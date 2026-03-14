Thứ Bảy, 14/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Nhà đầu tư

Thanh Hóa mời gọi đầu tư 173 dự án quy mô 570.000 tỷ

Thiên Anh

14/03/2026, 10:06

Với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới hơn 570.000 tỷ đồng cho 173 dự án ưu tiên, tỉnh Thanh Hóa đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, diễn ra trong hai ngày 28-29/3 tới đây.

Nhiều dự án khu đô thị được Thanh Hóa ưu tiên thu hút đầu tư

Sáng 29/3/2026, tại khách sạn FLC SamSon Golf&Resort (phường Sầm Sơn), UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ chính thức tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với quy mô cấp tỉnh, dự kiến thu hút khoảng 800 đại biểu trong nước và quốc tế. Sự kiện không chỉ là dịp để Thanh Hóa giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội, mà còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030.

21 quyết định chấp thuận đầu tư và 4 biên bản ghi nhớ hợp tác

Theo Ban Tổ chức, tại hội nghị lần này, Thanh Hóa dự kiến sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 21 dự án và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với 4 nhà đầu tư chiến lược. Đây là những dự án có quy mô lớn, thuộc các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Khu kinh tế Nghi Sơn là địa bàn thu hút đầu tư trọng yếu của tỉnh Thanh Hóa

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu sẽ tham gia hai hoạt động khảo sát thực địa quan trọng: thăm một số công trình, dự án đã và đang đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn, động lực tăng trưởng hàng đầu của tỉnh, và tham quan Khu di tích lịch sử Lam Kinh - biểu tượng văn hóa, lịch sử của xứ Thanh. Bên cạnh đó, khu vực trưng bày sản phẩm đặc trưng, sản phẩm du lịch tiêu biểu cũng được bố trí để giới thiệu đến các nhà đầu tư những thế mạnh nổi bật của địa phương.

173 dự án quy mô 570.000 tỷ đồng chờ đón nhà đầu tư

Theo danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030 được công bố, tỉnh đang kêu gọi đầu tư vào 173 dự án thuộc 6 lĩnh vực chính, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới hơn 570.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 24 tỷ USD). Trong đó, nổi bật là:

Lĩnh vực công nghiệp, chế biến chế tạo: Gồm 23 dự án thứ cấp tại các khu, cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 37.000 tỷ đồng. Đáng chú ý là các dự án tại Khu công nghiệp Đồng Vàng (2.400 tỷ đồng), Khu công nghiệp số 3 (1.664 tỷ đồng), Nhà máy hóa dầu và sản xuất vật liệu nhựa mới (6.000 tỷ đồng), Nhà máy sản xuất giấy và năng lượng (3.000 tỷ đồng).

Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, đô thị: Bao gồm 52 dự án với tổng mức đầu tư hơn 303.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng 18 dự án hạ tầng khu công nghiệp có tổng vốn hơn 69.000 tỷ đồng, nổi bật là Khu công nghiệp số 19 (6.500 tỷ), Khu công nghiệp số 17 (6.000 tỷ), Khu công nghiệp Hà Long (6.000 tỷ). Đặc biệt, hai dự án đô thị quy mô lớn là Khu đô thị Đông Nam phường Quảng Phú (120.000 tỷ đồng) và Khu dân cư, tái định cư phường Nguyệt Viên (50.000 tỷ đồng) đang chờ đón các nhà phát triển bất động sản tầm cỡ.

Lĩnh vực du lịch, dịch vụ: Với 7 dự án khu sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, tổng vốn đầu tư hơn 71.000 tỷ đồng. Điểm nhấn là Khu sinh thái hồ Yên Mỹ (32.000 tỷ đồng), Khu sinh thái công viên chuyên đề (16.000 tỷ đồng), Khu sinh thái hồ Khe Nhòi (11.000 tỷ đồng).

11 dự án sân gofl có trong danh mục ưu tiên thu hút đầu tư

Lĩnh vực năng lượng, môi trường: 32 dự án với tổng vốn hơn 140.000 tỷ đồng. Trong đó, hai siêu dự án là Nhiệt điện LNG Nghi Sơn (58.000 tỷ đồng) và Kho LNG Nghi Sơn (15.000 tỷ đồng) được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt trong phát triển năng lượng sạch của tỉnh. Bên cạnh đó là các dự án hóa chất hợp tác với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, như sản xuất Axit Sulfuric (83.000 tỷ đồng).

Lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo: Dự án Trung tâm dữ liệu AI tại Khu kinh tế Nghi Sơn (12.500 tỷ đồng) thể hiện tầm nhìn của Thanh Hóa trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế: 12 dự án sân golf và cơ sở y tế chất lượng cao, với tổng vốn đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng.

Chính sách ưu đãi vượt trội

Nhằm tạo sức hút mạnh mẽ, tỉnh Thanh Hóa áp dụng cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định.

Đối với các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đặc biệt: miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa 3 năm; miễn từ 11 đến 19 năm sau khi dự án đi vào hoạt động; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm; miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Đặc biệt, các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi được miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Nhiều dự án công nghiệp năng lượng quy mô lớn

Đối với các khu công nghiệp ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn và các địa bàn khác, tỉnh cũng áp dụng các chính sách hỗ trợ về tiền thuê đất, thuế xuất nhập khẩu, cùng các chính sách đặc thù như hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp lên tới 20 tỷ đồng/cụm, hỗ trợ dự án sản xuất công nghiệp tại miền núi tới 2 tỷ đồng/dự án, và chính sách hỗ trợ vận tải biển qua Cảng Nghi

Cam kết từ lãnh đạo tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: "Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 11% trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, cần sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, trong đó có nhiệm vụ thu hút đầu tư. Thành quả trong kêu gọi, thu hút đầu tư sẽ làm cho diện mạo của tỉnh ngày càng hiện đại hơn; có thêm nhiều sản phẩm mới, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân".

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung cao độ, xây dựng kịch bản cụ thể cho từng phần việc, bảo đảm các khâu tổ chức hội nghị diễn ra trang trọng, chuyên nghiệp, để lại ấn tượng tốt đẹp cho các nhà đầu tư.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, danh mục dự án hấp dẫn và cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 hứa hẹn sẽ là điểm hẹn thành công, mở ra một chương mới trong thu hút đầu tư, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành một trong những cực tăng trưởng hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

eMagazine

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hoàn thiện và chuẩn hóa quy trình lập quy hoạch từ quốc gia đến địa phương

Đầu tư

2

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 8-14/3/2026: Giá dầu leo thang trong chiến sự, Mỹ điều tra thương mại

Thế giới

3

Nhà trắng đón nắng hè

Nhà

4

Thanh Hóa: Bãi rác quá tải, người dân mỏi mòn chờ nhà máy xử lý

Kinh tế xanh

5

Trung Quốc không còn là "công xưởng may mặc giá rẻ" khi giá dầu tăng vọt

Tiêu & Dùng

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy