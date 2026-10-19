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Nhiệt điện Hải Phòng thua kiện, phải trả hơn 114,8 tỷ đồng

H Hà Anh

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã HND-UPCoM) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến vụ tranh chấp đòi tiền phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hóa giữa nguyên đơn là Khoáng sản Đan Ka và bị đơn là Nhiệt điện Hải Phòng.

Sơ đồ giá cổ phiếu HND trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu HND trên TradingView.

Cụ thể, Nhiệt điện Hải Phòng cho biết đã nhận được bản án phúc thẩm số 47/2026/KDTM-PT ngày 29/9/2026 của Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng về vụ tranh chấp đòi tiền phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hóa giữa nguyên đơn là Khoáng sản Đan Ka và bị đơn là Nhiệt điện Hải Phòng.

Theo quyết định tại Bản án phúc thẩm xử có hiệu lực ngày 29/9/2026, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của Khoáng sản Đan Ka, không chấp nhận kháng cáo của Nhiệt điện Hải Phòng và sửa bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 03/2026/KDTM-ST ngày 11/6/2026 của Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hải Phòng.

Theo đó, Nhiệt điện Hải Phòng phải trả cho Khoáng sản Đan Ka số tiền chênh lệch giá than của 150.498,99 tấn than là 80,16 tỷ đồng theo hợp đồng cung cấp số 7217/HĐCC-NĐHP ký ngày 9/12/2021 và tiền lãi là 34,65 tỷ đồng tiền lãi. Tổng số tiền phải trả cho nguyên đơn là 114,81 tỷ đồng.

Ngoài ra, đối với nghĩa vụ thanh toán tiền chênh lệch giá than, nếu chậm thi hành án, Nhiệt điện Hải Phòng còn phải chịu lãi trên số tiền chậm trả theo mức lãi suất và quy định được nêu trong bản án theo mức lãi suất quy định.

Cùng ngày, công ty đã chốt ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 4/12. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2026 với nội dung họp là kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 21/5 vừa qua, HND đã nhận được văn bản số 1607/VPCQCSĐT-P3 thông tin có nội dung: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Do đó, HND thông báo miễn nhiệm chức Tổng Giám đốc đối với ông Dương Sơn Bá và công ty đã chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 4/12 tới tại trụ sở công ty, tổ dân phố Đoan Lễ, phường Nam Triệu, Tp. Hải Phòng, nhằm kiện toàn nhân sự  thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, và các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. 

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