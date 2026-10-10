Sắp diễn ra Hội thảo "Nhà ở cho người nước ngoài sống và làm việc tại Thành phố Bắc Ninh"

Vào 13:00 –17:00, Thứ Hai, ngày 12/10/ 2026, tại Trung tâm Hội nghị Thành phố, Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, TP. Bắc Ninh, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với UBND TP.Bắc Ninh tổ chức Hội thảo "Nhà ở cho người nước ngoài sống và làm việc tại Thành phố Bắc Ninh".

Hội thảo sẽ diễn ra vào 13:00 –17:00, Thứ Hai, ngày 12/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Bắc Ninh. Ảnh: BTC

Hội thảo có sự tham gia của: Đại diện các cơ quan Trung ương; Đại diện UBND TP. Bắc Ninh và các sở, ban ngành liên quan; Đại diện các Hiệp hội, Hội trong lĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài; Đại diện doanh nghiệp FDI, chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở, các đơn vị tiếp thị, tư vấn bất động sản; Chuyên gia, luật sư, người nước ngoài có nhu cầu về nhà ở tại Bắc Ninh…

LAO ĐỘNG CHẤT LƯỢNG CAO ĐẾN BẮC NINH DỰ KIẾN TĂNG 10 -15%/NĂM

Trong những năm gần đây, cùng với quá trình phát triển mạnh các khu công nghiệp và thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, số lượng chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý và người lao động nước ngoài đến làm việc, sinh sống tại Bắc Ninh ngày càng gia tăng.

Theo Công an TP. Bắc Ninh, tính tới đầu tháng 10/2026, trên địa bàn thành phố có 41.416 người nước ngoài đăng ký tạm trú. Còn theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) Bắc Ninh, đến hết tháng 9/2026, số chuyên gia, nhà quản lý, kỹ sư và lao động kỹ thuật cao là người nước ngoài đang làm việc tại các khu công nghiệp lên tới gần 25.000 người.

Căn cứ Quy hoạch TP. Bắc Ninh và kế hoạch phát triển các KCN đến năm 2030 và những năm tiếp theo, dự kiến trong 3 - 5 năm tới, số lượng chuyên gia, nhà quản lý, kỹ sư và lao động kỹ thuật cao quốc tế đến Bắc Ninh sống và làm việc sẽ tăng 10%-15% mỗi năm. Do đó, xu hướng gia tăng sở hữu nhà của người nước ngoài tại Bắc Ninh còn tiếp tục phát triển. Đây là tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản địa phương này.

Hiện nay, tại Bắc Ninh đã có một số dự án nhà ở được chú trọng đầu tư đồng bộ tiện ích, đủ điều kiện bán người nước ngoài như: Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở hỗn hợp và thương mại dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng; Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị sinh thái Hồng Hạc - Xuân Lâm; Chung cư hỗn hợp tại lô đất CT thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị hỗn hợp, giải trí cao cấp tại phường Tân Tiến; Khu nhà ở xã hội số 02 tại khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam; Khu nhà ở xã hội tại Khu số 1 thuộc Khu đô thị cạnh Trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt -Hàn; Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng II-HH11 thuộc Phân khu số 2, đô thị Bắc Giang; Nhà chung cư thương mại tại lô đất ký hiệu CT3 thuộc quy hoạch khu dân cư cạnh đường Xương Giang…

Song, trên địa bàn Thành phố vẫn còn thiếu các dự án bất động sản được phát triển bài bản, tích hợp “all in one” để tạo thành hệ sinh thái chất lượng cao, có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nơi ở của lực lượng chuyên gia, doanh nhân nước ngoài đang làm việc tại địa phương.

NHIỀU LỢI THẾ ĐỂ BẮC NINH TẠO DỰNG MÔI TRƯỜNG SỐNG HẤP DẪN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Mới đây, Bắc Ninh đã được công nhận là Thành phố trực thuộc trung ương. Điều này mang đến cho Bắc Ninh một vị thế mới, tạo tiền đề để Bắc Ninh phát huy vai trò là một cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, mở ra tầm nhìn mới về phát triển đô thị, theo hướng chuyển từ “đô thị công nghiệp đơn thuần” sang “đô thị đa cực, đa trung tâm, kết nối giao thông đa phương thức”, nhất là khi đường vành đai 4, vành đai 5, các tuyến metro kết nối Hà Nội với Bắc Ninh được hoàn thành.

Trong thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, thu hút dòng vốn FDI tập trung vào các dự án công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, công nghiệp xanh và các lĩnh vực có hàm lượng chất xám lớn. Điều đó hứa hẹn Bắc Ninh sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và lao động chất lượng cao nước ngoài.

Một góc Thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Phan Nam

Ở giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với Bắc Ninh không chỉ là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, mà còn phải chủ động chuẩn bị nguồn cung nhà ở phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của cộng đồng người nước ngoài; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin; phát triển các sản phẩm và dịch vụ nhà ở chuyên nghiệp, thuận tiện, nhằm góp phần tạo dựng môi trường sống hấp dẫn và nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút FDI chất lượng cao.

Trong bối cảnh đó, việc tổ chức Hội thảo “Nhà ở cho người nước ngoài sống và làm việc tại Thành phố Bắc Ninh” có ý nghĩa rất quan trọng khi tập trung làm rõ các nội dung:

Một là, thực trạng nguồn cung và công tác quản lý nhà ở cho người nước ngoài tại Bắc Ninh.

Hai là, công tác quản lý cư trú, bảo đảm an ninh, trật tự đối với người nước ngoài tại Bắc Ninh: Thực trạng và những vấn đề đặt ra.

Ba là, nhu cầu nhà ở của chuyên gia, lao động nước ngoài tại các khu công nghiệp

Bốn là, thị trường bất động sản và khả năng đáp ứng nhu cầu nhà ở của người nước ngoài

Năm là, phát triển nguồn cung nhà ở phù hợp với chuyên gia và người nước ngoài

Đặc biệt, tại buổi Toạ đàm trong khuôn khổ Hội thảo, trên cơ sở phân tích cung - cầu thực tế, quy định pháp lý hiện hành; xu hướng phát triển về nhiều mặt của Bắc Ninh trong thời gian tới, các đại biểu cùng nhau thảo luận, đề xuất giải pháp phù hợp nhằm phát triển nhà ở, bao gồm nhà ở cho người nước ngoài một cách chuyên nghiệp và bền vững, phù hợp với đặc thù của một trung tâm công nghiệp và thu hút FDI lớn. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất mô hình Cổng thông tin điện tử nhà ở cho người nước ngoài tại Bắc Ninh bằng nhiều ngôn ngữ.