng tới triển khai các chương trình, dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Tham dự tọa đàm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ; Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng Đổng Bích Du cùng lãnh đạo thành phố Huế, các sở, ban, ngành và cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

TẠO MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ MINH BẠCH, THUẬN LỢI

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh cho biết Trung Quốc hiện là một trong những đối tác đầu tư quan trọng của thành phố. Đến nay, các doanh nghiệp Trung Quốc đã triển khai hơn 30 dự án trên địa bàn, tạo việc làm cho hơn 9.000 lao động địa phương.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huế, chương trình là cơ hội để chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc trao đổi thông tin, chia sẻ nhu cầu hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiên cứu và triển khai dự án.

Lãnh đạo thành phố khẳng định Huế sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư phát triển lâu dài.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: UBND TP Huế
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: UBND TP Huế

Đánh giá về tiềm năng hợp tác, Đại sứ Hà Vĩ cho rằng quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc đang đứng trước nhiều cơ hội mới, đặc biệt trong các lĩnh vực tăng trưởng xanh, kinh tế số và sản xuất.

Theo Đại sứ Hà Vĩ, trong nửa đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc đạt hơn 178,1 tỷ USD, tăng 30,7% so với cùng kỳ. Đây là nền tảng thuận lợi để các địa phương, trong đó có thành phố Huế, mở rộng hợp tác thực chất với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: UBND TP Huế
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: UBND TP Huế

Qua chuyến khảo sát thực tế tại Huế, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng có thêm thông tin về tiềm năng phát triển, hạ tầng, vị trí địa lý và định hướng phát triển của thành phố, từ đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

KẾT NỐI THẾ MẠNH, HƯỚNG TỚI CÁC DỰ ÁN CỤ THỂ

Tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang đã giới thiệu tổng quan về tiềm năng, lợi thế, các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư và danh mục dự án trọng điểm đang kêu gọi đầu tư.

Đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc bày tỏ sự quan tâm đến nhiều lĩnh vực như phát triển cảng Chân Mây, logistics, hệ thống phân phối hàng hóa, chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cảng biển xanh, cảng thông minh, nông nghiệp và y học cổ truyền.

Đại diện doanh nghiệp Trung Quốc trao đổi về cơ hội hợp tác, đầu tư tại thành phố Huế. Ảnh: UBND TP Huế
Đại diện doanh nghiệp Trung Quốc trao đổi về cơ hội hợp tác, đầu tư tại thành phố Huế. Ảnh: UBND TP Huế

Lãnh đạo các sở, ngành của thành phố đã trực tiếp giải đáp các nội dung doanh nghiệp quan tâm, đồng thời cung cấp thêm thông tin về quy hoạch, định hướng phát triển, cơ chế chính sách và môi trường đầu tư để các doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các dự án phù hợp.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao việc thành phố Huế tổ chức tọa đàm với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực.

Theo Bộ trưởng, các doanh nghiệp tham dự hoạt động trong nhiều lĩnh vực như hạ tầng, xây dựng, năng lượng, môi trường, công nghệ thông tin, dược phẩm và nông nghiệp, đều là những ngành phù hợp với định hướng phát triển và nhu cầu thu hút đầu tư của Huế.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: UBND TP Huế
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: UBND TP Huế

Bộ trưởng mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục coi Việt Nam nói chung và thành phố Huế nói riêng là điểm đến đầu tư chiến lược, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng, logistics, công nghệ, năng lượng, nông nghiệp và các ngành kinh tế giàu tiềm năng.

Phát biểu đáp từ, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung khẳng định thành phố đang hướng tới trở thành trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học và công nghệ; đồng thời phát triển kinh tế biển, công nghiệp xanh và đô thị di sản.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: UBND TP Huế
Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: UBND TP Huế

Huế ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp văn hóa, chế biến, chế tạo, kết cấu hạ tầng, logistics, năng lượng và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, tạo điều kiện để sớm hình thành thêm nhiều chương trình hợp tác và dự án đầu tư cụ thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc.

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