Triệt phá đường dây buôn lậu 100.000 chai nước hoa giả

Lợi dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để livestream và bán nước hoa giả, nhóm đối tượng do Vũ Hồng Dương và Vũ Thị Yến Mai cầm đầu đã đưa khoảng 100.000 sản phẩm giả ra thị trường, thu lợi bất chính khoảng 200 tỷ đồng...

Ngày 20/5, thông tin từ công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây buôn bán nước hoa giả quy mô lớn hoạt động liên tỉnh.

DẤU VẾT TỪ CÁC HỘI NHÓM KÍN TRÊN ZALO

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều hội nhóm Zalo kín mang tên “Dương Vũ”, “Kho sỉ Dương Vũ”, “Mai Vũ” thường xuyên đăng tải hình ảnh, video quảng cáo các loại nước hoa “hàng hiệu” với giá rẻ bất thường.

Ẩn sau những lời quảng cáo như “hàng chuẩn”, “xả kho”, “giá sỉ tận gốc” là dấu hiệu của hoạt động buôn bán hàng giả với quy mô lớn. Các giao dịch chủ yếu được thực hiện qua mạng xã hội, hàng hóa vận chuyển qua nhiều tỉnh, thành nên việc xác minh, truy vết gặp nhiều khó khăn.

Xác định đây là đường dây hoạt động tinh vi, có sự câu kết giữa nhiều đối tượng ở nhiều địa phương, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Từ các tài khoản ảo trên mạng xã hội, lực lượng trinh sát kiên trì rà soát từng dấu vết, dựng lên phương thức và quy luật hoạt động của đường dây này.

Quá trình điều tra xác định, cầm đầu đường dây là hai chị em ruột Vũ Hồng Dương (sinh năm 1993), trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và Vũ Thị Yến Mai (sinh năm 1990), trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Đối tượng Vũ Hồng Dương. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá

Các đối tượng thường xuyên tìm hiểu những dòng nước hoa nổi tiếng được ưa chuộng như Chanel, Dior, Gucci, Versace… rồi đặt mua hàng giả từ nước ngoài đưa qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Để mở rộng thị trường, nhóm này lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, tạo các hội nhóm kín để quảng cáo, livestream bán hàng và tuyển cộng tác viên tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo cơ quan điều tra, các sản phẩm nước hoa giả được làm nhái khá tinh vi từ kiểu dáng chai, bao bì, tem nhãn đến mã vạch nên rất khó phân biệt bằng mắt thường.

Các đối tượng đánh vào tâm lý sính hàng hiệu nhưng ham giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng để tiêu thụ hàng hóa, thu lợi bất chính.

Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã bán ra thị trường khoảng 100.000 sản phẩm nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, với tổng doanh thu khoảng 200 tỷ đồng.

MỞ RỘNG ĐIỀU TRA TRÊN TOÀN QUỐC

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 12/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triển khai các biện pháp đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án.

Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới cùng nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động mua bán hàng giả trên không gian mạng.

Ngày 15/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Vũ Hồng Dương, Vũ Thị Yến Mai và Tao Thị May (sinh năm 1997), trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ về tội “Buôn bán hàng giả” theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá

Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận còn bán hàng cho nhiều đầu mối tiêu thụ thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo.

Từ lời khai này, cơ quan điều tra đã triệu tập, làm rõ hành vi vi phạm của nhiều đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Lê Thị Tố Loan (sinh năm 1989), trú tại phường Bình Tây; Phạm Thị Mỹ (sinh năm 1998), trú tại phường Phú Định và Trần Ngọc Thanh (sinh năm 1994), trú tại phường Chợ Lớn.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng này đã đặt mua số lượng lớn nước hoa giả từ tài khoản của Vũ Hồng Dương và Tao Thị May với giá từ 160.000 đồng đến 250.000 đồng/sản phẩm, sau đó bán ra thị trường với giá từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/sản phẩm để hưởng chênh lệch.

Ngày 20/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Tố Loan, Phạm Thị Mỹ và Trần Ngọc Thanh về tội “Buôn bán hàng giả” theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với các hành vi lợi dụng thương mại điện tử và mạng xã hội để tiêu thụ hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhằm trục lợi bất chính.