Nghệ An: Khởi tố 10 bị can về tội sản xuất, buôn bán thuốc giả

Theo Công an tỉnh Nghệ An, qua nắm tình hình, Công an phường Tân Mai phát hiện Bùi Thị Xuân (sinh năm 1996, trú tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An) có dấu hiệu buôn bán thuốc giả trên không gian mạng.
Vụ việc sau đó được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục xác minh.
Ngày 2/6/2026, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Xuân, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cùng 79 lọ thuốc thành phẩm.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định Xuân tham gia đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả do Bùi Văn Trường (sinh năm 1972, trú tại xã Kim Thành, TP Hải Phòng) cầm đầu.
Ngày 4/6/2026, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét nơi ở, nơi làm việc của Bùi Văn Trường, phát hiện nhiều nguyên liệu, máy móc, tài liệu phục vụ sản xuất thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u, cùng số lượng lớn thuốc thành phẩm.
Theo kết quả điều tra, Trường trực tiếp tổ chức sản xuất thuốc giả bằng cách mua thảo dược, thuốc tân dược, máy móc và thiết bị về nhà để điều chế sản phẩm.
Quá trình sản xuất không tuân thủ quy trình, không định lượng chính xác các thành phần. Các sản phẩm sau đó được đóng gói, dán nhãn và quảng cáo gian dối là thuốc bào chế 100% từ thảo dược theo “công thức gia truyền”.
Để mở rộng thị trường, Trường móc nối với một số người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL), quản trị viên các trang và hội nhóm để quảng cáo, phân phối sản phẩm.
Các đối tượng trong đường dây tiếp tục san chiết, đóng gói, sử dụng nhãn riêng và bán thuốc cho người tiêu dùng nhằm thu lợi bất chính.
Cơ quan công an xác định, từ tháng 2 đến tháng 6/2026, thông qua hệ thống quảng cáo và phân phối trên không gian mạng, Trường cùng các đối tượng đã bán thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cho hàng nghìn khách hàng trên cả nước, thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 20.000 lọ thuốc, hơn 100 kg nguyên liệu dùng để điều chế thuốc, 2 máy xay thuốc, 1 máy sấy công nghiệp và 850 triệu đồng tiền mặt.
Tính đến ngày 17/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Để phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch và cạnh tranh lành mạnh, dự thảo bổ sung khái niệm dịch vụ pháp lý; cấm mạo danh luật sư, quảng cáo trái phép, thu thù lao bất hợp pháp; cho phép công ty luật TNHH hai thành viên trở lên có thành viên góp vốn...
Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các trường hợp áp dụng cơ chế thí điểm... song đề nghị cân nhắc phạm vi thí điểm.
Sáng 18/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Kết quả rà soát cho thấy cấu trúc hệ thống pháp luật năng lượng hiện hành được thiết kế theo tư duy quản lý từng phân ngành độc lập, thiếu hụt cơ chế pháp lý tổng thể để điều tiết sự liên thông giữa các thị trường năng lượng sơ cấp và thứ cấp...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...