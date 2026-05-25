Tổng giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng bị bắt vì làm giả tài liệu

Hà Anh

25/05/2026, 13:50

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Sơ đồ ban điều hành của công ty.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (mã HND-UPCoM) vừa công bố thông tin bất thường.

Ngày 21/5 vừa qua, HND đã nhận được văn bản số 1607/VPCQCSĐT-P3 thông tin có nội dung: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngay sau đó, công ty đã bổ nhiệm ông Tạ Công Hoan (1969) - Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức Người đại diện theo pháp luật thay cho ông Dương Sơn Bá, từ ngày 21/5.

Theo giới thiệu, ông Hoan là Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, tốt nghiệp năm 2002. Ông công tác tại HND từ năm 1993 và từ ngày 28/12/2018 đến nay: ông Hoan giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Còn ông Dương Bá Sơn (1968) là Kỹ sư Nhiệt điện, Đại học Bách khoa Hà Nội, hệ chính quy; Cử nhân QTKD, Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp tháng 6/2012 và từ tháng 07/2021 - nay: ông Sơn giữ chức thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Được biết công ty đã chốt thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 5/6 tới tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (tầng 5).

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được thành lập ngày 17/9/2002. Theo đó, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng hoạt động theo Luật Doanh nghiệp gồm 05 cổ đông sáng lập, với tổng vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng của các đơn vị góp vốn: Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 77,5%; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: 10%; Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam: 2,5%; Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex): 5% và + Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama): 5%.

Theo báo cáo thường niên 2025, tổng tài sản của công ty tăng 5,4% lên 7.355 tỷ đồng; doanh thu thuần giảm 11,8% từ 11.036 tỷ xuống gần 9.731 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 342,4 tỷ đồng, tăng 32,2% so với cùng kỳ (259 tỷ đồng), cổ tức 4%.

bị bắt chứng khoán HND làm giả tài liệu

