Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Vợ Chủ tịch KDC Trần Kim Thành đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu

Hà Anh

21/04/2026, 08:55

Giao dịch trên dự kiến được thực hiện theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 24/04-23/05 tới đây, với mục đích đầu tư cá nhân.

Sơ đồ giá cổ phiếu KDC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu KDC trên TradingView.

Bà Vương Bửu Linh thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC-HOSE).

Theo đó, bà Vương Bửu Linh - Thành viên HĐQT, vợ ông Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KIDO đã đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu KDC.

Giao dịch trên dự kiến được thực hiện theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 24/04-23/05 tới đây, với mục đích đầu tư cá nhân.

Nếu thành công, bà Linh sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn KIDO từ 2.797.229 cổ phiếu, chiếm 0,965% lên 4.797.229 cổ phiếu, chiếm 1,66% vốn tại KDC.

Theo báo cáo thường niên 2025, Bà Vương Bửu Linh là đồng sáng lập, Thành viên HĐQT & Phó Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn.

Mới đây, KDC thông báo dời lịch họp cổ đông từ ngày 21/5 sang ngày 28/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Riverside - số 360D Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội, Tp.HCM.

Theo báo cáo tài chính năm 2025, đã kiểm toán, doanh thu thuần của Tập đoàn KIDO đạt 9.055 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt gần 727 tỷ đồng, tăng 593% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 587 tỷ đồng, tăng 778,5% so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ KDC, trong năm Tập đoàn đã thực hiện tái cấu trúc các khoản đầu tư, thoái một phần vốn ở công ty liên kết dẫn đến doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng, đồng thời lãi từ công ty liên doanh, liên kết cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, KDC lên kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đặt ra lần lượt là: 12.000 tỷ và 700 tỷ đồng.

Theo KDC để đạt được mục tiêu, Tập đoàn tập trung duy trì và phát triển hệ thống kênh phân phối đa ngành hàng, gia tăng mức độ hiện diện trên thị trường của từng nhóm ngành hàng gồm: Tường An (Dầu ăn – Bơ – Gia vị); Bánh (Bánh tươi, bánh trung thu, bánh date dài & các sản phẩm trading); Thọ Phát (Bánh bao & Bánh hấp đông lạnh); đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng AI, IT hóa toàn bộ quá trình bán hàng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

VCG dự kiến mua 2,2 triệu cổ phiếu Giầy Thượng Đình

Giầy Thượng Đình có kế hoạch di dời nhà máy và đầu tư dự án “Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thượng Đình” trên diện tích 36.105m2, với tổng mức đầu tư dự kiến 9.907 tỷ đồng.

Chứng khoán VPBankS: Nhu cầu vay vốn rất lớn, mục tiêu margin đạt 50.000 tỷ đồng

Tính đuối 2025 dư nợ margin của công ty đạt 34.000 tỷ đồng. Thực tế đến nay cập nhật cho thấy dư nợ đã vượt 38.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn kỳ vọng...

Quý I/2026, SSI đạt doanh thu 3.295 tỷ đồng, lợi nhuận 1.593 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.295 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.593 tỷ đồng…

