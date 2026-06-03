Nhiệt điện Hải Phòng bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc mới

Theo giới thiệu, ông Trần Xuân Trường (1976) là Kỹ sư Công nghệ nhiệt, Cử nhân quản trị doanh nghiệp. Ông Trường bắt đầu công tác tại HND từ năm 2008 và từ ngày 15/01/2022 – nay giữ chức Phó Tổng giám đốc, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng.

Trước đó ngày 21/5, HND đã nhận được văn bản số 1607/VPCQCSĐT-P3 thông tin có nội dung: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngay sau đó, công ty đã bổ nhiệm ông Tạ Công Hoan (1969) - Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức Người đại diện theo pháp luật thay cho ông Dương Sơn Bá, từ ngày 21/5.

Được biết, HĐQT HND đã thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 24/6 tới thay vì ngày 5/6 như đã thông báo trước đó.



Theo đó, công ty công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với sản lượng điện sản xuất là 5.957,88 triệu kWh; Tổng doanh thu đạt 9.748,49 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 381,03 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế đạt 342,43 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với sản lượng điện sản xuất: 6.876,46 triệu kWh; tổng doanh thu đạt 10.620,420 tỷ đồng; Tổng chi phí: 10.044,616 tỷ đồng (Trong đó, chi phí O&M/công suất đặt:) 783,606 triệu đồng/MW; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 575,80 tỷ đồng; đã bao gồm phấn đấu tiết giảm 20% chi phí vật liệu, 35% dịch vụ mua ngoài, 30% bằng tiền khác và tiết giảm 30% chi phí sửa chữa lớn…) và cổ tức năm 2026 là 5%.