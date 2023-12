Nhóm quỹ Hàn Quốc quay lại làm cổ đông lớn của Thép Nam Kim

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã NKG-HOSE) vừa báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn NKG.

Theo đó, Quỹ thành viên KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund thuộc Kim Vietnam Fund Management (nhóm quỹ đến từ Hàn Quốc) vừa báo cáo mua 1 triệu cổ phiếu NKG, tăng sở hữu lên thành 4 triệu đơn vị, tương ứng với 1.52% vốn. Giao dịch thực hiện ngày 4/12.

Chiếu theo thị giá kết phiên 4/12, lượng cổ phiếu trên trị giá khoảng 24 tỷ đồng. Qua đó, tổng sở hữu của nhóm quỹ đến từ Hàn Quốc tăng lên 13.7 triệu đơn vị, tương ứng với 5,2% vốn, và trở thành cổ đông lớn.

Được biết, NKG đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2023 với doanh thu đạt 4,3 nghìn tỷ đồng (-23% so với cùng kỳ & -4% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 24 tỷ đồng (-81% so với cùng kỳ, so với khoản lỗ ròng 419 tỷ đồng trong quý 3/2022).



Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VCSC), kết quả quý 3 kém khả quan do doanh số bán tôn mạ quý 3/2023 của NKG đạt mức tăng trưởng mạnh 36% so với năm trước từ mức cơ sở thấp của năm 2022 nhưng giảm 12% so với cùng kỳ và do biên lợi nhuận lợi nhuận gộp giảm 4,8% sau khi phục hồi mạnh lên mức 9,0% trong quý 2/2023.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, NKG ghi nhận doanh thu đạt 14,1 nghìn tỷ đồng (-25% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 110 tỷ đồng (-62% so với năm trước).



VCSC cho biết do doanh thu 9 tháng đầu năm 2023 và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS của NKG thấp hơn kỳ vọng của VCSC, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo của VCSC như đã đề cập trong Báo cáo Cập nhật NKG ngày 22/02/2023, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Chốt phiên ngày 8/12/2023, cổ phiếu NKG đóng cửa tham chiếu tại 23,300 đồng/cp và tăng 88,66% từ đầu năm đến nay.