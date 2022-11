Nhiều cổ phiếu bất động sản đảo chiều ngoạn mục, vốn ngoại tiếp tục mua mạnh

Nhóm bất động sản vẫn tiếp tục bị bán tháo ở nhiều mã, tới hơn chục cổ vẫn giảm sàn, nhưng nhiều mã khác đã quay đầu thành công. VN-Index được chặn đà giảm tại đáy cũ và vốn ngoại có thêm một ngày “vét hàng” quy mô lớn.

Chỉ số VNREAL sàn HoSE kết phiên vẫn bốc hơi 2,02%, cho thấy nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn đang chịu áp lực lớn, trong khi hầu hết các nhóm cổ phiếu khác đã đảo chiều tăng thành công. Dù vậy khả năng tạo sự phân hóa tăng giảm trong nhóm bất động sản cũng là tín hiệu tốt đầu tiên.

Loạt mã như LDG, DXG, DIG, DRH, PDR, NVL... tiếp tục đóng cửa ở giá kịch sàn và dư bán sàn lớn. NVL chạy thoát khoảng 349.000 cổ và dư bán sàn hơn 20 triệu cổ. Đợt ATC NVL còn không có người mua. PDR dư bán sàn 17,3 triệu cổ. Dù vậy, khả năng đảo chiều lại xuất hiện ở nhiều cổ phiếu khác, cho thấy đang có dòng tiền bắt đáy chọn lọc.

KDH đầu phiên sáng giảm xuống sát giá sàn, nhưg đến chiều thì mạnh dần và đóng cửa tăng 1,75%. Như vậy dao động trong ngày của KDH tới 8,56%. VCG từ giảm 3,75% cũng đảo chiều tăng 4,44%. NTL từ giảm 3,78% quay đầu lên kịch trần 6,87% tương đương dao động hơn 11%. HDG từ giảm sàn -6,86% thành tăng 3,9%.

Một số trụ lớn tuy phục hồi không đủ qua tham chiếu, nhưng mức độ hồi lại cũng rất ấn tượng và giúp cải thiện chỉ số rõ rệt. VIC tiêu biểu cho nhóm này khi kết phiên chỉ còn giảm 0,19% so với tham chiếu. Biên độ tăng từ đáy trong ngày của VIC khoảng 7,2%. VHM cũng tăng gần 6,2% so với đáy và cuối phiên thu hẹp mức giảm còn -0,23% so với tham chiếu.

Nói chung khá nhiều mã bất động sản tăng thời điểm chốt phiên hôm nay, khác hẳn trạng thái bán tháo toàn bộ. Điều này phản ánh nhu cầu bắt đáy đã xuất hiện, dù còn quá sớm để đánh giá độ bền vững. Giá giảm nhiều tất yếu có lòng tham, nhưng duy trì được sức mạnh phục hồi lại cần dòng tiền bền vững, hơn là sự hưng phấn một thời điểm cũng như một đợt mua cá biệt.

Khi ngay cả nhóm cổ phiếu bị xem là rủi ro nhất lúc này cũng phục hồi tích cực như mới đề cập ở trên, thì phần còn lại của thị trường tăng khá dễ dàng. HoSE kết phiên đã có 209 mã tăng/232 mã giảm. Cổ phiếu tài chính mạnh rõ rệt nhất. BID tăng thêm tới 2,34% so với giá cuối phiên sáng và đóng cửa tăng 4,8% so với tham chiếu. HDB thậm chí đảo chiều từ mức sàn thành tăng 1,05%. VPB, TPB, VCB, STB, VIB cũng tăng giá mạnh so với buổi sáng.

Cổ phiếu chứng khoán cũng biến động mạnh theo hướng tích cực. SSI chốt phiên tăng 4,9%, tương đương riêng chiều nay tăng tới 3,81% so với giá cuối phiên sáng. VND còn đỏ 2,39% dưới tham chiếu, kết phiên tăng 1,91%. VCI tăng 3,86%, HCM tăng 4,4%, MBS tăng 5,36%, SHS tăng 4,17%...

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng mạnh với GAS nằm trong nhóm đỡ chỉ số nhiều nhất. PVS tăng 6,48%, PVC tăng 2,27%, PLX tăng 2,08%, PVD tăng 3,98%...

Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán tăng giá ấn tượng chiều nay.

Sự phân hóa tăng giảm hôm nay là tín hiệu tốt nhất vì sau đợt bán tháo dữ dội, ít nhất thị trường phải có lòng tham để mua vào. Dù lượng tiền không đủ để đẩy giá tất cả thì cũng phải tạo được hiệu ứng nào đó với một số cổ phiếu. Hệ quả của điều này là sự phân hóa.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng là dấu ấn quan trọng phiên này, đặc biệt là buổi chiều. Buổi sáng mức giải ngân đã khá tốt 599,6 tỷ đồng ở HoSE, nhưng chiều khôi này bơm thêm 1.233,7 tỷ đồng nữa. Bán ra cũng khá lớn với 746,5 tỷ đồng. Vị thế cả phiên vẫn là mua ròng 523,7 tỷ đồng, tương đương hôm qua. Đây là đợt mua ròng mạnh kéo dài sang phiên thứ 4 liên tiếp.

Khối này mua lớn KDH chủ yếu qua thỏa thuận, với mức ròng 101 tỷ đồng. POW khối này cũng tranh mua lên tận giá kịch trần, mức ròng 56 tỷ đồng. DGC, VNM, SSI, VND, NLG, BID, VCI, PVD, STB là các mã khác được mua ròng từ 20 tỷ đồng trở lên. Phía bán có CTG, VIC, HSG, HDB khá lớn, từ 20 tỷ ròng trở lên.

Vốn ngoại đang có xu hướng mua ròng tốt trong các phiên chiều, dù lực đỡ tổng thể không đủ để thay đổi cán cân cung cầu hoàn toàn. Bù lại cũng có dòng vốn trong nước mua theo. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh ở HoSE chiều nay đạt 4.202 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với phiên sáng. Dù lượng vốn ít nhưng giá cổ phiếu đảo chiều khá rộng, tức là áp lực bán cũng đã suy giảm. Hiện chỉ còn một nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn bị giải chấp.