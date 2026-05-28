Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Lãnh đạo KDC tiếp tục đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu

Hà Anh

28/05/2026, 09:04

Bà Vương Bửu Linh - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC-HOSE) đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu KDC từ ngày 24/4 đến ngày 22/5. Tuy nhiên, bà Linh mới chỉ mua được 674.300 cổ phiếu, tương ứng 33,7% do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Sơ đồ giá cổ phiếu KDC trên TradingView.

Theo thông báo trước đó, bà Vương Bửu Linh - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc và là vợ ông Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KIDO đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu KDC từ ngày 24/4 đến ngày 22/5. Tuy nhiên, bà Linh mới chỉ mua được 674.300 cổ phiếu KDC trong tổng số 2 triệu cổ phiếu đăng ký mua, tương ứng 33,7% do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Sau giao dịch, bà Vương Bửu Linh đã tăng sở hữu cổ phiếu KDC từ gần 2,8 triệu cổ phiếu, chiếm 0,965% lên gần 3,5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,197% vốn.

Ngay sau đó, bà Linh vừa tiếp tục đăng ký mua tiếp 1,5 triệu cổ phiếu KDC nhằm mục đích nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 1/6/2026 đến ngày 29/6/2026 bằng hình thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Nếu thành công, bà vương Bửu Linh sẽ tăng sở hữu cổ phiếu KDC từ gần 3,5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,197% lên gần 5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,715% tại KDC.

Được biết ngày 19/5 vừa qua, cổ đông ngoại Star Pacifica Pte. Ltd. vừa bán ra 974.000 cổ phiếu KDC nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Sau giao dịch, Star Pacifica Pte. Ltd. đã giảm sở hữu cổ phiếu KDC từ hơn 17,66 triệu cổ phiếu, chiếm 6,095% xuống còn hơn 16,69 triệu cổ phiếu, chiếm 5,759% tại KDC.

Mới đây, KDC thông báo đăng ký mua lại 14.490.316 cổ phiếu nhằm mục đích giảm vốn điều lệ và/hoặc bảo vệ lợi ích cho các cổ đông hiện hữu.

Nguồn vốn thực hiện mua lại được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần ngày 31/12/2025 căn cứ trên báo cáo tài chính riêng của công ty năm 2025 đã được kiểm là hơn 2.292 tỷ đồng.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 3/6/2026 đến ngày 30/6/2026 bằng phương thức khớp lệnh thông qua công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật.

Về số lượng đặt mua cổ phiếu hàng ngày, trong mỗi ngày giao dịch, tổng số lượng đặt mua tối thiểu là 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Giá giao dịch được quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán và các quy định liên quan khác. Cụ thể, giá đặt mua ≤ giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu).

Nếu thành công, KDC sẽ sở hữu hơn 14,49 triệu cổ phiếu quỹ và vốn điều lệ của KDC sẽ giảm từ hơn 2.898 tỷ đồng xuống còn hơn 2.753 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2026, KDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.482 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ là nhờ những chuyển biến tích cực trong tình hình kinh doanh của Tập đoàn. Bên cạnh việc kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn được cải thiện, doanh thu từ hoạt động tài chính và lãi trong ty liên doanh, liên kết của Tập đoàn quý 1/2026 cũng cao hơn nên lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 180% và 148% so với cùng kỳ (37,685 tỷ và 32,055 tỷ đồng).

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

