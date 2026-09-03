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Thanh Hóa đón dòng vốn hơn 13.000 tỷ đồng vào đầu tư, sản xuất

N Nguyễn Thuấn

Tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026 vừa qua, tỉnh Thanh Hóa đã trao các thủ tục đầu tư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp và hợp đồng tín dụng cho 27 đơn vị, doanh nghiệp, nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư và hạn mức tín dụng lên tới 13.099 tỷ đồng...

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Đông
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Đông

Những quyết định được trao tại hội nghị không chỉ bổ sung nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh mà còn cho thấy nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục của địa phương.

Trong số các hồ sơ được trao tại hội nghị, đáng chú ý là 3 cụm công nghiệp Thọ Ngọc, Vân Du II và Hoằng Quỳ, với tổng vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng. Đây được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm không gian sản xuất, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển công nghiệp tại các địa phương.

Cùng với đó, Thanh Hóa trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 10 dự án, trong đó có những dự án quy mô lớn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và nhiều địa phương trong tỉnh. Việc tiếp tục thu hút các dự án có quy mô, nhất là trong những khu vực được định hướng phát triển công nghiệp, góp phần mở rộng năng lực sản xuất và tạo thêm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Ngoài ra, 3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng được trao cho các dự án sản xuất giày, mực in, bê tông ly tâm dự ứng lực và cấu kiện bê tông chất lượng cao.

Đáng chú ý, một số hồ sơ được giải quyết trong thời gian chỉ 24 giờ. Đây là tín hiệu cho thấy Thanh Hóa đang đặt yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp vào một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi hơn.

Trong lĩnh vực đất đai, 3 doanh nghiệp, nhà đầu tư được trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định cho thuê đất. Trong đó có những dự án quy mô lớn như Khu công nghiệp WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa và Khu công nghiệp Đồng Vàng.

Không chỉ nguồn lực đầu tư được khơi thông, dòng vốn tín dụng cũng được đưa đến doanh nghiệp. Tại hội nghị, các ngân hàng thương mại đã ký kết, trao hợp đồng tín dụng cho 5 doanh nghiệp với tổng hạn mức 2.834 tỷ đồng.

Nguồn vốn này được kỳ vọng tạo thêm dư địa để doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, mở rộng sản xuất, kinh doanh và bổ sung vốn lưu động, qua đó thúc đẩy quá trình phục hồi và mở rộng hoạt động sản xuất của khu vực doanh nghiệp.

Một điểm đáng chú ý tại hội nghị là sự ra mắt của Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thanh Hóa và Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Thanh Hóa.

Đây được xem là bước đi mới của Thanh Hóa trong việc hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số và đưa khoa học - công nghệ trở thành động lực cho tăng trưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh tặng hoa chúc mừng ban lãnh đạo Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Đông
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh tặng hoa chúc mừng ban lãnh đạo Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Đông

Trước đó, ngày 20/8/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2632/QĐ-UBND về việc đầu tư vốn nhà nước để góp vốn thành lập hai công ty cổ phần. Tổng nguồn vốn nhà nước được bố trí là 99,56 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi ngân sách cấp tỉnh.

Trong đó, Công ty Cổ phần Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thanh Hóa được bố trí 57,56 tỷ đồng, tương ứng 49% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập. Phần vốn còn lại dự kiến được huy động từ các cổ đông khác, mở rộng sự tham gia của khu vực tư nhân và các nguồn lực xã hội vào hoạt động đầu tư cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

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