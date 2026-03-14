Thanh Hóa mời gọi đầu tư 173 dự án quy mô 570.000 tỷ

Với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới hơn 570.000 tỷ đồng cho 173 dự án ưu tiên, tỉnh Thanh Hóa đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, diễn ra trong hai ngày 28-29/3 tới đây.

Sáng 29/3/2026, tại khách sạn FLC SamSon Golf&Resort (phường Sầm Sơn), UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ chính thức tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với quy mô cấp tỉnh, dự kiến thu hút khoảng 800 đại biểu trong nước và quốc tế. Sự kiện không chỉ là dịp để Thanh Hóa giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội, mà còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030.

21 quyết định chấp thuận đầu tư và 4 biên bản ghi nhớ hợp tác

Theo Ban Tổ chức, tại hội nghị lần này, Thanh Hóa dự kiến sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 21 dự án và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với 4 nhà đầu tư chiến lược. Đây là những dự án có quy mô lớn, thuộc các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu sẽ tham gia hai hoạt động khảo sát thực địa quan trọng: thăm một số công trình, dự án đã và đang đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn, động lực tăng trưởng hàng đầu của tỉnh, và tham quan Khu di tích lịch sử Lam Kinh - biểu tượng văn hóa, lịch sử của xứ Thanh. Bên cạnh đó, khu vực trưng bày sản phẩm đặc trưng, sản phẩm du lịch tiêu biểu cũng được bố trí để giới thiệu đến các nhà đầu tư những thế mạnh nổi bật của địa phương.

173 dự án quy mô 570.000 tỷ đồng chờ đón nhà đầu tư

Theo danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030 được công bố, tỉnh đang kêu gọi đầu tư vào 173 dự án thuộc 6 lĩnh vực chính, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới hơn 570.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 24 tỷ USD). Trong đó, nổi bật là:

Lĩnh vực công nghiệp, chế biến chế tạo: Gồm 23 dự án thứ cấp tại các khu, cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 37.000 tỷ đồng. Đáng chú ý là các dự án tại Khu công nghiệp Đồng Vàng (2.400 tỷ đồng), Khu công nghiệp số 3 (1.664 tỷ đồng), Nhà máy hóa dầu và sản xuất vật liệu nhựa mới (6.000 tỷ đồng), Nhà máy sản xuất giấy và năng lượng (3.000 tỷ đồng).

Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, đô thị: Bao gồm 52 dự án với tổng mức đầu tư hơn 303.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng 18 dự án hạ tầng khu công nghiệp có tổng vốn hơn 69.000 tỷ đồng, nổi bật là Khu công nghiệp số 19 (6.500 tỷ), Khu công nghiệp số 17 (6.000 tỷ), Khu công nghiệp Hà Long (6.000 tỷ). Đặc biệt, hai dự án đô thị quy mô lớn là Khu đô thị Đông Nam phường Quảng Phú (120.000 tỷ đồng) và Khu dân cư, tái định cư phường Nguyệt Viên (50.000 tỷ đồng) đang chờ đón các nhà phát triển bất động sản tầm cỡ.

Lĩnh vực du lịch, dịch vụ: Với 7 dự án khu sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, tổng vốn đầu tư hơn 71.000 tỷ đồng. Điểm nhấn là Khu sinh thái hồ Yên Mỹ (32.000 tỷ đồng), Khu sinh thái công viên chuyên đề (16.000 tỷ đồng), Khu sinh thái hồ Khe Nhòi (11.000 tỷ đồng).

Lĩnh vực năng lượng, môi trường: 32 dự án với tổng vốn hơn 140.000 tỷ đồng. Trong đó, hai siêu dự án là Nhiệt điện LNG Nghi Sơn (58.000 tỷ đồng) và Kho LNG Nghi Sơn (15.000 tỷ đồng) được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt trong phát triển năng lượng sạch của tỉnh. Bên cạnh đó là các dự án hóa chất hợp tác với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, như sản xuất Axit Sulfuric (83.000 tỷ đồng).

Lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo: Dự án Trung tâm dữ liệu AI tại Khu kinh tế Nghi Sơn (12.500 tỷ đồng) thể hiện tầm nhìn của Thanh Hóa trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế: 12 dự án sân golf và cơ sở y tế chất lượng cao, với tổng vốn đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng.

Chính sách ưu đãi vượt trội

Nhằm tạo sức hút mạnh mẽ, tỉnh Thanh Hóa áp dụng cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định.

Đối với các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đặc biệt: miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa 3 năm; miễn từ 11 đến 19 năm sau khi dự án đi vào hoạt động; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm; miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Đặc biệt, các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi được miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Đối với các khu công nghiệp ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn và các địa bàn khác, tỉnh cũng áp dụng các chính sách hỗ trợ về tiền thuê đất, thuế xuất nhập khẩu, cùng các chính sách đặc thù như hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp lên tới 20 tỷ đồng/cụm, hỗ trợ dự án sản xuất công nghiệp tại miền núi tới 2 tỷ đồng/dự án, và chính sách hỗ trợ vận tải biển qua Cảng Nghi

Cam kết từ lãnh đạo tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: "Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 11% trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, cần sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, trong đó có nhiệm vụ thu hút đầu tư. Thành quả trong kêu gọi, thu hút đầu tư sẽ làm cho diện mạo của tỉnh ngày càng hiện đại hơn; có thêm nhiều sản phẩm mới, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân".

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung cao độ, xây dựng kịch bản cụ thể cho từng phần việc, bảo đảm các khâu tổ chức hội nghị diễn ra trang trọng, chuyên nghiệp, để lại ấn tượng tốt đẹp cho các nhà đầu tư.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, danh mục dự án hấp dẫn và cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 hứa hẹn sẽ là điểm hẹn thành công, mở ra một chương mới trong thu hút đầu tư, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành một trong những cực tăng trưởng hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.