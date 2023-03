Lỗ tăng gần gấp đôi sau kiểm toán, NKG bị cắt margin trên HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Cụ thể: HOSE thông báo bổ sung thêm 4 cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Gồm: gần 95,7 triệu cổ phiếu HAR của CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền do lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2022 là con số âm; Gần 73,7 triệu cổ phiếu HII của CTCP An Tiến Industries do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 là con số âm.



Cuối cùng, 263,3 triệu cổ phiếu NKG của CTCP Thép Nam Kim do lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2022 là con số âm.

Trước đó, HOSE cũng đưa 9,4 triệu cổ phiếu VNL của CTCP Logistics Vinalink. Lý do là báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 có ý kiến không phải ý kiến chấp nhận toàn phần của đơn vị kiểm toán.

Mới đây, NKG đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán với lợi nhuận sau thuế giảm sâu từ mức âm 66,7 tỷ đồng lên âm 125 tỷ đồng.

Giải trình về việc này, theo Nam Kim, lợi nhuận giảm chủ yếu do giá vốn tăng. Giá vốn trước kiểm toán là 21.529 tỷ đồng tuy nhiên sau kiểm toán chênh thêm 60,8 tỷ đồng chủ yếu do trích lập dự phòng hàng tồn kho tại công ty con Ống thép Nam Kim và không thực hiện loại trừ lỗ chưa thực hiện năm nay đối với công ty con "Ống thép Nam Kim".





Được biết ngày 21/4/ tới đây, Nam Kim sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, tờ trình chi trả cổ tức năm 2022 và mức dự kiến cho năm 2023.

Như vậy, danh sách các mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch trên HoSE nâng lên 77 mã.