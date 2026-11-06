Nhà đầu tư Ấn Độ đề xuất đầu tư tổ hợp bio-methanol 1,3 tỉ USD tại Thanh Hóa

Nhà đầu tư Ấn Độ đề xuất nghiên cứu tổ hợp sản xuất bio-methanol từ tre, luồng tại Thanh Hóa, với tổng vốn dự kiến khoảng 1,3 tỉ USD, nhu cầu sử dụng khoảng 200 ha đất và công suất thiết kế từ 2.300 đến 6.900 tấn mỗi ngày. Khu công nghiệp Đồng Vàng được giới thiệu để nhà đầu tư nghiên cứu địa điểm.

Trao quà lưu niệm tại buổi làm việc. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Ngày 5/11/2026, thông tin từ UBND tinhThanh Hóa cho biết, đoàn nhà đầu tư Ấn Độ đã có buổi làm việc đầu tiên với lãnh đạo tỉnh để đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Tại buổi làm việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã trao đổi với đoàn nhà đầu tư Ấn Độ về ý tưởng nghiên cứu, đầu tư dự án sản xuất bio-methanol từ nguyên liệu tre, luồng trên địa bàn tỉnh.

Ông Prashanth Srinivas, Giám đốc điều hành MeOH Tech & Applications Pvt (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Đoàn do ông Prashanth Srinivas, Giám đốc điều hành MeOH Tech & Applications Pvt, dẫn đầu, cùng đại diện NewEra Cleantech và Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương. Các doanh nghiệp trao đổi về khả năng hình thành tổ hợp sản xuất bio-methanol, viên nén tre và một số sản phẩm liên quan.

Theo đề xuất sơ bộ, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 tỉ USD, quy mô sử dụng đất khoảng 200 ha, công suất thiết kế từ 2.300 đến 6.900 tấn bio-methanol mỗi ngày. Đây là dự án có quy mô lớn, hướng tới chế biến sâu nguồn nguyên liệu sinh khối, tạo thêm đầu ra cho tre, luồng và các sản phẩm từ rừng trồng.

Thanh Hóa hiện có khoảng 72.000 ha tre, luồng, trong đó hơn 46.000 ha rừng luồng đã được phục hồi, quản lý. Sản lượng khai thác hằng năm đạt hơn 65 triệu cây tre, luồng; lượng nguyên liệu giấy khoảng 85.000 tấn. Nguồn nguyên liệu được dự báo duy trì ổn định trong giai đoạn 2027–2030.

Tại buổi làm việc, các bên trao đổi về tiềm năng nguyên liệu của tỉnh, khả năng tổ chức vùng cung ứng và phương án phát triển chuỗi sản xuất. Với quy mô công suất được đề xuất, việc xác định sản lượng tre, luồng cần thiết, phạm vi thu mua và phương án vận chuyển sẽ là những nội dung quan trọng trong quá trình nghiên cứu.

Bio-methanol là methanol sản xuất từ sinh khối tái tạo, có thể được sử dụng làm nguyên liệu trong công nghiệp hóa chất và một số lĩnh vực năng lượng. Cùng với sản phẩm chính, phương án của nhà đầu tư còn đề cập việc sản xuất viên nén tre và các sản phẩm liên quan, qua đó mở rộng khả năng khai thác, chế biến nguồn nguyên liệu tại địa phương.

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã giới thiệu Khu công nghiệp Đồng Vàng, thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, để nhà đầu tư nghiên cứu. Địa điểm được đưa ra xem xét trên cơ sở quy mô dự kiến, tính chất dự án và nhu cầu sử dụng đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường tại buổi làm việc. (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường hoan nghênh sự quan tâm của nhà đầu tư đối với Thanh Hóa, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp làm rõ tư cách, năng lực của nhà đầu tư; quy mô dự án, đặc biệt là nhu cầu nguyên liệu; công nghệ, quy trình sản xuất và các điều kiện về môi trường. Đây là cơ sở để tỉnh xem xét đề xuất và định hướng các bước tiếp theo.

Lãnh đạo tỉnh cho biết Thanh Hóa ưu tiên thu hút các dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thân thiện với môi trường, phù hợp định hướng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và tăng trưởng xanh. Với dự án bio-methanol, các nội dung về nguồn cung tre, luồng, công nghệ sản xuất, hiệu quả sử dụng đất và yêu cầu môi trường sẽ được các bên tiếp tục nghiên cứu, trao đổi.