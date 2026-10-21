Nghệ An ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp

Ngày 20/10, tại Trường Đại học Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2026 (Techfest Nghệ An Open 2026), đồng thời ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An nhằm tăng cường kết nối, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp và thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm…

Các đại biểu tham quan các gian hàng và trải nghiệm các công nghệ tại không gian trưng bày, triển lãm công nghệ và dự án khởi nghiệp được tổ chức tại Trường Đại học Vinh, mở cửa trong 03 ngày từ 20-22/10/2026. Ảnh: Phan Quỳnh

Sự kiện diễn ra từ ngày 20 đến 22/10, với chủ đề “Hành trình 10 năm Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Nghệ An - Khát vọng bứt phá, kiến tạo tương lai”, đánh dấu chặng đường 10 năm hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh giai đoạn 2016-2026.

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động được tổ chức như triển lãm công nghệ, trưng bày các dự án khởi nghiệp tiềm năng, chung kết Techfest Nghệ An Open 2026, hội thảo về chính sách thúc đẩy khởi nghiệp gắn với phát triển du lịch, hội nghị kết nối đầu tư và hội thảo quốc tế về kết nối tiềm lực khoa học, công nghệ đến Nghệ An.

Đáng chú ý, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh. Ông Võ Trọng Phú, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, được giao kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm.

Các đại biểu ấn nút khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2026. Ảnh: Phan Quỳnh

Trung tâm được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối cơ quan quản lý nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư; hỗ trợ các dự án khởi nghiệp tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và thị trường, từng bước hình thành các sản phẩm, doanh nghiệp và mô hình kinh doanh mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành nhấn mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế.

Thời gian qua, Nghệ An đã cụ thể hóa định hướng này bằng nhiều chương trình, kế hoạch và cơ chế hỗ trợ. Ngày 14/7/2026, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 16 với 22 chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển khởi nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch, văn hóa và giáo dục. Việc ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, mở rộng thị trường và tạo thêm động lực tăng trưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động và các điều kiện cần thiết để Trung tâm Đổi mới sáng tạo đi vào vận hành ổn định, hiệu quả. Hoạt động của Trung tâm cần được đánh giá bằng những kết quả cụ thể như số dự án được hỗ trợ, công nghệ được chuyển giao, doanh nghiệp khởi nghiệp được hình thành, nguồn vốn đầu tư được kết nối và sản phẩm được thương mại hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành phát biểu. Ảnh: Phan Quỳnh

Đồng thời, các sở, ngành, địa phương cần triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ, tăng cường phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; tạo điều kiện để các dự án tiếp cận chuyên gia, công nghệ, nguồn vốn và thị trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng nhấn mạnh yêu cầu duy trì hỗ trợ đối với các dự án tiềm năng sau khi cuộc thi khởi nghiệp kết thúc, thông qua hoạt động tư vấn, ươm tạo và kết nối đầu tư. Qua đó, đưa các ý tưởng sáng tạo vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo theo hướng thực chất và bền vững.