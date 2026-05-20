Huế mở rộng “đất diễn” cho startup công nghệ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Thành phố Huế đặt mục tiêu phát triển ít nhất 300 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đến năm 2030, đồng thời xây dựng các vườn ươm, quỹ đầu tư và không gian sáng tạo nhằm tạo “đất diễn” cho các startup công nghệ bứt phá...

Theo Kế hoạch triển khai Đề án “Cố đô khởi nghiệp sáng tạo” giai đoạn 2026 – 2030 vừa được UBND thành phố Huế ban hành, địa phương hướng đến xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi để các ý tưởng mới, doanh nghiệp công nghệ và các mô hình kinh doanh sáng tạo có cơ hội phát triển.

Điểm đáng chú ý trong định hướng lần này không chỉ nằm ở con số 300 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, mà còn ở tham vọng xây dựng một “hệ sinh thái” đủ mạnh để nuôi dưỡng các startup ngay từ giai đoạn đầu. Thành phố dự kiến hình thành ít nhất 7 vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời thúc đẩy sự ra đời của từ 5 – 10 doanh nghiệp spin-off xuất phát từ các viện nghiên cứu, trường đại học, đặc biệt là Đại học Huế.

Huế cũng đặt kỳ vọng nâng tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo lên từ 40% trở lên trong tổng số doanh nghiệp toàn địa bàn. Cùng với đó là kế hoạch thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp thành phố và Quỹ đầu tư mạo hiểm nhằm hỗ trợ các dự án tiềm năng tiếp cận nguồn lực phát triển.

Không dừng ở cộng đồng doanh nghiệp, tinh thần đổi mới sáng tạo sẽ được lan tỏa sâu hơn trong trường học và cộng đồng dân cư. Thành phố đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đưa nội dung khởi nghiệp sáng tạo vào chương trình đào tạo và xây dựng các câu lạc bộ khởi nghiệp trong nhà trường. Mỗi xã, phường cũng sẽ có ít nhất một không gian sáng tạo hoặc điểm đổi mới sáng tạo phục vụ người dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Huế xác định nhiều giải pháp đồng bộ như thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển hạ tầng số, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế để thu hút chuyên gia, nhà đầu tư.

Từ một đô thị giàu bản sắc văn hóa, Huế đang cho thấy quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ để trở thành điểm đến mới của cộng đồng startup, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong những năm tới.