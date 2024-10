Nhiều nạn nhân bị lừa đảo “chạy việc”, xin cấp thủ tục sổ đỏ

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hữu Thiện (SN 1991, ở Hải Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, từ ngày 26/10/2023 đến ngày 6/11/2023, Công an quận Hà Đông tiếp nhận tin báo của nhiều người tố giác Thiện có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc đưa ra thông tin gian dối về khả năng có thể xin chuyển công tác, xin được visa đi nước ngoài để khiến các bị hại tin tưởng chuyển tiền.

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Thiện, Cơ quan công an làm rõ, khoảng đầu năm 2022, bị can quen biết với anh T., là cán bộ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội. Biết anh T. có nguyện vọng xin chuyển công tác về Công an tỉnh Thái Nguyên, Thiện nói bản thân đang làm vệ sỹ cho Chủ tịch Tập đoàn FLC nên quen biết nhiều lãnh đạo cao cấp trong Bộ Công an, có thể xin chuyển công tác cho anh T.

Thiện nói, chi phí để “chạy việc” là 60 triệu đồng để cám ơn. Tin tưởng bị can, tháng 7/2022, anh T. đã đưa cho Thiện 60 triệu đồng để lo “chạy việc”.

Sau khi nhận tiền, bị can không liên lạc với ai để xin chuyển công tác cho anh T. như đã hứa mà dùng tiền đầu tư cổ phiếu và thua lỗ. Sau đó, Thiện nói với anh T. phải chi thêm 550 triệu đồng để lo việc nên bị hại đã tin tưởng chuyển tiền cho Thiện. Cáo trạng xác định, tổng số tiền mà anh T. đã chuyển cho Thiện là 558 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Thiện tiếp tục dùng tiền để chơi chứng khoán và bị thua lỗ hết. Anh ta không làm gì để giúp “chạy việc” cho anh T. như đã hứa. Cơ quan điều tra xác định, Thiện còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 người khác, chiếm đoạt số tiền hơn 100 triệu đồng.

Trong đó, anh Hoàng Văn M. (ở Quảng Bình) bị chiếm đoạt 131 triệu đồng. Anh M. có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài nên nhờ Thiện xin visa sang ÚC. Thiện thông báo chi phí hết 350 triệu đồng, chuyển trước tiền đặt cọc giữ chữ. Tuy nhiên, đến hẹn Thiện không thực hiện mà nạp tiền để chơi game tài xỉu trên mạng xã hội.

Còn trong vụ án Lê Viết Sơn (SN 1962, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra làm rõ bị hại bị chiếm đoạt tiền tỷ.

Theo cáo trạng, ông Trần Văn C. (ở TPHCM) sở hữu mảnh đất hơn 14.000m2 ở phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM, có nguồn gốc do Nhà nước trực tiếp quản lý và giao cho Hợp tác xã Hiệp Thành sử dụng. Năm 1998, Ủy ban nhân dân TP.HCM có quyết định thu hồi diện tích trên và giao lại cho Ủy ban nhân dân quận 12 quản lý, sử dụng.

Đến năm 2012, Ủy ban nhân quận 12 đã xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng có diện tích hơn 6.000m2. Phần diện tích còn lại hơn 8.000m2 tiếp tục bị cưỡng chế thu hồi. Tuy nhiên, bị hại cho rằng quyết định thu hồi đất là sai quy định nên nhiều lần gửi đơn khiếu kiện. Ông này đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với phần diện tích 8.000m2 nhưng đều không được chấp nhận.

Do đó, từ năm 2017, bị hại đến văn phòng Trung ương Đảng để khiếu kiện. Mỗi lần ra Hà Nội, ông này thường đến quán bia của Sơn. Đến năm 2010, Sơn nói dối về việc có người thân làm việc ở cơ quan nhà nước như Văn phòng Trung ương Đảng, Cục chống tham nhũng, có khả năng hủy quyết định thu hồi đất và xin cấp sổ đỏ với chi phí 300 triệu đồng.

Do không đủ tiền, bị hại đã rủ bạn góp tiền để cùng lo đi xin giấy chứng nhận quyền sử dụng. Nếu được cấp sổ, hai người sẽ chia nhau đất. Đầu tháng 6/2020, Sơn hẹn hai ông này ra Hà Nội để bàn thủ tục khiếu kiện và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại quán café, Sơn để bị hại gặp Nguyễn Duy Hưng (SN 1987), đang công tác tại Cục chống tham nhũng Bộ Công an. Mọi người thống nhất Sơn sẽ là người trực tiếp liên hệ với bị hại để giải quyết.

Ngày 23/6/2020, Sơn và ông C. ký văn bản công chứng thỏa thuận với nội dung, nếu xin được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bị hại sẽ chia cho Sơn 30% diện tích đất. Sau đó, ông C. đưa cho Sơn 280 triệu đồng.

Vài ngày sau, Sơn tiếp tục yêu cầu ông bị hại chuyển thêm 2 tỷ đồng thì mới làm được sổ. Mặc dù cầm tiền nhưng Sơn không làm gì để thực hiện việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bị cáo còn chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của bị hại.