Tây Ninh và Okayama (Nhật Bản) hợp tác phát triển công nghệ cao và nguồn nhân lực

Trong thời gian tới, tỉnh Tây Ninh đang có định hướng thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ...

Chiều 15/4, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đã tiếp và làm việc với Đoàn Chính quyền Thành phố Okayama (Nhật Bản) do Thị trưởng Omori Masao dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của tỉnh, với nhiều doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực cơ khí, điện tử, chế biến nông sản và thực phẩm.

Hiện tỉnh Tây Ninh đang có hơn 2.000 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 25 tỷ USD; trong đó, Nhật Bản đứng thứ tư với 176 dự án, với tổng vốn hơn 1,26 tỷ USD. Các doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ duy trì hoạt động ổn định mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển công nghiệp của địa phương.

Đặc biệt, tỉnh luôn coi Nhật Bản nói chung và thành phố Okayama nói riêng là đối tác chiến lược, có nhiều dư địa hợp tác lâu dài. Trong thời gian tới, địa phương định hướng thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và năng lượng tái tạo.

Về phía thành phố Okayama (Nhật Bản), Thị trưởng Thành phố Okayama Omori Masao đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, cũng như giữa tỉnh Tây Ninh và thành phố Okayama. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các doanh nghiệp Okayama đang đẩy mạnh mở rộng đầu tư ra nước ngoài, trong đó Việt Nam là một điểm đến trọng tâm.

Thị trưởng Omori Masao bày tỏ mong muốn chính quyền tỉnh Tây Ninh và các địa phương Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu môi trường, mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, ông chia sẻ thành phố Okayama đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, điều dưỡng, chăm sóc người cao tuổi, lái xe và thương mại.

Từ đó, Thị trưởng Omori Masao kỳ vọng hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong kết nối, đào tạo và tiếp nhận nguồn lao động chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động Việt Nam.

Trên cơ sở Tuyên bố chung về hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh và Thành phố Okayama đã được ký kết tại buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục duy trì, củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương; đồng thời nghiên cứu rà soát, cập nhật nội dung, tiến tới tái ký kết Tuyên bố chung phù hợp với bối cảnh mới và nhu cầu thực tiễn của mỗi địa phương.

Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm được xác định gồm phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu doanh nghiệp; triển khai hiệu quả chương trình thực tập sinh, tạo điều kiện cho người lao động học tập, làm việc tại Nhật Bản.

Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất tăng cường giao lưu văn hóa, xúc tiến du lịch, qua đó góp phần thắt chặt tình hữu nghị, nâng cao hiểu biết lẫn nhau và mở rộng cơ hội hợp tác toàn diện trong thời gian tới.