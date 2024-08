Nguy cơ ùn tắc đăng kiểm cuối năm, Bộ Giao thông vận tải kiến nghị sửa đổi nghị định gấp

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có thông báo về tình hình kiểm định xe cơ giới thời gian qua và dự báo những tháng cuối năm 2024.

Với mục tiêu cao nhất không để tái diễn tình trạng ùn tắc đăng kiểm xe cơ giới như cuối năm 2022, đầu năm 2023, Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện hàng loạt giải pháp, theo dõi sát tình hình, thông tin dự báo, chuẩn bị các kịch bản, kịp thời nhằm thời ứng phó từ sớm, từ xa với các tình huống xảy ra.

Đến nay hoạt động đăng kiểm nói chung, công tác kiểm định phương tiện, thiết bị các lĩnh vực: kiểm định xe cơ giới, đường sắt, tàu biển, phương tiện thủy nội địa, sản phẩm công nghiệp, công trình biển… được tổ chức, duy trì hoạt động.

Chất lượng kiểm định được nâng cao, đặc biệt trong kiểm định xe cơ giới. Hoạt động kiểm định phương tiện đã trở lại bình thường, không có tình trạng ùn tắt, đáp ứng nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân, doanh nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả này cũng là minh chứng thể hiện sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt từ Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải tới các cơ quan quản lý tại địa phương đã lên kế hoạch phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Tại thông báo này, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng xin gửi lời cảm ơn tới các cơ quan tố tụng trên cả nước đã bố trí lịch xét xử các vụ án tiêu cực về đăng kiểm một cách hợp lý, khoa học, tạo điều kiện cho các trung tâm đăng kiểm duy trì hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, người dân thay đổi nhận thức về hoạt động kiểm định xe cơ giới, chủ động kiểm định xe sớm và linh hoạt tại các nơi chưa có tình trạng ùn ứ; đồng thời, chủ động sửa chữa hư hỏng trước khi kiểm định, tra cứu và nộp phạt nguội để tạo thuận lợi cho công tác kiểm định, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc quản lý, cung cấp dịch vụ đăng kiểm cũng sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, có tính bảo mật cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đáng chu ý, dự báo trong thời gian tới khi các cơ quan tố tụng kết thúc xét xử và ban hành bản án, dự báo sẽ có nhiều đăng kiểm viên bị thu hồi chứng chỉ và nhiều trung tâm đăng kiểm sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động trong thời gian 03 tháng theo quy định tại Nghị định số 139/2018/NĐ-CP và Nghị định số 30/2023/NĐ-CP.

"Theo dự báo thì số lượng phương tiện kiểm định sẽ giảm mạnh trong tháng 8/2024 (tháng 7 Âm lịch) nhưng sẽ gia tăng trở lại vào các tháng cuối năm, đặc biệt khi trùng với thời điểm có hiệu lực các bản án của tòa án sẽ dẫn tới ùn tắc phương tiện đến kiểm định. Cụ thể theo báo cáo sơ bộ, tại Hà Nội có tới 55% đăng kiểm viên bị khởi tố và con số này tại TP. Hồ Chí Minh là khoảng 40%", Cục Đăng kiểm Việt Nam nêu rõ.

Khi các đăng kiểm viên bị kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật đồng thời (trong các tháng 9 hoặc 10/2024), Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ chỉ còn 2 trung tâm đăng kiểm hoạt động tại mỗi địa phương.

Để giải quyết vấn đề này, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết Bộ Giao thông vận tải đang trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo hướng: (i) tạm thời không thu hồi chứng chỉ với đăng kiểm viên bị kết án treo hoặc cải tạo không giam giữ mà không cấm hành nghề; (ii) không tạm đình chỉ trong thời gian 03 tháng đối với các đơn vị đăng kiểm có từ 02 đăng kiểm viên bị thu hồi chứng chỉ.

Đồng thời, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải tại một số địa phương (Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) trao đổi, làm việc với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Cục Xe-Máy (Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) để chuẩn bị phương án tăng cường lực lượng trong tình huống xấu nhất để đảm bảo duy trì hệ thống kiểm định phục vụ nhu cầu kiểm định chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Thống kê cho thấy hiện có 42 địa phương với 112 trung tâm đăng kiểm đã có các đăng kiểm viên bị khởi tố. Do đó, theo quy định điểm c khoản 16 Điều 1 Nghị định số 30/2023/NĐ-CP, trường hợp đăng kiểm viên “Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án do vi phạm các quy định liên quan đến lĩnh vực kiểm định xe cơ giới” thì sẽ bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên.

Điều này khiến cho 91 trung tâm đăng kiểm tại 32 địa phương phải dừng hoạt động do tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 30/2023/NĐ-CP quy định “trường hợp trung tâm đăng kiểm có từ 2 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên trong thời gian 12 tháng liên tục sẽ tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới trong thời gian 3 tháng.”