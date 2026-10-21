Những cảng container nhộn nhịp nhất thế giới năm 2025, Việt Nam có 2 đại diện

Trong bảng xếp hạng mới nhất, Việt Nam có 2 đại diện là cảng TP.HCM và cảng Hải Phòng...

Dựa trên bảng xếp hạng năm 2026 của ấn phẩm chuyên ngành hàng hải Lloyd’s List, đồ họa dưới đây giới thiệu 30 cảng container nhộn nhịp nhất thế giới, tính theo khối lượng container được bốc dỡ tại cảng trong năm 2025.

Lượng container được đo bằng TEU, đơn vị tiêu chuẩn trong vận tải biển, tương đương một container 20 feet. Một container 40 feet được tính là 2 TEU. Số liệu bao gồm cả container có hàng và container rỗng.

Năm 2025, Thượng Hải giữ vị trí cảng container nhộn nhịp nhất thế giới năm thứ 16 liên tiếp, với hơn 55 triệu TEU được bốc dỡ. Con số này cao hơn trên 10 triệu TEU so với cảng Singapore đứng thứ hai, với gần 44,7 triệu TEU, và gấp hơn 5 lần cảng Los Angeles, cảng container nhộn nhịp nhất nước Mỹ.

Tính chung, các cảng Trung Quốc, bao gồm Hồng Kông với 13 triệu TEU, chiếm khoảng một nửa tổng lượng container được bốc dỡ tại 30 cảng trong bảng xếp hạng. Cả 8 cảng dẫn đầu đều nằm ở Đông Á hoặc Đông Nam Á.

Nguồn hàng của cảng Thượng Hải không chỉ đến từ thành phố này mà còn từ nhiều khu vực xa hơn. Mạng lưới đường thủy nội địa và đường sắt kết nối cảng với các cụm công nghiệp dọc sông Dương Tử, giúp doanh nghiệp sản xuất tại miền Trung và miền Đông Trung Quốc đưa hàng hóa ra thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất mở rộng sang nhiều nền kinh tế châu Á, quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và các nền kinh tế Đông Nam Á cũng ngày càng chặt chẽ. Những liên kết này giúp các cảng Trung Quốc duy trì vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng khu vực, ngay cả khi doanh nghiệp đa dạng hóa địa điểm sản xuất.

Trong khi các cảng lớn của Trung Quốc phục vụ những vùng sản xuất rộng lớn trong nước, cảng Singapore phát triển chủ yếu nhờ vai trò kết nối các tuyến thương mại quốc tế.

Nhờ vai trò kết nối hơn 600 cảng trên thế giới, cảng Singapore hoạt động tương tự một sân bay trung chuyển hàng hóa. Tại đây, container được chuyển từ tàu này sang tàu khác trước khi tiếp tục hành trình đến điểm đích. Vai trò trung chuyển giúp quốc đảo nhỏ này trở thành cảng container nhộn nhịp thứ hai thế giới.

Các hải cảng mới nhất của Singapore được trang bị cầu bến nước sâu cùng hệ thống cần cẩu bãi chạy điện, vận hành tự động, cho phép tiếp nhận và xử lý hàng hóa từ những tàu container lớn nhất thế giới. Nhờ đó, các hãng tàu có thể trung chuyển lượng hàng lớn qua một điểm dừng duy nhất.

Singapore đang tiếp tục mở rộng công suất với dự án cảng Tuas, nơi sẽ tập trung toàn bộ hoạt động khai thác container của quốc đảo. Theo kế hoạch, khi hoàn thành vào thập niên 2040, cảng có thể xử lý 65 triệu TEU mỗi năm, củng cố vị thế của Singapore trong mạng lưới vận tải biển toàn cầu.

Ở bờ bên kia Thái Bình Dương, Los Angeles là cảng container nhộn nhịp nhất nước Mỹ, nhưng chỉ đứng thứ 18 thế giới với hơn 10,2 triệu TEU, sau nhiều trung tâm vận tải biển lớn tại châu Á, châu Âu và châu Phi.

Cảng Los Angeles và cảng Long Beach lân cận tạo thành tổ hợp cảng vịnh San Pedro. Trong bảng xếp hạng, Long Beach đứng thứ 21 với khoảng 9,9 triệu TEU. Năm 2025, tổ hợp cảng này đảm nhận khoảng 1/3 lượng hàng container xuất nhập khẩu bằng đường biển của Mỹ.

Việt Nam có hai đại diện trong bảng xếp hạng. Cảng TP.HCM đứng thứ 22 với hơn 8,9 triệu TEU, nhiều hơn cảng New York/New Jersey của Mỹ. Cảng Hải Phòng đứng thứ 26 với hơn 8,3 triệu TEU, nhỉnh hơn cảng Hamburg của Đức. Tổng lượng container được bốc dỡ tại hai cảng đạt khoảng 17,2 triệu TEU trong năm 2025.