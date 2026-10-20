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Nghệ An: Khởi tố 10 bị can về tội sản xuất, buôn bán thuốc giả

N Nguyễn Thuấn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 10 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố, với số tiền thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng...

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An
Tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Theo Công an tỉnh Nghệ An, qua nắm tình hình, Công an phường Tân Mai phát hiện Bùi Thị Xuân (sinh năm 1996, trú tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An) có dấu hiệu buôn bán thuốc giả trên không gian mạng.

Vụ việc sau đó được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục xác minh.

Ngày 2/6/2026, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Xuân, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cùng 79 lọ thuốc thành phẩm.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Xuân tham gia đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả do Bùi Văn Trường (sinh năm 1972, trú tại xã Kim Thành, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An
Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Ngày 4/6/2026, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét nơi ở, nơi làm việc của Bùi Văn Trường, phát hiện nhiều nguyên liệu, máy móc, tài liệu phục vụ sản xuất thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u, cùng số lượng lớn thuốc thành phẩm.

Theo kết quả điều tra, Trường trực tiếp tổ chức sản xuất thuốc giả bằng cách mua thảo dược, thuốc tân dược, máy móc và thiết bị về nhà để điều chế sản phẩm.

Quá trình sản xuất không tuân thủ quy trình, không định lượng chính xác các thành phần. Các sản phẩm sau đó được đóng gói, dán nhãn và quảng cáo gian dối là thuốc bào chế 100% từ thảo dược theo “công thức gia truyền”.

Để mở rộng thị trường, Trường móc nối với một số người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL), quản trị viên các trang và hội nhóm để quảng cáo, phân phối sản phẩm.

Các đối tượng trong đường dây tiếp tục san chiết, đóng gói, sử dụng nhãn riêng và bán thuốc cho người tiêu dùng nhằm thu lợi bất chính.

Tang vật vụ an. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An
Tang vật vụ an. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Cơ quan công an xác định, từ tháng 2 đến tháng 6/2026, thông qua hệ thống quảng cáo và phân phối trên không gian mạng, Trường cùng các đối tượng đã bán thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cho hàng nghìn khách hàng trên cả nước, thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 20.000 lọ thuốc, hơn 100 kg nguyên liệu dùng để điều chế thuốc, 2 máy xay thuốc, 1 máy sấy công nghiệp và 850 triệu đồng tiền mặt.

Tính đến ngày 17/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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