Nhựa Tiền Phong chuyển đổi dự án, tạm ứng cổ tức 50% bằng tiền

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP-HNX) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Theo đó, NTP thông báo chốt ngày 12/11 là ngày đăng ký cuối để cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua chủ trương chuyển đổi Dự án Tổ hợp Giáo dục Tiền Phong thành Dự án Nhà ở thương mại tại khu đất số 2 An Đà, phường Gia Viên, Tp. Hải Phòng.
Đồng thời, NTP lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 5.000 đồng.
Nguồn chi trả dự kiến được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/9/2026 (1.375,6 tỷ đồng).
Như vậy, với hơn 205,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhựa Tiền Phong dự kiến phải chi khoảng 1.026 tỷ đồng để thực hiện đợt cổ tức trên nếu được thông qua.
Theo cơ cấu cổ đông của NTP, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) - cổ đông lớn nhất, nắm giữ hơn 76,1 triệu cổ phiếu, tương đương 37,1% vốn điều lệ - dự kiến, SCIC có thể nhận về gần 381 tỷ đồng.
Hai cổ đông khác là Sekisui Chemical Co., Ltd (Nhật Bản) - đối tác chiến lược nắm giữ khoảng 15% vốn điều lệ (tương đương khoảng 30,78 triệu cổ phiếu) và CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Phía Nam nắm giữ hơn 22,4 triệu cổ phiếu (hơn 13%) - dự kiến lần lượt nhận gần 154 tỷ đồng và 135 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, NTP ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2026 đạt 2.106 tỷ đồng (cùng kỳ đạt gần 1.610 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 289 tỷ (cùng kỳ đạt gần 258 tỷ đồng) - tương ứng tăng 12,43% là do doanh thu bán hàng tăng mạnh so với cùng kỳ
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của NTP đạt 5.751 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ (4.869 tỷ); Lợi nhuận trước thuế đạt 1.233 tỷ đồng, tăng gần 30% (9.49 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt 1.022 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ (790 tỷ đồng).
Năm 2026, Nhựa Tiền Phong đặt mục tiêu doanh thu 7.330 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, NTP đã vượt khoảng 37% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.
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