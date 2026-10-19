Nhiệt điện Hải Phòng thua kiện, phải trả hơn 114,8 tỷ đồng

Cụ thể, Nhiệt điện Hải Phòng cho biết đã nhận được bản án phúc thẩm số 47/2026/KDTM-PT ngày 29/9/2026 của Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng về vụ tranh chấp đòi tiền phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hóa giữa nguyên đơn là Khoáng sản Đan Ka và bị đơn là Nhiệt điện Hải Phòng.
Theo quyết định tại Bản án phúc thẩm xử có hiệu lực ngày 29/9/2026, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của Khoáng sản Đan Ka, không chấp nhận kháng cáo của Nhiệt điện Hải Phòng và sửa bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2026/KDTM-ST ngày 11/6/2026 của Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hải Phòng.
Theo đó, Nhiệt điện Hải Phòng phải trả cho Khoáng sản Đan Ka số tiền chênh lệch giá than của 150.498,99 tấn than là 80,16 tỷ đồng theo hợp đồng cung cấp số 7217/HĐCC-NĐHP ký ngày 9/12/2021 và tiền lãi là 34,65 tỷ đồng tiền lãi. Tổng số tiền phải trả cho nguyên đơn là 114,81 tỷ đồng.
Ngoài ra, đối với nghĩa vụ thanh toán tiền chênh lệch giá than, nếu chậm thi hành án, Nhiệt điện Hải Phòng còn phải chịu lãi trên số tiền chậm trả theo mức lãi suất và quy định được nêu trong bản án theo mức lãi suất quy định.
Cùng ngày, công ty đã chốt ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 4/12. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2026 với nội dung họp là kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Ngày 21/5 vừa qua, HND đã nhận được văn bản số 1607/VPCQCSĐT-P3 thông tin có nội dung: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Do đó, HND thông báo miễn nhiệm chức Tổng Giám đốc đối với ông Dương Sơn Bá và công ty đã chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 4/12 tới tại trụ sở công ty, tổ dân phố Đoan Lễ, phường Nam Triệu, Tp. Hải Phòng, nhằm kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, và các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã NVL-HOSE) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
HOSE sẽ chuyển cổ phiếu PLP và VPG từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 23/10/2026 do hai tổ chức niêm yết này chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2026 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.
CTCP Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE) vừa thông báo mua lại cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” hướng đến việc tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân đang tạo nên thay đổi tích cực từ những hành động thiết thực, qua đó lan tỏa tinh thần cống hiến và khơi dậy khát vọng chung tay xây dựng tương lai Việt Nam.
Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) thông báo về việc khởi tố người nội bộ và thay đổi tỷ lệ người đại diện vốn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...