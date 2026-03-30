28 startups được chọn vào QVIC 2026

30/03/2026, 19:58

Ngày 30/3, Qualcomm Technologies Inc. đã công bố 28 công ty khởi nghiệp được chọn vào chương trình ươm tạo Thử thách Đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam QVIC) 2026 kéo dài 6 tháng và cơ hội nhận giải thưởng trị giá 255.000 USD…

Ban tổ chức trao giải cho các startup đạt giải QVIC 2025.

QVIC 2026 là một bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như Thành phố thông minh, IoT, Robotics, và Trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển Công nghiệp 4.0, việc mở rộng QVIC từ 10 lên 28 đội cho thấy cam kết mạnh mẽ của Qualcomm trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam.

Trong giai đoạn ươm tạo kéo dài 3 tháng, các đội sẽ nhận được hỗ trợ bao gồm hướng dẫn kỹ thuật và kinh doanh, quyền truy cập vào phòng lab R&D của Qualcomm Việt Nam tại Hà Nội, cũng như hỗ trợ giải quyết vấn đề từ các nhóm kỹ thuật địa phương. Các phòng lab của Qualcomm bao gồm khả năng hỗ trợ ML/AI, phòng lab camera, audio, buồng RF, kiểm tra nhiệt, và xử lý lỗi modem. Sau đó, 15 đội xuất sắc nhất sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc, nơi họ có cơ hội cạnh tranh cho các giải thưởng lớn.

Tại sự kiện chung kết diễn ra vào tháng 8/2026, 05 đội hàng đầu sẽ nhận tổng giải thưởng trị giá 255.000 USD, với giải Nhất trị giá 100.000 USD, giải Nhì 75.000 USD, giải Ba 50.000 USD, và hai giải Khuyến khích trị giá 15.000 USD mỗi giải dành cho các nghiên cứu sáng tạo.

Đại diện Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, điểm nổi bật của QVIC 2026 là sự đa dạng và chất lượng của các dự án tham gia. Từ các dự án khởi nguồn trong trường đại học đến các startup hướng ứng dụng thực tế, tất cả đều hướng đến triển khai trong đời sống. Điều này không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn cho thấy khả năng ứng dụng công nghệ vào các vấn đề thực tiễn, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế dựa trên khoa học và công nghệ.

Với sự hỗ trợ từ Bộ Khoa học và Công nghệ, QVIC đã và đang tạo ra một nền tảng vững chắc cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, giúp họ phát triển các sản phẩm công nghệ tiên tiến và bảo vệ các phát minh của mình thông qua việc nộp hơn 150 đơn sáng chế.

Ông Thiều Phương Nam, Tổng Giám đốc Qualcomm Việt Nam, Lào và Campuchia, chia sẻ: Việt Nam tiếp tục là một trung tâm chiến lược cho những đổi mới mang tính đột phá, và các startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng các nhóm nghiên cứu đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và tăng trưởng kinh tế của đất nước. Các đội năm nay thể hiện sức mạnh vượt trội trong các lĩnh vực công nghệ trọng yếu bao gồm AI, robotics, trung tâm dữ liệu, IoT và giải pháp đô thị thông minh… những lĩnh vực sẽ định hình năng lực cạnh tranh tương lai của Việt Nam. 

Ra mắt vào tháng 12/2019, QVIC đã hỗ trợ ươm tạo 50 startup sáng tạo tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến. Với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, QVIC hướng đến thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam thông qua việc tìm kiếm và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phát triển sản phẩm sử dụng công nghệ 5G, IoT, AI, đô thị thông minh, thiết bị đeo và công nghệ đa phương tiện từ Qualcomm. Tính đến nay, các startup này đã nộp hơn 150 đơn sáng chế để bảo vệ các phát minh.

Qualcomm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ tại Việt Nam

21:16, 15/10/2025

Qualcomm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ tại Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Qualcomm tăng cường hợp tác phát triển công nghệ cao, AI và bán dẫn

07:08, 16/10/2025

Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Qualcomm tăng cường hợp tác phát triển công nghệ cao, AI và bán dẫn

Nền tảng AI hội thoại, thiết bị đeo giám sát thời gian thực, xe điện thông minh đã được "gọi tên" tại QVIC 2024

10:35, 25/08/2024

Nền tảng AI hội thoại, thiết bị đeo giám sát thời gian thực, xe điện thông minh đã được

Bộ Khoa học và Công nghệ giải thưởng khởi nghiệp hệ sinh thái khởi nghiệp khởi nghiệp QVIC 2026 startup

Doanh nghiệp “trăn trở” với Luật Trí tuệ nhân tạo

Luật Trí tuệ nhân tạo chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 đã đưa Việt Nam vào nhóm số ít quốc gia sớm xây dựng một khung pháp lý riêng cho công nghệ và được xem là "động cơ" của cuộc cách mạng kinh tế mới. Tuy nhiên, vẫn còn những trầm lắng, trăn trở được nhiều doanh nghiệp thẳng thắn chia sẻ...

Mở rộng cơ hội hợp tác công nghệ Áo – Việt Nam

Điểm nhấn của chương trình là 5 startup tiêu biểu đến từ Áo mang đến các giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như quản trị doanh nghiệp, y tế và năng lượng bền vững tại Việt Nam…

Phụ nữ khởi nghiệp: Khi cơ hội tiếp cận được chia đều

Khi phụ nữ được trao quyền tiếp cận giáo dục và nguồn lực tương đương với nam giới, câu chuyện không còn chỉ là bình đẳng giới mà là tiềm năng phát triển của nền kinh tế. Tỷ lệ 17% doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ lãnh đạo chính vì thế sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới...

Đà Nẵng tính miễn thuế cho startup bán dẫn, AI

Cụ thể các hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được miễn thuế trên địa bàn thành phố…

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm với vốn điều lệ dự kiến 500 tỷ đồng

Quỹ được hoạt đông theo mô hình công ty cổ phần nhằm hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Chỉ số VN-Index nhiều khả năng đã tạo đáy và trong nhịp hồi phục ngắn hạn

CII và HFIC được giao nghiên cứu dự án cải tạo Xa lộ Hà Nội 2

Tập đoàn T&T Group khởi công khu công nghiệp thế hệ mới quy mô gần 200 ha tại An Giang

Techcom Life hợp tác với Reinsurance Group of America, tăng tốc xây dựng nền tảng bảo hiểm chuẩn quốc tế

SSI Research ước tính quý 1 lợi nhuận 40 doanh nghiệp giảm 26%, phân bón và năng lượng "bùng nổ"

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy