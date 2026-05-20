Huế mở rộng “đất diễn” cho startup công nghệ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Nguyễn Thuấn

20/05/2026, 19:56

Thành phố Huế đặt mục tiêu phát triển ít nhất 300 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đến năm 2030, đồng thời xây dựng các vườn ươm, quỹ đầu tư và không gian sáng tạo nhằm tạo “đất diễn” cho các startup công nghệ bứt phá...

Lãnh đạo thành phố Huế tham quan các sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Theo Kế hoạch triển khai Đề án “Cố đô khởi nghiệp sáng tạo” giai đoạn 2026 – 2030 vừa được UBND thành phố Huế ban hành, địa phương hướng đến xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi để các ý tưởng mới, doanh nghiệp công nghệ và các mô hình kinh doanh sáng tạo có cơ hội phát triển.

Điểm đáng chú ý trong định hướng lần này không chỉ nằm ở con số 300 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, mà còn ở tham vọng xây dựng một “hệ sinh thái” đủ mạnh để nuôi dưỡng các startup ngay từ giai đoạn đầu. Thành phố dự kiến hình thành ít nhất 7 vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời thúc đẩy sự ra đời của từ 5 – 10 doanh nghiệp spin-off xuất phát từ các viện nghiên cứu, trường đại học, đặc biệt là Đại học Huế.

Huế cũng đặt kỳ vọng nâng tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo lên từ 40% trở lên trong tổng số doanh nghiệp toàn địa bàn. Cùng với đó là kế hoạch thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp thành phố và Quỹ đầu tư mạo hiểm nhằm hỗ trợ các dự án tiềm năng tiếp cận nguồn lực phát triển.

Không dừng ở cộng đồng doanh nghiệp, tinh thần đổi mới sáng tạo sẽ được lan tỏa sâu hơn trong trường học và cộng đồng dân cư. Thành phố đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đưa nội dung khởi nghiệp sáng tạo vào chương trình đào tạo và xây dựng các câu lạc bộ khởi nghiệp trong nhà trường. Mỗi xã, phường cũng sẽ có ít nhất một không gian sáng tạo hoặc điểm đổi mới sáng tạo phục vụ người dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Huế xác định nhiều giải pháp đồng bộ như thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển hạ tầng số, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế để thu hút chuyên gia, nhà đầu tư.

Từ một đô thị giàu bản sắc văn hóa, Huế đang cho thấy quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ để trở thành điểm đến mới của cộng đồng startup, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong những năm tới.

TP. Hồ Chí Minh lọt Top 100 hệ sinh thái toàn cầu về đổi mới sáng tạo

TP. Hồ Chí Minh lọt Top 100 hệ sinh thái toàn cầu về đổi mới sáng tạo

Quỹ AI Futures Fund của Google lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam

Quỹ AI Futures Fund của Google lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam

Đề án Cố đô khởi nghiệp sáng tạo doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hệ sinh thái khởi nghiệp Huế thành phố Huế trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp vườn ươm khởi nghiệp

Thành phố tăng 12 bậc lên vị trí thứ 98 toàn cầu hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, trong khi Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí thứ 50 toàn cầu, đạt mức cao nhất từ trước đến nay…

Theo dữ liệu của nền tảng phân tích startup Tracxn, chỉ còn duy nhất Accel là quỹ đầu tư Mỹ xuất hiện trong top 10 nhà đầu tư lớn nhất vào startup công nghệ Ấn Độ trong năm qua, còn lại đều là các quỹ trong nước...

"Kẻ lạc quan" và Cuộc đua kiến tạo tương lai

Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…

Quỹ AI Futures Fund của Google lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam

Quỹ AI Futures Fund của Google lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam

Quỹ AI Futures Fund - sáng kiến đầu tư toàn cầu do Google ra mắt từ đầu năm 2025 nhằm hỗ trợ các tổ chức AI tiên phong - đã lựa chọn Saigon AI Hub (SAIH) là đơn vị nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam tham gia chương trình...

Kỳ lân công nghệ của Australia công bố ba trụ cột chiến lược tại Việt Nam

Kỳ lân công nghệ của Australia công bố ba trụ cột chiến lược tại Việt Nam

Nền tảng thiết kế Canva chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, giới thiệu hệ sinh thái Canva AI 2.0 và công bố chuẩn bị cho ra mắt 500 font chữ tiếng Việt hoá cho người dùng...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Lợi thế của cổ phiếu có tỷ suất sinh lời cao

Ông Lê Mạnh Cường giữ chức Tổng Giám đốc Petrovietnam

Blog chứng khoán: Điểm đổ vỡ tâm lý?

Hợp tác giữa MB Bank và Ardingly College thúc đẩy mô hình chiến lược liên kết tài chính - giáo dục

Bệnh viêm ruột mạn gia tăng ở người trẻ tại Việt Nam

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

