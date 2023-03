Nhiều lãnh đạo đăng ký bán hết cổ phiếu dù PRC sắp chia cổ tức 350% bằng tiền

CTCP Logistics Portserco (mã PRC-HOSE) thông báo một loạt lãnh đạo đăng ký bán cổ phiếu.

Cụ thể: bà Âu Thị Mai Hoa - Thành viên Ban kiểm soát PRC vừa đăng ký bán toàn bộ 19.000 cổ phiếu PRC, chiếm 1,58% vốn theo phương thức thỏa thuận/khớp lệnh từ ngày 24/3 - 21/4/2023 nhằm giải quyết một số việc gia đình.

Tương tự, con bà Âu Thị Mai Hoa là Dương Thanh Phương cũng đăng ký bán hết 1.000 cổ phiếu, chiếm 0,08% vốn tại PRC; bà Mai Thị Trúc Huyền - thành viên BKS đăng ký bán hết 24.800 cổ phiếu, chiếm 2,07% vốn tại PRC, từ ngày 15/03/2023 đến ngày 12/04/2023, nhằm giải quyết việc gia đình.

Trong khi đó, ông Mai Văn Quang - Uỷ viên HĐQT đã bán thành công 51.100 CP, chiếm 4,26% vốn tại PRC từ ngày 10/03/2023 đến ngày 07/04/2023;

Trên thị trường, chốt phiên ngày 22/3/2023 giá cổ phiếu này giảm 6,2% còn 69.200 đồng dù có thời điểm cổ phiếu này tăng lên mức 76.000 đồng/cổ phiếu và tăng 397,84% trong 1 năm qua.

Đáng chú ý là thông tin bán cổ phiếu của lãnh đạo công ty nằm trong khoảng thời gian công ty chốt thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 350%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 35.000 đồng).



Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/03/2023; Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 30/03/2023 và thời gian thực hiện là ngày 20/04/2023.



Như vậy, với 1,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PRC dự kiến sẽ chi cho đợt cổ tức lần này số tiền 42 tỷ đồng, gấp 3,5 lần vốn điều lệ.

Kết thúc năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 107,4 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước và vượt kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế tăng đột biến gấp hơn 37 lần so với cùng kỳ, đạt gần 50 tỷ đồng. EPS đạt 41.537 đồng.



Phía công ty cho biết lợi nhuận tăng đột biến so với cùng kỳ là do công ty đã hoàn thành việc bán tài sản tại số 03 Bùi Quốc Hưng đã được thông qua tại ĐHCĐ bất thường ngày 19/8/2022.

Năm 2023, PRC dự kiến doanh thu đạt 105 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 350 triệu đồng. Đồng thời, công ty dự kiến lập dự án đầu tư Depot container sau khi hoàn tất các thủ tục thuê đất và mặt nước tại Khu hậu cần cảng Thọ Quang với UBND Tp.Đà Nẵng và triển khai theo thẩm quyền.