Thứ Năm, 16/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Nhà đầu tư

Tây Ninh và Okayama (Nhật Bản) hợp tác phát triển công nghệ cao và nguồn nhân lực

Phương Hoa

16/04/2026, 16:38

Trong thời gian tới, tỉnh Tây Ninh đang có định hướng thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ...

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn và Thị trưởng Thành phố Okayama(Nhật Bản) ký kết thỏa thuận hợp tác, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai địa phương. (Ảnh: UBND tỉnh Tây Ninh)

Chiều 15/4, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đã tiếp và làm việc với Đoàn Chính quyền Thành phố Okayama (Nhật Bản) do Thị trưởng Omori Masao dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của tỉnh, với nhiều doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực cơ khí, điện tử, chế biến nông sản và thực phẩm.

Hiện tỉnh Tây Ninh đang có hơn 2.000 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 25 tỷ USD; trong đó, Nhật Bản đứng thứ tư với 176 dự án, với tổng vốn hơn 1,26 tỷ USD. Các doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ duy trì hoạt động ổn định mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển công nghiệp của địa phương.

Đặc biệt, tỉnh luôn coi Nhật Bản nói chung và thành phố Okayama nói riêng là đối tác chiến lược, có nhiều dư địa hợp tác lâu dài. Trong thời gian tới, địa phương định hướng thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và năng lượng tái tạo.

Về phía thành phố Okayama (Nhật Bản), Thị trưởng Thành phố Okayama Omori Masao đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, cũng như giữa tỉnh Tây Ninh và thành phố Okayama. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các doanh nghiệp Okayama đang đẩy mạnh mở rộng đầu tư ra nước ngoài, trong đó Việt Nam là một điểm đến trọng tâm.

Thị trưởng Omori Masao bày tỏ mong muốn chính quyền tỉnh Tây Ninh và các địa phương Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu môi trường, mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, ông chia sẻ thành phố Okayama đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, điều dưỡng, chăm sóc người cao tuổi, lái xe và thương mại.

Từ đó, Thị trưởng Omori Masao kỳ vọng hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong kết nối, đào tạo và tiếp nhận nguồn lao động chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động Việt Nam.

Trên cơ sở Tuyên bố chung về hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh và Thành phố Okayama đã được ký kết tại buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục duy trì, củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương; đồng thời nghiên cứu rà soát, cập nhật nội dung, tiến tới tái ký kết Tuyên bố chung phù hợp với bối cảnh mới và nhu cầu thực tiễn của mỗi địa phương.

Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm được xác định gồm phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu doanh nghiệp; triển khai hiệu quả chương trình thực tập sinh, tạo điều kiện cho người lao động học tập, làm việc tại Nhật Bản.

Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất tăng cường giao lưu văn hóa, xúc tiến du lịch, qua đó góp phần thắt chặt tình hữu nghị, nâng cao hiểu biết lẫn nhau và mở rộng cơ hội hợp tác toàn diện trong thời gian tới.

Từ khóa:

đầu tư hợp tác địa phương hợp tác quốc tế Nhật bản Okayama (Nhật Bản) Tây Ninh

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Thúc đẩy hợp tác giáo dục và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia

Với thế mạnh là một trong những trung tâm đào tạo quốc tế hàng đầu mang lại giá trị xuất khẩu dịch vụ giáo dục đạt 6,89 tỷ USD trong năm 2024, Queensland đang tích cực thông qua cơ quan xúc tiến TIQ để đẩy mạnh kết nối hệ thống giáo dục của mình với các đối tác tại Việt Nam…

Ngay từ những tháng đầu năm, nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến và từng bước mở rộng đầu tư trên địa bàn...

Phú Thọ mở rộng cơ hội thu hút đầu tư với các doanh nghiệp Trung Quốc có thế mạnh trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng sạch, hạ tầng giao thông, thương mại bán lẻ và du lịch…

Với định hướng phát triển công nghệ tài chính, việc tăng cường hợp tác với Australia sẽ là động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa, nâng cao năng lực quản trị của ngành ngân hàng – tài chính Việt Nam...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ tổng vốn gần 129.000 tỷ đồng...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

eMagazine

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy