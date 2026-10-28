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Nhóm quỹ VinaCapital giảm sở hữu tại Kido xuống dưới 6%

H Hà Anh

Liva Holdings Limited đã bán ra 1,9 triệu cổ phiếu KDC, qua đó giảm sở hữu từ gần 14,3 triệu cổ phiếu, chiếm 5,16% xuống gần 12,4 triệu cổ phiếu, chiếm 4,47% vốn tại KDC.

Sơ đồ giá cổ phiếu KDC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu KDC trên TradingView.

CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital vừa báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC-HOSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 22/10/2026, quỹ thành viên thuộc VinaCapital là Liva Holdings Limited đã bán ra 1,9 triệu cổ phiếu KDC, qua đó giảm sở hữu từ gần 14,3 triệu cổ phiếu, chiếm 5,16% xuống gần 12,4 triệu cổ phiếu, chiếm 4,47% vốn tại KDC.

Bên cạnh đó, một quỹ thành viên khác thuộc VinaCapital là Vina QSR Limited cũng đang sở hữu hơn 2,6 triệu cổ phiếu KDC, chiếm 0,95% tại KDC.

Qua đó, nhóm quỹ ngoại này đã giảm sở hữu từ 16,889 triệu cổ phiếu, chiếm 6,11% xuống còn hơn 14,989 triệu cổ phiếu, chiếm 5,42%.

Được biết, ngày 18/9 vừa qua, Kido đã thực hiện 2 đợt chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thực phẩm Đông lạnh Kido (tên hiện nay là CTCP Thực phẩm Quốc tế Nuti KD, viết tắt Nuti KD) theo Nghị quyết số KDC11.1/2025/NQ-HĐQT ngày 15/12/2025 và sau ngày này, KDC còn nắm giữ 14,7% vốn điều lệ của Nuti KD và Nuti KD không còn là công ty liên kết của Kido.

Trước đó, trong ngày 14/8/2026, Star Pacifica đã bán ra 250.000 cổ phiếu KDC nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Sau giao dịch, quỹ ngoại đã giảm sở hữu từ hơn 13,9 triệu cổ phiếu, chiếm 5,0329% xuống còn gần 13,7 triệu cổ phiếu KDC, chiếm còn 4,9487% vốn và rời ghế cổ đông lớn tại Kido.

Tương tự, trong khoảng thời gian từ ngày 16/7/2026 đến ngày 10/8/2026, ông Trần Vinh Nguyên - người có liên quan đến người nội bộ của KDC đã bán ra thành công 428.863 cổ phiếu KDC như đăng ký trước đó. Sau giao dịch, ông Trần Vinh Nguyên đã giảm sở hữu từ 946.109 cổ phiếu xuống còn 517.246 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,33% xuống còn 0,18% vốn tại Kido.

Theo công bố, ông Trần Vinh Nguyên là anh ruột của ông Trần Quốc Nguyên- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc KDC. Hiện, ông Trần Quốc Nguyên không sở hữu cổ phiếu KDC nào.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Công Hạo - Phó Tổng Giám đốc KDC đã mua thành công 35.000 cổ phiếu KDC như đã đăng ký, từ ngày 6/8/2026 đến ngày 10/8/2026. Sau giao dịch, ông Hạo đã tăng sở hữu từ 22.642 cổ phiếu chiếm 0,008% vốn lên 57.642 cổ phiếu, chiếm 0,02%.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, KDC ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế hợp nhất tăng 58 tỷ đồng, tương ứng với chênh lệch lần lượt 64% và 140% so với báo cáo trước soát xét do Tập đoàn ghi nhận bổ sung lợi nhuận từ công ty liên kết.

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