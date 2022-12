Năm 2003, nhà sáng lập Ecopark bắt đầu đặt nền móng đầu tiên tại Hưng Yên. Lúc ấy, ít ai tin rằng chỉ sau hơn 10 năm, vùng đất sình lầy lại trở thành đại đô thị xanh đáng sống nhất Việt Nam. Đáng chú ý, năm 2015, vượt qua hơn 2.000 dự án nổi tiếng của các tập đoàn bất động sản tầm cỡ toàn cầu, Ecopark được International Property Awards vinh danh là Khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới.

Để được công nhận ở cấp độ toàn khu vực, các doanh nghiệp, dự án phải trải qua quá trình thẩm định, đánh giá khắt khe của hội đồng giám khảo gồm 50 chuyên gia hàng đầu về bất động sản đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm của “giải Oscar” ngành bất động sản, Ecopark đại diện cho các đại đô thị tại Việt Nam giành được danh hiệu danh giá này.

Đến Ecopark, ai cũng có thể choáng ngợp trước không gian sống được bao quanh bởi diện tích cây xanh, mặt nước khổng lồ với hơn 1 triệu cây xanh cỡ lớn, 4 công viên và hồ Thiên Nga điều hòa không khí quy mô 50ha - rộng gấp 5 lần Hồ Gươm, gấp 6 lần Hồ Trúc Bạch.

Theo đại diện chủ đầu tư, trung bình mỗi cư dân tại Ecopark sẽ sở hữu 120 cây xanh. Mỗi công trình tại Ecopark đều được tính toán tỉ mỉ, không chỉ đảm bảo thiết kế “may đo” phù hợp với từng đối tượng, phân khúc mà còn phải tuân theo triết lý “nói không với rừng bê tông”. Đó là lý do những tòa nhà không bao giờ quay mặt vào nhau, mà thay vào đó là những công trình duyên dáng nép mình giữa thiên nhiên như những khu biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao.

Bên cạnh không gian sống xanh lý tưởng, Ecopark còn được mệnh danh là thành phố của những nụ cười hạnh phúc. Bởi đó là nơi ta dễ dàng bắt gặp những đứa trẻ ngây thơ tung tăng nô đùa trên cỏ, thỏa sức khám phá thiên nhiên; Là nơi những cụ già luôn nở nụ cười hạnh phúc, sống khỏe và sống vui hơn mỗi ngày; Những đôi trẻ dạo bước sóng đôi dưới tán dừa, hay những gia đình thảnh thơi cắm trại bên hồ nhìn ngắm thiên nga…

Tiếp nối hành trình kiến tạo những thành phố đáng sống, mới đây, nhà sáng lập Ecopark chính thức giới thiệu ra thị trường đại công viên xanh đáng sống nhất TP.Vinh quy mô gần 200ha. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là đại đô thị lớn nhất Nghệ An với vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Sở hữu lợi thế ôm trọn bờ sông Lam thơ mộng, kết hợp thiết kế cảnh quan độc đáo, bởi các đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới, cùng hệ tiện ích đẳng cấp, Eco Central Park mở ra không gian sống hiện đại và nâng tầm trải nghiệm dành cho người dân xứ Nghệ. Tại Eco Central Park mỗi cư dân hoàn toàn có thể hòa mình vào những chuyển động sôi nổi, đang trên đà phát triển mạnh mẽ của vùng đô thị “trung tâm mới”.

Được biết, chủ đầu tư đã dành hơn 30% tổng diện tích làm mảng xanh và mặt nước cho khu đô thị với công công viên Hồ Thiên Nga lên đến 10ha, công viên mùa xuân, công viên mùa hạ… Đây chính là đặc trưng trong quy hoạch của nhà sáng lập Ecopark, đưa thiên nhiên vào từng hơi thở cuộc sống, để con người được thiên nhiên yêu thương. Với hệ thống cây xanh này, Eco Central Park sẽ đảm bảo mật độ trung bình đạt 100 cây xanh/người, gấp 95 lần mật độ cây xanh/người tại TP.HCM và gấp khoảng 45 lần mật độ cây xanh/người tại Hà Nội.,…

Bên cạnh phủ xanh không gian sinh hoạt chung của cộng đồng, mỗi căn nhà tại dự án đều được tô điểm thêm phần nên thơ bởi cỏ cây, hoa lá, được thiết kế như những vườn treo babylon thu nhỏ với phương châm “ra nhà là vườn, ra vườn là đại công viên”.

Thêm một điểm đặc biệt trong tổ hợp đại công viên xanh này là hồ thiên nga quy mô 10ha. Ngoài việc góp phần tạo làm đẹp không gian khu đô thị, hồ thiên nga còn có tác dụng điều hòa nhiệt độ, cân bằng cái nóng rát của Nghệ An, đảm bảo không khí luôn mát mẻ, dễ chịu. Đặc biệt, theo chia sẻ của chủ đầu tư, Eco Central Park sẽ là đô thị thứ 2 tại Việt Nam (sau Ecopark Hưng Yên) nuôi dưỡng loài thiên nga quý hiếm, đưa con người gần hơn với thiên nhiên.

Lần đầu tiên tại TP.Vinh xuất hiện mô hình “resort giữa lòng phố” và The Plaza trong đại đô thị Eco Central Park là phân khu tiên phong được phát triển theo mô hình này. Ngoài viêc thừa hưởng trọn vẹn hệ thống cây xanh mặt nước của Eco Central Park, The Plaza còn được đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào tiện ích, nâng tầm chất lượng sống như nghỉ dưỡng suốt 365 ngày/năm dành cho cư dân.

Điểm nhấn đầu tiên của phân khu resort này là thiên đường mua sắm - giải trí hoạt động sầm uất suốt 24/7. Tuyến phố tập trung hàng trăm thương hiệu nhà hàng, thời trang, ẩm thực nổi tiếng trong và ngoài nước, kết hợp quảng trường trung tâm dài gần 2km chạy dọc dự án, hình thành nên chuỗi phố đi bộ “shopping in the park”, hứa hẹn sẽ là điểm đến ưa thích của những cư dân trẻ năng động, chuyên gia, doanh nhân thành đạt,…

Về đêm, Eco Central Park sẽ là trung tâm không ngủ và sôi động nhất tại thành Vinh với quảng trường ánh sáng và nhạc nước quy mô 100.000m2. Các chương trình lễ hội đặc trưng, những show diễn nghệ thuật nhạc nước kể những câu chuyện về văn hóa sẽ là điểm nhấn thu hút cộng đồng cư dân tinh hoa và lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan và tìm hiểu nét đẹp của miền di sản “địa linh nhân kiệt”.

Một điều khác biệt tại Eco Central Park là sau những trải nghiệm nhộn nhịp, trở về nhà, chủ nhân của The Plaza sẽ hoàn toàn tận hưởng không gian riêng, đảm bảo an ninh 24/7, luôn yên bình và thư thái. Tại The Plaza, 100% biệt thự song lập và đơn lập có không gian có bể bơi, vừa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, vừa đảm bảo quyền riêng tư dành cho gia chủ.

Đáng chú ý, 100% căn biệt thự đơn lập có bồn sục Jacuzzi trên tầng cao và view quảng trường cực đắt giá. Được biết, bồn sục Jacuzzi với hệ thống vòi phun nước nóng tự động trong bồn tạo thành phương pháp thuỷ trị liệu mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Nhiệt độ trong nước sẽ thúc đẩy lưu thông và tăng tốc độ loại bỏ axit lactic, trong khi độ nâng của nước sẽ làm giảm áp lực lên các khớp để giảm đau, giải tỏa căng thẳng hoặc thư giãn sau ngày dài làm việc.

Thêm một điểm cộng mà cư dân The Plaza tự hào hơn các khu đô thị khác là trung tâm clubhouse resort đẳng cấp 6 sao dành riêng cho gia chủ. Còn gì tuyệt vời hơn khi chẳng cần tốn thời gian và tiền bạc với những chuyến đi du lịch xả stress sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng, mà ngay tại nhà mình, một không gian nghỉ dưỡng thư thái và đẳng cấp luôn sẵn sàng chào đón chủ nhân trở về trải nghiệm mỗi ngày?

Trong đại đô thị Eco Central Park, các cư dân nhí cũng được tận hưởng khoảng trời riêng của mình. Đó là khu vui chơi nước trẻ em, vườn mưa nhiệt đới, công viên nấm Xì trum, công viên thể thao, vườn mây cầu vồng… giúp con thỏa sức vui chơi, vận động, khám phá và phát triển toàn diện mỗi ngày.

Theo các chuyên gia, trước thực tế Nghệ An đang thiếu không gian trải nghiệm dịch vụ và cở sở lưu trú 4 - 5 sao, khai thác du lịch mùa vụ thì sự có mặt của Eco Central Park chính mảnh ghép hoàn hảo nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng - giải trí tại đây. Mô hình này, nhà sáng lập Ecopark đã từng phát triển rất thành công tại khu đô thị Ecopark Hưng Yên. Cụ thể, năm 2019, Hưng Yên lần đầu tiên cán mốc 1 triệu lượt du khách, trở thành top 3 điểm du lịch hot nhất trong bán kính 100km từ Hà Nội và là thiên đường giải trí lớn nhất miền Bắc.

Với tiềm lực và uy tín của chủ đầu tư, có thể kỳ vọng Eco Central Park khi hoàn thành không chỉ mở ra không gian đáng sống nhất khu vực, nơi những người con xa quê khao khát trở về mà còn góp phần đưa Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn nhất trên bản đồ du lịch Việt Nam.

VnEconomy 05/12/2022 08:00