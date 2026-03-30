28 startups được chọn vào QVIC 2026

Ngày 30/3, Qualcomm Technologies Inc. đã công bố 28 công ty khởi nghiệp được chọn vào chương trình ươm tạo Thử thách Đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam QVIC) 2026 kéo dài 6 tháng và cơ hội nhận giải thưởng trị giá 255.000 USD…

QVIC 2026 là một bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như Thành phố thông minh, IoT, Robotics, và Trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển Công nghiệp 4.0, việc mở rộng QVIC từ 10 lên 28 đội cho thấy cam kết mạnh mẽ của Qualcomm trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam.

Trong giai đoạn ươm tạo kéo dài 3 tháng, các đội sẽ nhận được hỗ trợ bao gồm hướng dẫn kỹ thuật và kinh doanh, quyền truy cập vào phòng lab R&D của Qualcomm Việt Nam tại Hà Nội, cũng như hỗ trợ giải quyết vấn đề từ các nhóm kỹ thuật địa phương. Các phòng lab của Qualcomm bao gồm khả năng hỗ trợ ML/AI, phòng lab camera, audio, buồng RF, kiểm tra nhiệt, và xử lý lỗi modem. Sau đó, 15 đội xuất sắc nhất sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc, nơi họ có cơ hội cạnh tranh cho các giải thưởng lớn.

Tại sự kiện chung kết diễn ra vào tháng 8/2026, 05 đội hàng đầu sẽ nhận tổng giải thưởng trị giá 255.000 USD, với giải Nhất trị giá 100.000 USD, giải Nhì 75.000 USD, giải Ba 50.000 USD, và hai giải Khuyến khích trị giá 15.000 USD mỗi giải dành cho các nghiên cứu sáng tạo.

Đại diện Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, điểm nổi bật của QVIC 2026 là sự đa dạng và chất lượng của các dự án tham gia. Từ các dự án khởi nguồn trong trường đại học đến các startup hướng ứng dụng thực tế, tất cả đều hướng đến triển khai trong đời sống. Điều này không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn cho thấy khả năng ứng dụng công nghệ vào các vấn đề thực tiễn, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế dựa trên khoa học và công nghệ.

Với sự hỗ trợ từ Bộ Khoa học và Công nghệ, QVIC đã và đang tạo ra một nền tảng vững chắc cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, giúp họ phát triển các sản phẩm công nghệ tiên tiến và bảo vệ các phát minh của mình thông qua việc nộp hơn 150 đơn sáng chế.

Ông Thiều Phương Nam, Tổng Giám đốc Qualcomm Việt Nam, Lào và Campuchia, chia sẻ: Việt Nam tiếp tục là một trung tâm chiến lược cho những đổi mới mang tính đột phá, và các startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng các nhóm nghiên cứu đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và tăng trưởng kinh tế của đất nước. Các đội năm nay thể hiện sức mạnh vượt trội trong các lĩnh vực công nghệ trọng yếu bao gồm AI, robotics, trung tâm dữ liệu, IoT và giải pháp đô thị thông minh… những lĩnh vực sẽ định hình năng lực cạnh tranh tương lai của Việt Nam.

Ra mắt vào tháng 12/2019, QVIC đã hỗ trợ ươm tạo 50 startup sáng tạo tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến. Với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, QVIC hướng đến thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam thông qua việc tìm kiếm và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phát triển sản phẩm sử dụng công nghệ 5G, IoT, AI, đô thị thông minh, thiết bị đeo và công nghệ đa phương tiện từ Qualcomm. Tính đến nay, các startup này đã nộp hơn 150 đơn sáng chế để bảo vệ các phát minh.